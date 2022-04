Deze school heeft het vak Frans voor sommige derdeklassers maar geschrapt

De zoon van Sofie van Westrenen heeft negen leraressen Frans gehad in tweeënhalf jaar. Hij zit in 3 vwo. Hij doet het goed op school, zegt zijn moeder, maar de werkwoorden être en avoir kan hij niet vervoegen. Scheikunde heeft hij tussen december en begin maart niet gehad. Duits viel heel vaak uit. Van Westrenen: „Ik maak me zorgen. Na de zomer begint het examenprogramma.”

Ouders en kinderen hebben niets aan een verklaring voor het lerarentekort, erkent rector Marijn van den Dool van de Wolfert Dalton-school, waar Sofies zoon op zit, meteen. „Het is onze verantwoordelijkheid om het op te lossen. Maar het is lastig in sommige vakgebieden.”

Hij begon anderhalf jaar geleden als rector op deze Rotterdamse school en toen was er al een lerares Frans ziek. De vervanger werd ook ziek, daarna kwam er een lerares via een detacheringsbureau. De voorwaarden bevielen haar niet, waarop zij vertrok. Daarna kwamen er weer twee leraressen Frans, die maar korte tijd bleven. Van den Dool: „Ik zit al twintig jaar in het onderwijs, maar deze arbeidsmarktgekte heb ik nog nooit meegemaakt.”

Vorige week heeft het Wolfert Dalton besloten per direct te stoppen met Frans voor alle derdeklassers die Frans volgend jaar niet in het pakket hebben. „Zo heeft de leerkracht meer tijd voor de kleinere groep die Frans wil doen voor het examen.”

Herkenbaar, zegt Jeannette Noordermeer, voorzitter van de docenten Frans binnen de beroepsvereniging van talendocenten. Zij werkt op het Carolus Borromeus Lyceum in Helmond waar ze het vak Frans nooit helemaal hebben geschrapt. Maar ze gebruiken wel de kaasschaaf, vertelt Noordermeer. Als een leerkracht ziek is, krijgt iedereen wat minder uren Frans. Niemand volledig.

Hoger salaris

De structurele oorzaken voor het groeiende lerarentekort op middelbare scholen zijn al twintig jaar bekend. Het lerarenbestand vergrijst en de marktsector biedt hogere lonen waardoor weinig jonge mensen leraar willen worden. Alexander Rinnooy Kan voorspelde in 2007 in het rapport Leerkracht „een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren” van 5 à 6 procent in het voortgezet onderwijs. Dat tekort is nu 9 procent.

Het lerarensalaris moest hoger, schreef Rinnooy Kan, de opleiding beter, de ‘stille reserves’ (er werkten honderdduizend bevoegde leraren buiten het onderwijs) moesten worden aangesproken, zij-instroom gestimuleerd en de werkdruk verlaagd. In 2020 pleitte docent en voormalig bestuurder bij de Autoriteit Financiële Markten Merel van Vroonhoven voor een Deltaplan om het lerarentekort te bestrijden.

In de Randstad krijg ik zó een vaste baan. Maar daar kan ik geen huis kopen Robert Zibret natuurkundedocent in Maastricht

Maar het probleem is verre van opgelost. Integendeel, het tekort groeit. Door de krappe arbeidsmarkt hebben jongeren het werk voor het uitkiezen en kijken lerarenopleidingen toe hoe hun instroom jaar na jaar afneemt. Neem de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN): het aantal vooraanmeldingen lijkt hier stabiel, zegt een woordvoerder, maar de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen dalen met ruim 8 procent. Een trend die aan de HAN al jaren zichtbaar is, op een kleine opleving in coronajaar 2020 na.

Flexibele schil

Het lerarentekort is vooral nijpend in de Randstad. In andere regio’s daalt het aantal leerlingen juist, waardoor op den duur minder leraren nodig zijn. Deze ontwikkeling verstoort daar weer de arbeidsmarkt voor leraren: schoolbesturen creëren bewust een ‘flexibele schil’ aan docenten. Die kunnen ze weer ontslaan als het aantal leerlingen te klein wordt.

In het jaarverslag 2020 verwoordt de Scholengroep Rijk van Nijmegen het zo: „Met het dalende leerlingenaantal is het van belang te kunnen sturen binnen de personeelsformatie. Belangrijk daarbij is de zogenaamde ‘flexibele schil’. Binnen de Scholengroep definiëren we deze als de tijdelijke contracten, inclusief de tijdelijke uitbreidingen.” 13 procent van het personeelsbestand is ‘flexibele schil’.

Duur voor de school

Robert Zibret (47) is leraar natuurkunde in Maastricht. Althans, tot juli. Want daarna loopt zijn jaarcontract af. Hij heeft op vijf scholen gewerkt in de afgelopen zeven jaar. Hij behoort, ongewild, tot de flexibele schil in het Limburgse voortgezet onderwijs.

In de Randstad staan scholen te springen om leraren als Zibret. Maar hij wil in Limburg werken, waar hij woont met zijn gezin. „In de Randstad zou ik zó een vaste baan kunnen krijgen. Maar daar kan ik geen huis kopen. Hier wel.”

Eén schooljaar werkte Zibret via een detacheerder. „Ik was daardoor duur voor de school. Soms wilde ik nog even op school blijven om iets af te maken, maar dan zei de teamleider: ‘Nee, ga naar huis! Je uren zijn op.’”

Dit zijn keuzes hè, zegt scheikundedocent Frans Meindertsma in Heerenveen. „Dat scholen een flexibele schil opbouwen. En dat andere scholen, in de Randstad, leraren moeten inhuren via detacheerders omdat ze er niet aan kunnen komen. Of zelfs vakken schrappen. Ik bedoel: we zijn geen privaat bedrijf. We zijn een essentiële dienst voor de samenleving.”

Het vak waar hij al 27 jaar van houdt trekt geen jongeren meer, verzucht Meindertsma. In elk geval weinig universitair geschoolden. Net als hij hebben zijn zoons een universitaire bètastudie gedaan. „Ze willen het bedrijfsleven in. Daar verdienen ze meer dan ik en kunnen ze reizen. De oudste werkt in Berlijn.”

Meindertsma pleit ervoor dat de overheid een lerarenstudie gratis maakt. „Het is toch raar dat studenten die maatschappelijk zó nodig zijn ervoor moeten betalen? Je zou ze dan wel moeten verplichten om tien jaar op een school te werken.”

Ook op de school van Anja Droogendijk, lerares schei- en natuurkunde, in Gorinchem worden vacatures in de bèta-sectie moeizaam vervuld. Sinds twee jaar hebben ze twee studenten natuur- en scheikunde die als ‘instructeur’ werken – een onbevoegde leraar – en dat bevalt goed. De één wil leraar worden, de ander twijfelt nog. Eentje vond Droogendijk een „typische vwo-leraar”, maar hij geeft nu ook les op de vmbo-basis-kader-afdeling en vindt dat leuk. Ze hoopt vurig dat zulke studenten kiezen voor het onderwijs.