‘Kramatorsk’ toont belang van exact bewijs bij oorlogsmisdaden

Gegil, paniek en chaos. Een filmpje, waarschijnlijk gemaakt met een mobiele telefoon, slechts ogenblikken nadat twee raketten vrijdagochtend insloegen op het treinstation van Kramatorsk in Oost-Oekraïne, doet de kijker in enkele seconden voelen welke verschrikkingen zich daar hebben afgespeeld. Mensen rennen door elkaar heen. Een snerpende gil klinkt, het gerinkel van glas.

Op andere beelden uit Kramatorsk maken vooral de stille getuigen indruk: uitgebrande auto’s, bloedsporen op het asfalt. In de centrale hal van het station staan achtergelaten tassen, uit sommige klinken de ringtones van mobiele telefoons. Familieleden zoeken wanhopig naar tekenen van leven van hun geliefden. Geen van de beelden kon door NRC worden geverifieerd.

Er vielen, voor zover bekend, 52 doden, onder wie vijf kinderen. Zeker honderd mensen raakten gewond. Op het station stonden vierduizend mensen die op aanraden van de Oekraïense autoriteiten de stad wilden ontvluchten, omdat er een groot Russisch offensief wordt verwacht in het oosten van het land. „Het waren vooral families en normale mensen die probeerden buiten de oorlog te blijven”, zei AFP-journalist Hervé Bar, die ter plaatse is, tegen CNN.

Was dit een gerichte aanval op een duidelijk burgerdoel? Of waren deze twee raketten (op de staart van een stond ‘voor de kinderen’) op weg naar iets anders en raakten ze uit koers? En: maakt dat iets uit, bij het bepalen of iets een oorlogsmisdaad is?

Intentie doet ertoe

Er bestaan internationale regels en wetten voor het voeren van oorlog. Het bewust en opzettelijk aanvallen van burgerdoelen is verboden en geldt als oorlogsmisdaad. Dat is niet zo als de aanvallende partij een militair doel wil raken, maar per ongeluk een burgerdoel raakt, en die partij kan aantonen dat dit niet opzettelijk is. Voor de slachtoffers maakt het overigens geen verschil.

Maar hier wordt het lastig. Want, wanneer is een gevechtshandeling ‘intentioneel’? „Er moet een balans zijn tussen de militaire noodzakelijkheid van een aanvalsactie en iets wat ze de menselijkheid ervan noemen”, zegt Jolle Demmers, hoogleraar conflictstudies aan de Universiteit Utrecht.

Zo is het vernietigen van infrastructuur uit militair oogpunt wel begrijpelijk, maar een treinstation is geen militair doelwit, en de kans dat daar onschuldige burgers worden getroffen is relatief groot. „En: ook al lijkt het soms overduidelijk dat er grenzen worden overschreden, zoals nu door Rusland, voor berechting achteraf is zorgvuldigheid van groot belang. Niet alles is altijd wat het lijkt.”

Daarmee doelt Demmers erop dat in een oorlog vaak ook andere conflicten worden uitgevochten. „Niet alles gebeurt in opdracht van Rusland of van Oekraïne”, zegt ze, niet specifiek verwijzend naar Kramatorsk. Zo leerde ze uit conflicten in Irak, Joegoslavië en Sri Lanka dat lokale milities geweld gebruiken in naam van een land, maar in wezen soms zelf een appeltje te schillen hebben met een groep of individu.

Ook individuele burgers hebben een hoofdrol in het documenteren van de oorlog in Oekraïne

Het kunnen bewijzen is een volgende stap. Ook als de Russen „disproportioneel” inzetten op gerichte aanvallen op burgerdoelen, zoals de inlichtingendienst van het Britse ministerie van Defensie zegt. In een zaterdag vrijgegeven bulletin schrijft de dienst dat massagraven zijn aangetroffen en dat zij verhalen horen van Oekraïense burgers die als menselijk schild zijn gebruikt.

Alles wijst erop dat het een bewuste Russische aanval was. President Zelensky schreef kort na de aanval in Kramatorsk op zijn Instagram-pagina dat de Russen „op een cynische manier de burgerbevolking uitroeien”, omdat het ze ontbreekt aan „de kracht en moed om tegen ons op te staan op het slagveld”. Hij benadrukte dat er geen militairen aanwezig waren op het station. Rusland ontkent in alle toonaarden betrokken te zijn bij de aanval – zoals het land tot nu toe deed in alle gevallen waarbij duidelijk is dat burgerdoelen zijn geraakt.

Bewijsmateriaal

Om dit propagandaspel door te prikken is het documenteren van wat er gebeurt van groot belang. „Het liefst meteen al door onafhankelijke partijen”, zegt Demmers. Daar speelt een collectief als Bellingcat, dat via open bronnenonderzoek en geolokalisering bewijzen verzamelt in oorlogsgebieden, een grote rol in, net als het visuele datateam van de The New York Times. Maar ook individuele burgers hebben een hoofdrol in deze oorlog. De eerste beelden van de verschrikkingen in Boetsja, waar honderden burgers werden gedood, kwamen de wereld in via schokkerige filmpjes die door Oekraïense inwoners werden gemaakt.

Uiteindelijk moet van al het bewijs een zaak worden gemaakt. En daarvoor is het noodzakelijk om precies te zijn. Liesbeth Zegveld, hoogleraar internationaal humanitair recht en mensenrechtenadvocaat, zou veel van de gruwelijkheden die zich in Oekraïne afspelen zeker als oorlogsmisdaad bestempelen, omdat er mensen die „evident burgers lijken” worden vermoord, zei ze in het tv-programma Buitenhof. En als dat op grote schaal gebeurt, kun je spreken van misdaden tegen de menselijkheid.

KRAMATORSK Een Oekraïense agent buigt zich bij slachtoffers van de raketaanval op het station in de Oost-Oekraïense stad over een achtergebleven hondje. Foto Fadel Senna/AFP

Maar van de term genocide, die nu door verschillende wereldleiders, zoals de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Britse premier Boris Johnson, wordt gebezigd, blijft Zegveld liever weg. Ze vreest dat het „meer een politiek dan een juridisch begrip” wordt, door het zomaar te gebruiken. Maar: „Genocide is een volk met opzet willen uitroeien. Daar zie ik geen aanknopingspunten voor.”

Kiev oogt weer veilig

Intussen zet het Westen – naast het benadrukken van de oorlogsmisdaden die Rusland pleegt en de berechting die de schuldigen kunnen verwachten – in op nóg een verhaal. Dit weekend bracht de Britse premier Johnson een verrassingsbezoek aan de Oekraïense president Zelensky met een duidelijke boodschap: Kiev is weer veilig. Het Westen steunt Oekraïne zoveel het kan. Het filmpje van het bezoek vloog het internet over. Nonchalant liepen de staatshoofden door de straten van de Oekraïense hoofdstad.

Johnson zegde extra wapenleveranties toe, waar Zelensky herhaaldelijk om had gevraagd. Het laat zien dat de oorlog nog niet voorbij is en dat het nog wel zal duren voordat iemand terecht zal staan.