‘Enorme gezondheidsrisico’s voor arbeidsmigranten’

Arbeidsmigranten lopen enorme gezondheidsrisico’s door de omstandigheden waarin ze moeten werken in Nederland. De lange werkdagen, hoge productiedruk, laag inkomen, onzekere woonomstandigheden en fysiek zware arbeid resulteren in fysieke en mentale gezondheidsproblemen. Dat concludeert het landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos in een rapport dat maandag wordt gepubliceerd. De onderzoekers baseren hun bevindingen op een enquête onder 260 arbeidsmigranten en spraken intensief met tien van hen. Ook spraken zij achttien professionals uit de zorg en het sociaal domein.

Werknemers uit Oost-Europa komen vaak in goede gezondheid aan in Nederland, zo concluderen de onderzoekers. Maar de omstandigheden waarin ze in Nederland moeten werken en wonen leiden tot grote problemen. „We vermoedden vooraf wel dat er misstanden waren, maar we wisten niet dat de impact op de gezondheid zo groot en heftig was”, zegt onderzoekster Inge Goorts van Pharos. „Mensen werken zich kapot.”

Uit het onderzoek blijkt dat door de lange werkdagen de arbeidsmigranten uitgeput raken en er na het werk geen tijd is voor sociaal contact en ontspanning. Ze hebben geen tijd om te bewegen en verdienen te weinig om gezonde producten te kopen. Als ze ziek worden werken ze vaak door, omdat ze bang zijn hun baan te verliezen of onder druk te worden gezet door hun werkgever om door te werken. Ook zijn veel arbeidsmigranten verzekerd via een uitzendbureau en vervalt dat als ze hun baan verliezen. Om die reden gaan ze als ze geen baan hebben zelden naar een huisarts, tandarts of mondhygiënist, waardoor mogelijke gezondheidsklachten verergeren.

En, stellen de onderzoekers, arbeidsmigranten hebben vaak een slechte informatiepositie. Ze spreken geen Nederlands maar soms ook geen Engels. Zo is er onvoldoende kennis van wat er allemaal vergoed wordt door de verzekering, waardoor ze het zoeken van hulp uitstellen uit angst voor hoge kosten. Ook is er weinig kennis van mogelijkheden rond hulp voor mentale problemen, en leidt schaamte ertoe dat arbeidsmigranten veel minder vaak psychische hulp zoeken dan Nederlanders.

‘Roemer gaat niet ver genoeg’

Oud-SP-leider Emile Roemer publiceerde in 2020 een rapport met vijftig aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Maar die gaan niet ver genoeg om de gezondheidsrisico’s teniet te doen, concluderen de onderzoekers. De bedrijfsgezondheidszorg bij uitzendbureaus moet beter worden geregeld, er moet voorlichting voor arbeidsmigranten komen op het gebied van gezondheid en zorgverleners moeten beter op de hoogte zijn van de regels rondom onverzekerden. Daarnaast moet er volgens de onderzoekers meer gebruikt worden gemaakt van tolken.