Een uitvaart in Iran betalen op een parkeerplaats in Almere

‘Ons leven staat stil. Mijn vrouw zorgt niet voor de kinderen. Ze kan niks meer. Niks.” De vijftigjarige uitbater van een Vlaamse snackbar heeft zijn blik strak gericht op de verdachte schuin voor hem. Zijn armen over elkaar. Zijn vrouw is er niet.

De officier van justitie vertelt in zijn requisitoir wat er zou zijn gebeurd: de snackbarhouder, een Iraanse Vlaming, reed begin 2020 met zijn vrouw vanuit Bornem bij Antwerpen naar Almere. In hun BMW lag een zwartleren Samsonite heuptas met 21.000 euro aan contanten, de opbrengst van de verkoop van hun snackbar. Zijn moeder was net overleden, ze wilden haar uitvaart ermee betalen in Iran.

Vanwege internationale sancties was het vrijwel onmogelijk om via de bank geld over te maken naar Iran. Facebookgebruikers wisten raad. Je geeft je geld in contanten aan een tussenpersoon in Nederland. Die zorgt ervoor dat een kennis in Iran een evenhoog bedrag geeft aan de geliefden in kwestie.

Toen het Iraanse echtpaar op de afgesproken plek in Almere had geparkeerd en de man was uitgestapt, zette iemand een pistool op zijn voorhoofd. De man moest gaan liggen en zijn geld afgeven. Naast de bijrijdersstoel stond inmiddels een magere man in trainingspak. Met een mes dwong hij de vrouw te blijven zitten.

Die man staat vandaag terecht. Hij is afgetraind, heeft tatoeages op gezicht, nek en armen, draagt een zwart T-shirt en heeft halflang rastahaar. Hij wordt ervan verdacht, samen met drie anderen, meerdere mensen uit de Afghaanse en Iraanse gemeenschap te hebben beroofd en bedreigd. Allemaal in het voorjaar van 2020.

Elke keer ging het viertal volgens hetzelfde plan te werk, aldus het Openbaar Ministerie: ze benaderden Afghanen of Iraniërs via Facebook om een afspraak te maken en ze te beroven op de afgesproken plek. De overvaller met het pistool kreeg eerder al acht jaar, voor zes overvallen, waaronder die voor de overval op de snackbareigenaar. De bestuurder van de vluchtauto kreeg anderhalf jaar cel. De vierde verdachte, een 51-jarige vrouw uit Almere, heeft volgens het OM de afspraak met het echtpaar en andere slachtoffers gemaakt. Zij staat in mei voor de strafrechter in Almere.

De man met het mes wordt diefstal met geweld, afpersing en poging tot afpersing ten laste gelegd. Hij ontkent iedere betrokkenheid.

Gemeen en laag, noemt de officier van justitie de werkwijze van de 30-jarige Marshel K. Hij heeft met zijn handlangers misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van Afghanen en Iraniërs in het buitenland, zegt de officier. „Hun plan was geraffineerd. K. en drie medeverdachten lokten mensen met een grote bak geld op zak die niet verklaringsbereid zijn.”

De officier van justitie noemt het geweld „onnodig, fors en buitenproportioneel. Verdachten hebben volhard in hun plan en zijn pas gestopt op het moment dat ze zijn aangehouden.” Hij eist vier jaar cel voor twee berovingen en een poging tot beroving.

Marshel praat in drie smaken: hij ontkent, weet het niet meer of spreekt zichzelf tegen. De verklaring van verdachte – „ik weet van niks en kom van nergens” – staat volledig op zichzelf, zegt de officier. Alles en iedereen wijst naar de verdachte: de medeverdachten wijzen K. aan als overvaller, slachtoffers geven los van elkaar een beschrijving die bij hem past.

„Waarom zouden de medeverdachten dit over u zeggen”, vraagt de voorzitter.

„Misschien om strafvermindering te krijgen?”

Marshel kwam vanuit Curaçao naar Nederland. Hij trok in bij zijn oom. Nu ligt er een strafblad van zes bladzijden, met geweldsmisdrijven en diefstallen. Door zijn verstandelijke beperking is de verdachte „zeer beïnvloedbaar”, staat in het reclasseringsrapport. Vandaar het advies voor een contactverbod met de medeverdachten.

Dat krijgt hij, blijkt twee weken later. De rechtbank veroordeelt hem verder tot drie jaar gevangenisstraf. Voor de geleden (im)materiële schade moet hij bijna 35.000 euro betalen aan de slachtoffers.

Officier van justitie: Cees Jan Booij Rechtbank: voorzitter A.M.M. Lemmen, I.J.B. Corbeij, en A.J. Reitsma Advocaat: M. el Idrissi