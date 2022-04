Jury VS gelooft niet dat rechtse militie echt de gouverneur van Michigan wilde kidnappen

Ze werden gezien als binnenlandse terroristen, als de voorlopers van de gewelddadige bestormers van het Capitool, als de voorhoede van een nieuwe Amerikaanse burgeroorlog. Vrijdag werden twee van hen vrijgesproken door een jury in Michigan, twee anderen moeten opnieuw worden berecht omdat de jury er niet uit kwam. Daarmee hebben het openbaar ministerie en de FBI een gevoelige nederlaag geleden in de strijd tegen politiek extremisme in de Verenigde Staten

In oktober 2020 arresteerde de FBI veertien mannen die ervan werden verdacht de ontvoering voor te bereiden van de gouverneur van Michigan, Gretchen Whitmer. Deze Democratische bestuurder lag onder vuur wegens haar heel strenge en soms onnavolgbare coronamaatregelen (doe-het-zelfwinkels dicht, loterijverkooppunten open). Er waren grote protesten geweest, waarbij sommige demonstranten gewapend in het parlementsgebouw waren verschenen. Whitmer was ook een favoriet mikpunt van toenmalig president en twitteraar Donald Trump.

In die atmosfeer werden de arrestaties van oktober 2020, enkele weken voor de presidentsverkiezingen, gezien als een waarschuwing voor de mate waarin de radicaalste aanhangers van president Trump bereid waren geweld te gebruiken. Het veelbesproken boek How Civil Wars Start dat politicoloog Barbara Walter dit jaar publiceerde, begint met een uiteenzetting over het veronderstelde complot. Daarna schrijft ze: „Ik heb gezien hoe burgeroorlogen beginnen, ik ken de tekenen die andere mensen ontgaan. En ik zie hoe die tekenen hier verrassend snel opkomen. Het complot van 2020 door een groep wit-nationalistische, tegen de overheid gerichte paramilitairen in Michigan is een van die tekenen.”

FBI-informanten ‘stuurden aan’

Dat de mannen, wit, nationalistisch en tegen de overheid waren, lijdt nauwelijks twijfel. Een van de arrestanten plaatste een (inmiddels verwijderd) filmpje op YouTube, waarin hij al autorijdend een tirade hield tegen de verplichte veiligheidsgordel. „Waarom hoeft die motorrijder geen helm op in Michigan, maar moet ik, in mijn eigen auto, wel een riem om?” De aanklacht tegen deze man is overigens vorig jaar al door een rechter in Michigan verworpen.

Het openbaar ministerie bouwde de zaak tegen zes verdachten op rond afgeluisterde gesprekken en tekstberichten waarin ze hun plannen bespraken. Twee mannen hebben enkele maanden geleden schuld bekend aan de aanklacht en toegegeven dat ze van plan waren Whitmer te ontvoeren en aan een tribunaal te onderwerpen. Zij getuigden in deze zaak voor het OM tegen hun medeverdachten.

Een van de redenen waarom de jury in twee gevallen desondanks tot vrijspraak kwam, is dat de afgeluisterde gesprekken en tekstberichten zijn verzameld door informanten van de FBI. De advocaten van de verdachten wisten met succes aan te voeren dat deze informanten een stuwende rol hadden gespeeld in het complot. De verdachten zouden zich volgens een van de advocaten vooral hebben overgegeven aan grootspraak en stoerdoenerij „in wolken van wiet-rook”, en zelf niet serieus van plan zijn geweest de gouverneur iets aan te doen. Praatjes over het vermoorden van „tirannen” en het „uitschakelen” van een zittende gouverneur zouden louter praatjes zijn geweest, evenals een overval op de vakantiewoning van Whitmer. De FBI-informanten zouden hebben aangestuurd op harde actie.

Onderzoek naar Capitoolrellen

De rol van de FBI-informanten en de reactie van de jury daarop is een gevoelige zaak. Vanuit rechtse kringen, tot in de Senaat aan toe, is gesuggereerd dat undercover FBI-agenten ook een rol hebben gespeeld bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, door teleurgestelde Trumpkiezers na de verloren verkiezingen.

De commissie van het Huis van Afgevaardigden die de gebeurtenissen van die dag onderzoekt, maakte begin dit jaar bekend dat zij daarvoor geen aanwijzingen heeft gevonden. De man die werd aangewezen als FBI-agent, en wiens beeltenis enkele dagen na de bestorming verwijderd bleek te zijn van een opsporingslijst, heeft onder ede verklaard niet voor of in opdracht van de federale politie te hebben gewerkt.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de rellen rond het Capitool kreeg vrijdag een grote impuls toen een van de leiders van de Proud Boys-militie schuld bekende voor de rechtbank in Washington. Hij heeft toegegeven dat hij de bekrachtiging van de verkiezingsuitslag die dag wilde verhinderen – een wens van voormalig president Trump – en dat hij daartoe al op 4 januari plannen voor smeedde met mede-Proud Boys, in een afdeling die zichzelf het Ministry of Defense noemde. De 34-jarige Charles Donohoe beloofde mee te werken aan het strafrechtelijk onderzoek.