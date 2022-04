‘Tegenwoordig zijn er veel meer artiesten die geld kunnen verdienen met muziek’

De kritiek van artiesten zal niet verstommen, maar Spotify wil maar transparant zijn: de bedragen die ze het afgelopen jaar hebben uitgekeerd aan rechthebbenden in de muziekindustrie staan voor de tweede keer op rij op hun website ‘Loud & Clear’. Daar blijkt dat die uitbetaling het afgelopen jaar in totaal groeide van 5 naar 7 miljard dollar (zo’n 6,3 miljard euro). Tevreden is Spotify ook met de uitbreiding naar tachtig nieuwe landen, veelal groeimarkten, en de 406 miljoen gebruikers (waarvan 180 betalend) die de dienst nu telt.

De grote labels zullen ook blij zijn. Die maakten afgelopen jaar 25 miljard dollar (22,5 miljard euro) omzet, waarvan de helft uit streaming en een derde daarvan afkomstig van Spotify. ‘De winst van de major labels steeg boven de 4 miljard dollar uit’, schrijft Spotify. ‘Dat betekent meer geld om te investeren in de industrie.’

De cijfers over de artiesten op Spotify zijn bescheidener. Zo zijn er 52.000 artiesten die op Spotify 10.000 dollar (9.000 euro) of meer met hun muziek genereerden. Op de acht miljoen artiesten is dat slechts 0,65 procent. Een nog wat kleinere 0,2 procent haalde de 50.000 dollar afgelopen jaar (45.000 euro). Dat klinkt als ruim modaal, maar is niet per se het bedrag dat op hun rekening belandt. Een deel zal naar het label gaan, naar managers, technici, noem maar op. En als je in een band zit en het door vieren moet delen, blijft er helemaal weinig over.

Antoine Monin, directeur van Spotify in Frankrijk en de Benelux.

„Dat is natuurlijk zo, maar artiesten hebben meer inkomsten, en er zijn meer streamingdiensten waar ze mee kunnen verdienen”, zegt Antoine Monin, de directeur van Spotify in Frankrijk en de Benelux in een videogesprek vanuit Parijs, waarin hij de cijfers toelicht. „Wij hebben tussen de 20 en 25 procent van de markt, dus je kunt dat bedrag met vier vermenigvuldigen om te weten wat iemand ongeveer verdient met muziek in een jaar. Het is het begin van een inkomen.”

Artiesten blijven benadrukken dat wat zij overhouden aan streaming, niet genoeg is. Net als vorig jaar werd er gedemonstreerd bij Spotify-kantoren. Begrijpt u ze?

„Zeker. Ze stellen legitieme vragen. Maar vragen ze het aan de juiste personen? Van elke dollar die wij verdienen gaat bijna 70 procent naar de rechthebbenden. De labels maken enorme winsten. Je ziet dat ze aan het veranderen zijn, ze stellen bijvoorbeeld niet meer dezelfde contracten op voor artiesten. Dat gaat misschien niet zo snel als zou moeten en misschien is het nog niet genoeg om de markt eerlijker te maken. Deze economie is enorm veranderd, de evolutie is nog niet voltooid.”

Ze eisen 1 cent per stream. Is dat onmogelijk?

„Ja, want wij rekenen niet per stream. Wat wij uitkeren is gebaseerd op omzet. We maken niet meer omzet als mensen meer streamen, we maken meer omzet als we meer gebruikers krijgen. Als jij deze week 1.000 albums streamt, en volgende week 100, dan betaal je nog steeds hetzelfde abonnementsgeld. Daarom is een stream niet de juiste maatstaf.”

Spotify betaalt volgens het ‘streamshare’-model: de pot met geld die wordt verdiend met abonnementen en advertenties binnen elke afzonderlijke markt, wordt onder de rechthebbenden verdeeld op basis van hoeveel ze gestreamd zijn. Wie meer wordt gestreamd, krijgt een groter deel van die taart. Een gebruiker die vooral onbekende punkbandjes beluistert, betaalt dus vooral mee aan, zeg, Adele, Drake, Bad Bunny. Een systeem gebaseerd op wat gebruikers daadwerkelijk luisteren, zoals Deezer bijvoorbeeld hanteert, zou volgens Spotify de meeste artiesten hoogstens enkele euro’s per jaar helpen. En omdat de topartiesten er wat op achteruit zouden gaan, zitten de grote labels daar niet op te wachten. En een voorwaarde voor Spotify om van systeem te veranderen, is dat de industrie het wil. Monin: „Ik denk dat wij ons deel van de vragen over betaling met Loud&Clear beantwoorden, en dat de andere vragen aan anderen moeten worden gesteld.”

‘Artiesten stellen legitieme vragen, maar vragen ze het aan de juiste personen?’

Rond de 200.000 artiesten is professioneel actief, of wil dat graag zijn, berekende Spotify zelf. Dat is slechts 2,5 procent van alle artiesten op het platform. Is dat genoeg?

