‘Mijn jaarloon verdien ik in tien maanden’

In

‘Vroeger wilde ik ballerina worden. Dat wil ieder meisje van zes dat op ballet zit, maar bij mij bleef dans een speciale rol spelen. Mijn jeugd bestond uit school en dansen, en dat is lang niet veranderd.

„Toen ik een dansopleiding deed, wist ik nog niet precies wat ik er later mee wilde. Ik wilde gewoon dansen. Maar toen ik als examenonderdeel een workshop moest geven, wist ik ineens: dit is het. Ik wil docent worden.

„Inmiddels werk ik op vier verschillende dansscholen en op een basisschool. Bij de dansscholen werk ik als zzp’er, bij de school ben ik in dienst. Dat laatste vind ik een groot voordeel: je krijgt doorbetaald bij ziekte of blessures. Aan de andere kant heeft freelance ook zijn voordelen. Ik kan bijvoorbeeld makkelijker afzeggen als ik een bruiloft, bijscholing of iets anders belangrijks heb. Toch doe ik dat zelden, dansles gaat voor bijna alles.

„Het is onwijs leuk mijn passie over te brengen en te zien hoe blij anderen van dansen worden. Toen ik net begon met lesgeven op die basisschool, waren er een paar jongens met een houding van: dans, dat gaan we niet doen. Later hoorde ik via via dat ze achteraf aan hun moeder vertelden hoe leuk ze het hadden gevonden.

„Ik werk zes dagen in de week, op sommige dagen maar een paar uurtjes. Ik heb me nu voorgenomen die zevende dag – zondag – ook echt niks te doen. Geen appjes, mails of administratie. Dat geeft rust.

„Ook in de vakanties – ik ben afhankelijk van de schoolvakanties – neem ik helemaal vrij. Dat is nodig, want het is een fysiek zwaar beroep. Het betekent wel dat ik ongeveer twee maanden per jaar niet werk, en mijn jaarloon in tien maanden bij elkaar verdien.”

Uit

‘Na mijn studie heb ik bijna drie jaar bij mijn ouders gewoond. Nu heb ik eindelijk een eigen studio. De huur is meer dan een derde van mijn maandinkomen, maar ik ben blij dat ik iets heb gevonden.

„Ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioen. Op deze leeftijd is dat nog niet nodig, werd me geadviseerd. Ik zorg dat ik altijd voldoende geld op mijn spaarrekening heb staan voor als er iets gebeurt. Mijn scooter en inboedel zijn wel verzekerd. En ik heb een uitgebreide zorgverzekering, vooral voor fysiotherapie. Zodra er iets niet goed voelt aan mijn lijf, ga ik naar de fysio.

„Ik let niet heel erg op mijn uitgaven, maar dat hoeft ook niet: ik ben geen grote uitgever. Aan reizen geef ik wel veel uit, al was het alleen maar omdat mijn vriend in Zimbabwe woont.

„Voor boodschappen kijk ik altijd in folders, en koop producten die nog kort houdbaar zijn. Dat doe ik trouwens vooral omdat ik het zonde vind dat het anders weggegooid wordt, maar het scheelt ook geld. Ik kook vaak voor meerdere dagen, maar dat is dan per ongeluk. Ik ben niet zo goed in porties inschatten.”

Netto-inkomen: uit werk 2.250 euro; huurtoeslag 376 euro; zorgtoeslag 111 euro Vaste lasten: huur, g/w/l/ 847,59 euro; zorgverzekering 160 euro; boodschappen 100 euro; verzekering scooter (zakelijk) en inboedel 37,96 euro; telefoon 11 euro (zakelijk); internet, tv 72,47 euro; Netflix 7,99 euro; benzine 20 euro (zakelijk) Sparen: wat overblijft Laatste grote aankoop: cameralens 158,98 euro (privé), spitzen 90 euro (zakelijk)