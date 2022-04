In een tuinstoel op de Cauberg, twee wielerkoersen voor de prijs van één

Als Mathieu van der Poel zondagochtend aangekondigd wordt op het Vrijthof, rijzen de mobiele telefoons snel op uit de menigte voor het podium. De honderden wielerliefhebbers en Maastrichtenaren op het zonovergoten plein willen een glimp opvangen van Nederlands succesvolste wielrenner van het moment. Het gejoel zwelt aan als Van der Poel een kwartier later bij de neutrale start van de Amstel Gold Race in Maastricht als laatste renner de streep voorbijgaat.

Rijendik staat het deze zondag, en niet alleen bij de start. Na twee jaar van afwezigheid worden toeschouwers weer toegelaten bij de enige wielerklassieker die Nederland rijk is. In 2020 werd de wedstrijd vanwege de coronamaatregelen helemaal geschrapt. Het jaar daarna waren alleen de renners welkom, zonder publiek.

Na het mannenpeloton met Van der Poel, die in 2019 op miraculeuze wijze de Amstel Gold Race won, verzamelen ook de vrouwenploegen zich voor het begin van hun Limburgse klassieker, de achtste editie in de geschiedenis. Een bijzondere versie, want voor het eerst is het prijzengeld voor de winnares gelijk aan dat van de mannen. 16.000 euro verdienen beiden, vorig jaar kwam de totale prijzenpot voor de vrouwen nog uit op zo'n 10.000 euro.

33 gecategoriseerde heuvels

De mannen- en vrouwenteams bewegen zondag continu door elkaar. Ook op de Markt rond het stadhuis, dat voor een dag de functie heeft van parkeerplaats voor de tientallen teambussen en volgwagens. Wordt de vrouwenploeg van het Spaanse Movistar, met Annemiek van Vleuten, op het Vrijthof gepresenteerd, dan volgen daarna de zeven renners die voor de mannenwedstrijd zijn geselecteerd. Twee koersen voor de prijs van één voor het wielerpubliek. Het parcours is uiteraard wel verschillend, met voor de mannen 33 gecategoriseerde heuvels verspreid over de ruim 254 kilometer lange lus door het Limburgse heuvellandschap.

De vrouwen moeten in 128,5 kilometer negentien keer klimmen. Waarvan vier keer de Cauberg, de bekende steile strook vanuit het centrum van Valkenburg. Op de top lag bij de mannen jarenlang de finish. Maar omdat de koers daarmee te lang op slot zou blijven zitten, werd de eindstreep een aantal jaar geleden iets verderop in Vilt getrokken.

Tuinstoelen zijn uitgeklapt

Gezinnen, fietsgroepjes, hobbyfotografen en zelfbenoemde analisten; ze hebben zich deze zondag verzameld langs de hekken op de Cauberg. Visserszitjes en tuinstoelen zijn uitgeklapt om het wachten door te komen. Als de motoren die voor de renners uit rijden zich melden op het asfalt gaan de hoofden langs de kant omhoog. Een hard geklap en gejoel vloeien samen, soms komt een schreeuw boven die melodie uit, ter aanmoediging voor een specifieke renner.

Daarna begint het wachten op de volgende passage, al worden de achterblijvers eerst nog warm onthaald. Tijd om van bierblikje te wisselen, terwijl een ander de livestream op de telefoon weer oppakt. Een ouder stel zoekt naar een zonnestraal tussen de samengeklonterde wolken boven Valkenburg.

De Pool Michal Kwiatkowski (rechts) verslaat in een sprint-à-deux nipt de Fransman Benoit Cosnefroy. Foto Eric Lalmand/Belga

De tweede keer dat de vrouwen de Cauberg naderen, is een kopgroep met onder meer Annemiek van Vleuten en Demi Vollering een voorsprong net kwijt. Vol goede moed begint een groot peloton aan de beklimming. Honderd meter verder omhoog is de verzuring in de benen al merkbaar, worden de gezichten verbeten. Volgauto's maken een sur place en een motorrijder zet voet aan de grond; tekenen dat de snelheid vooraan is weggevallen. Fans die zondag de Cauberg oplopen, krijgen daarna nog net wat meer respect voor de renners.

Drie kilometer voor het einde wacht de Cauberg voor de laatste keer – bij de vrouwen is de helling na een enerverende wedstrijd wel onderdeel van het slot. Van Vleuten weet dat ze daar haar concurrenten op afstand moet rijden. Eerst een duw op het zadel, dan een ruk aan het stuur. Zeven rensters houden haar wiel en een paar honderd meter later versnelt Marta Cavalli zelfs. Niemand houdt de Italiaanse bij. Demi Vollering wint het sprintje en wordt net als vorig jaar tweede. Een mild applaus van het publiek op de Cauberg, dat het resultaat volgt via speakers langs de weg.

Ontploffing van de koers

Een half uur na de finish van de vrouwen komt het mannenpeloton voor de tweede keer omhoog. Maar nu de Cauberg dit jaar meer naar de achtergrond is geplaatst, moet de koers haast wel op een andere plek gemaakt worden. Koersdirecteur Leo van Vliet hoopte dat de bereiken met de entree van de Gulperbergweg, die op vijftig kilometer van de aankomst snel wordt opgevolgd door wat smalle straatjes. Een ideale combinatie voor een aanval. Maar de ontploffing van de koers komt net daarna, als eerst de Belg Tiesj Benoot van Jumbo-Visma op de Kruisberg aanzet. Twee heuvels later, op de steile Keutenberg, neemt het Britse Ineos het initiatief.

Slechts twaalf man kunnen volgen. Ook Van der Poel zit erbij, al toont hij vormen van menselijkheid. De Brit Thomas Pidcock van Ineos lijkt zijn grootste tegenstander. Die heeft in Michal Kwiatkowski als enige een ploegmaat in de groep. Maar de ervaren Pool, in 2014 wereldkampioen en een jaar later winnaar van de Amstel Gold Race, springt op zo’n 15 kilometer voor de finish zelf weg, met de Fransman Benoit Cosnefroy (AG2R).

Bij de ploegleiders van Ineos moeten de gedachten even teruggaan naar vorig jaar. Toen reed Pidcock samen met de dit jaar vanwege een coronabesmetting ontbrekende Wout van Aert naar de eindstreep. Een fotofinish kon lang niet bepalen wie er had gewonnen. Uiteindelijk toch wel – minder dan een millimeter zou het voordeel van Van Aert zijn geweest.

Ook nu moet een sprint bepalen wie wint. Vrijwel gelijk komen Kwiatkowski en Cosnefroy over de finish. Geen van beiden is zeker van zijn zaak. Op de wedstrijdradio wordt de Fransman tot winnaar uitgeroepen. Maar niet veel later bewijst een finishfoto het tegendeel. Toch Kwiatkowski, zonder twijfel.