In de Major League is de strijd om geld tussen spelers en clubeigenaren weer gestreden

Toen Rob Manfred, de topman van Major League Baseball (MLB), op 1 maart met een iets te grote glimlach aankondigde dat de eerste wedstrijden van het seizoen werden afgelast vanwege de moeizame cao-onderhandelingen, werd dit nieuws meteen opgepikt door de honkbalspelers zelf. Michael Lorenzen, een van de pitchers van Los Angeles Angels, plaatste op Twitter een filmpje met de glimlach van Manfred. Hij schreef eronder: „Ik heb geen idee hoe hij op dit moment ook maar ergens om kan lachen. Ik sta versteld.”

De tweet werd bijna duizend keer geretweet en meer dan zesduizend keer geliked. Dat was precies wat de honkballers nodig hadden om druk te zetten op de onderhandelingen tussen de spelersvakbond en de clubeigenaren. Tien dagen hadden beide partijen met elkaar in februari van dit jaar om de tafel gezeten, maar ze waren er niet uitgekomen. Voor de eerste keer sinds 1994 was de openingsdag van de competitie uitgesteld.

Miljonairs en miljardairs

De onderhandelingen hebben een prominente plek in het Amerikaanse honkbal en deze keer werd het spel van het eerste moment keihard gespeeld. The Athletic omschrijft de vijfjaarlijkse cao-onderhandelingen in het Amerikaanse honkbal zelfs als „the game within the game”. Een wedstrijd binnen een wedstrijd die bestaat sinds 1968, toen spelers met behulp van financieel adviseurs tot hun eerste CBA kwamen, een collective bargaining agreement.

„Het is voor een buitenstaander misschien lastig te begrijpen. Omdat er zoveel regels zijn”, legt oud-honkbalinternational Tjerk Smeets uit. „Het is een gevecht tussen miljonairs en miljardairs, die een heel groot meningsverschil hebben en heel veel geld moeten verdelen. Er zijn dertig clubeigenaren die zoveel mogelijk willen verdienen. Hetzelfde geldt voor de spelers. Wie krijgt er gelijk?”

Het diepere probleem voor dit jaar lag in eerdere onderhandelingen. Vijf jaar geleden kwamen zowel de spelersvakbond als de MLB snel tot een overeenstemming, waarover de spelers achteraf gezien ontevreden waren. De spelersvakbond eiste dit keer dat jonge spelers meer zouden gaan verdienen. De clubeigenaren reageerden op die eis vrij abrupt door op 2 december een lock-out aan te kondigen. Dit is een maatregel van de werkgevers, waarbij alle activiteiten worden gestaakt en contact tussen spelers en clubs per direct verboden is.

Voor iedereen was dit een ongewenste situatie. Spelers moesten opeens zelf gaan trainen en mochten niet meer naar de club komen. Transfers waren niet mogelijk. Alles stond even stil in het Amerikaanse honkbal. Hoe dichter bij de start van het seizoen, hoe meer iedereen zich zorgen maakte over zijn salaris. Zonder wedstrijden verdienen de spelers niets.

De gedachten van velen gingen terug naar het gevreesde seizoen in 1994, het jaar van de langste staking in de Amerikaanse honkbalhistorie. Die ging destijds uit van de spelers. Een impasse die 232 dagen duurde. Er werden bijna duizend wedstrijden geannuleerd. De staking kostte de MLB veel geld. Zo daalden de bezoekersaantallen tot onder de dertigduizend gemiddeld per wedstrijd. Het zou tien jaar voordat die weer op het oude niveau zaten. Op een herhaling van dit scenario zat niemand te wachten.

Vandaar dat spelers via Instagram en Twitter commentaar gaven op de stroeve besprekingen en zo probeerden de clubeigenaren onder druk te zetten. Het hielp MLB-topman Manfred ook niet dat hij een dag na de afgelastingen alweer op de golfbaan te zien was. Ook die beelden werden gretig gedeeld.

Op 10 maart, 99 dagen na de lock-out, kwamen de clubeigenaren en de spelersvakbond een cao voor de komende vijf jaar overeen. De clubs stemden unaniem voor (30-0). Bij de spelersvakbond was meer verdeeldheid: 26 leden stemden voor, 12 tegen. „Onze spelersvakbond heeft de een op na langste staking in haar verleden meegemaakt, om significante vooruitgang te boeken op belangrijke gebieden, die niet alleen de huidige spelers helpen, maar ook de jonge generaties”, zei Tony Clark, de voorzitter van de spelersvakbond, na het sluiten van de deal.

„Ik moet me verontschuldigen bij de fans”, zei Manfred. „Ik weet dat de laatste maanden heel moeilijk waren. Er was veel onzekerheid in een tijd die al heel onzeker is. Het is misschien ook een beetje hoe het hele proces van deze onderhandelingen soms gaat.”

Het minimumsalaris in de Major League stijgt van 570.000 dollar naar 700.000 dollar (ruim 640.000 euro), een bedrag dat oploopt tot 780.000 dollar in 2026. Er komt een extra prijzenpot van 50 miljoen dollar, vooral bedoeld voor jonge spelers die heel goed presteren, maar dat nog niet in hun contract terugzien.

‘Gepiepeld’

Tjerk Smeets noemt de aandacht voor de talenten een goede zaak. „Elk team heeft een vertegenwoordiger in de spelersraad. Dat zijn gevestigde namen. Zij hebben zich heel erg ingezet voor jonge, opkomende spelers. Voorheen werden die een beetje gepiepeld. Dan werden ze tien keer per jaar teruggezet naar een opleidingsploeg. Daar is nu een maximum van vijf keer voor afgesproken. Spelers mogen nu ook eerder over hun eerste contract onderhandelen, als ze op een bepaald niveau presteren. Dat zijn echt belangrijke punten.”

Smeets’ conclusie: „Natuurlijk hebben beide partijen water bij de wijn moeten doen, maar als je een winnaar aan moet wijzen, dan heeft de spelersvakbond wel gewonnen.”

Afgelopen donderdag werden de eerste wedstrijden van het uitgestelde seizoen gespeeld. De Amerikaan Nico Hoerner van Chicago Cubs sloeg tegen de Milwaukee Brewers de eerste homerun van het nieuwe seizoen. Er zullen er, tot opluchting van de fans, nog een paar duizend volgen.