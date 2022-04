Ook in haar tweede stadsmarathon blijft Nienke Brinkman verbazen

Ze werd vooraf gezien als kanshebber voor een hoge klassering in Rotterdam. Dat had alles te maken met het opmerkelijke marathondebuut van Nienke Brinkman, in december vorig jaar in Valencia. In de Spaanse stad liep zij een tijd van 2.26.34, de derde tijd ooit van een Nederlandse atlete. Maar zondag overtrof Brinkman zichzelf op een wijze die weinigen hadden voorzien. Met een tijd van 2.22.51 verbrak ze het negentien jaar oude Nederlandse record van Lorna Kiplagat (2.23.43). Brinkman eindigde in Rotterdam als tweede, achter de Ethiopische Haven Hailu, die 50 seconden sneller was.

De 28-jarige Brinkman doet pas sinds een paar jaar serieus aan hardlopen. Daarvoor hockeyde ze bij Alecto in Leiderdorp en HBS in Bloemendaal. Ze was als middenvelder niet makkelijk moe te krijgen, vertelde ze vorig jaar aan hockey.nl. „Als ik na mijn eigen wedstrijd inviel bij een ander team, was dat ook geen probleem.” Toen zij drie jaar geleden voor haar promotieonderzoek geofysica naar Zwitserland verhuisde, kwam ze in aanraking met atletiek. Ze sloot zich in Zürich aan bij een studentenloopgroep en deed mee aan trailruns. In oktober 2020 wilde ze haar eerste marathon gaan lopen, in Amsterdam, maar de pandemie gooide roet in het eten. Brinkman organiseerde toen met haar loopgroep een marathon rond het meer van Zürich en liep een tijd onder 2.40 uur. Vanaf dat moment is ze serieuzer gaan trainen.

Trainingskamp

Voor de marathon van Rotterdam ging Brinkman voor het eerst op trainingskamp, in Kenia. „Ik heb me daar volledig op de sport kunnen focussen en ervaren hoe mijn lichaam reageerde op het trainen op hoogte”, vertelde ze vrijdag bij de perspresentatie aan het ANP. Ze verscheen daardoor topfit aan de start bij de Erasmusbrug. Haar doel: een persoonlijk record, en genieten. „Er komt veel publiek, dat belooft veel voor de sfeer.”

Wat Brinkman er vrijdag niet bij vertelde: ze had zich voorgenomen het nationale record van Kiplagat aan te vallen. „Ik voelde me zo goed in de voorbereiding op deze marathon, dat mijn trainer zei dat ik wel kon weggaan op een tijd van 2.24”, zei ze zondag. „Ik gaf er vooraf geen ruchtbaarheid aan, want ik wilde mezelf ook geen druk opleggen. Er waren namelijk wel twijfels, maar in de race ging het heel goed. Ik kon heel constant het recordschema aanhouden en toen mijn ‘hazen’ klaar waren, ben ik gaan versnellen. Al voelde dat niet zo, maar ik kon een paar vrouwen voor mij inhalen en dat gaf me een boost.”

Brinkman moet wennen aan haar nieuwe status als snelste Nederlandse marathonloopster. „Ik beleef het allemaal nog als een droom, maar ik wil wel volle bak doorgaan in deze sport. Ik wil zeker een keer aan de Olympische Spelen deelnemen en deze zomer wil ik proberen zo hoog mogelijk te eindigen op de marathon bij de EK in München.” Brinkman laat dit jaar de WK in het Amerikaanse Eugene schieten. „Het lijkt mij goed eerst ervaring op te doen op een Europees kampioenschap dicht bij huis.”

Naast marathons blijft ze ook meedoen aan trailruns. „Het is een totaal andere discipline, maar het helpt heel erg om de geest en het lichaam sterker te maken.” (NRC, ANP)