„Er zijn natuurlijk enorm veel artiesten die maar een paar tracks op Spotify hebben staan en slechts een paar luisteraars hebben. Maar vergelijk het met het cd-tijdperk, toen er maar enkele artiesten waren die hun cd’s in de winkel hadden liggen. Nu kan iedereen z’n muziek op Spotify zetten om een publiek te vinden. Tegenwoordig zijn er veel meer artiesten die geld kunnen verdienen met muziek.”

Het Amerikaanse onderzoeksbureau MRC Data zag het afgelopen jaar in de Verenigde Staten een afname in de consumptie van nieuw uitgebrachte muziek. Oudere muziek neemt nu 70 procent van de streamingmarkt in. Groei zit in oude muziek, niet in nieuwe. Dat lijkt slecht nieuws voor artiesten die nieuwe muziek uitbrengen.

„Ik ken dat onderzoek, maar wij zien niet dezelfde verhoudingen. Natuurlijk is oudere muziek groot. Je ziet wat er wordt betaald voor muziekbibliotheken van oudere artiesten de laatste tijd. Er zit handel in, en geld. Maar er is nu veel meer diversiteit in de nieuwe muziek die uitkomt. Zie alleen al het gegeven dat meer dan 30 procent van de artiesten die dit jaar meer dan 10.000 dollar verdienden van buiten de top-10 markten komt (de tien landen waar het meest werd omgezet volgens brancheorganisatie IFPI: Australië, Canada, China, Italië, Frankrijk, Duitsland, Japan, Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, red.). Wij zien geen terugloop in hoeveel nieuwe muziek er wordt uitgebracht, in tegendeel.”

Maar luisteren mensen er ook naar?

„Zeker. Je ziet wel wat fluctuatie natuurlijk, van tijd tot tijd. Als er een film over Queen of een documentaire over The Beatles uitkomt, dan wordt daar veel meer naar geluisterd. Maar dan komt er weer een nieuwe van Adele of Ed Sheeran, en dan is nieuwe muziek weer dominant. Het verschilt ook nog eens enorm per regio. Ik denk dat het in de Verenigde Staten, waar dat onderzoek is gedaan, wel klopt. Maar over het geheel genomen kun je dat niet zeggen.”

Hoeveel van de artiesten die meer dan 10.000 dollar verdienden afgelopen jaar, zijn artiesten met oudere muziek?

„Meer dan tien procent van de artiesten in die groep bracht in de laatste twee jaar hun allereerste nummer uit. 5.300 artiesten, ik vind dat een significant deel. En 350 van hen verdienden meer dan 100.000 dollar (90.000 euro) met alleen Spotify. Je kunt dus als nieuwe artiest heel snel van niets naar grote bedragen gaan. Er is ook gewoon veel meer oude muziek natuurlijk.”

Boven de cijfers hangt de rel rond podcaster Joe Rogan, die misinformatie over Covid-19 via Spotify kon verspreiden, waarop artiesten als Neil Young, Joni Mitchell en India Arie Spotify verlieten. Heeft dat het bedrijf geraakt?

„Wij willen natuurlijk altijd dat artiesten hun muziekbibliotheek op Spotify behouden. Het helpt onze zaak en cijfers niet, nee. We zijn niet het eerste bedrijf dat met zulke moeilijke keuzes te maken krijgt, tussen vrijheid van meningsuiting en contentmoderatie. Het is ontzettend lastig. Maar ze maakten een belangrijk punt. We hebben de kritiek gehoord en actie ondernomen. Nu de podcastmarkt groeit, investeren we ook in moderatie. We nemen het serieus en we doen het dit jaar beter.”

Nadat Neil Young zijn protestactie tegen Joe Rogan startte en een reeks artiesten, onder wie Joni Mitchell, India Arie en Nils Lofgren hem volgden, reageerde Spotify met het verwijderen van 20.000 podcasts die misinformatie over covid-19 verspreidden. Een enorm aantal, wat iets zegt over de schaal van de te modereren podcasts bij Spotify. Het bedrijf publiceerde daarnaast platformregels, die zowel voor podcasts als muziek gelden. Bovendien voegde het een waarschuwing toe aan podcasts die over covid-19 gaan, met het advies om Spotify’s eigen verzamelpagina te bezoeken, waar betrouwbare informatie over Covid-19 te vinden is. De betreffende podcast van Joe Rogan, een interview met vaccincriticus Robert Malone, staat nog steeds op Spotify – maar met die waarschuwing.

Wat zijn de doelen van Spotify in Frankrijk en de Benelux?

„Ik kan hier een zeer voorspelbaar antwoord op geven: we willen verder groeien en meer gebruikers vinden. Het is ontzettend goed nieuws dat de live-sector weer open kan, want al die elementen zijn met elkaar verbonden. Als er meer wordt gestreamd, worden er meer concertkaartjes verkocht. Er komen eindelijk weer festivals aan, ook in Nederland, waar ik hoop al die artiesten te zien die nu eindelijk in de echte wereld contact kunnen maken met hun fans.”