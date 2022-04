Droom van Nageeye komt uit met winst in Rotterdam

Zelf noemde Abdi Nageeye het na afloop „een droom die vroeger zo ver weg leek”. Als eerste Nederlander in 41 edities won hij zondag de marathon van Rotterdam bij de mannen. De 33-jarige nummer twee van de Olympische Spelen van vorig jaar verbeterde in 2.04.56 ruim zijn eigen nationaal record van 2.06.17, de tijd die hij liep toen hij in 2019 als vierde eindigde in Rotterdam.

In een spannende eindsprint zij aan zij versloeg Nageeye op de Coolsingel na 42 kilometer en 195 meter de Ethiopiër Leul Gebresilase. Opvallend rustig vertelde hij een paar minuten later bij de NOS over de droom die hij al koesterde sinds 2010, „toen ik mezelf de vraag stelde of ik mijn studie zou voortzetten of alles op de atletiek zou zetten.”

Eigenlijk was zijn belangrijkste vraag toen al of hij ooit mee zou kunnen met de Keniaanse en Ethiopische lopers die de marathon internationaal domineren. „In 2019 lukte me dat hier al lang. Ik dacht daarna: volhouden, blijven trainen, blijven geloven. Ik heb zoveel teleurstellingen beleefd en zoveel blessures gehad, maar ben er toch in blijven geloven.”

De in Somalië geboren Nageeye, die in 1996 zijn land ontvluchtte voor het geweld en in Nederland terecht kwam, won vorig jaar als tweede Nederlander na Gerard Nijboer (1980) een zilveren medaille op de Spelen. Hij maakte in de olympische marathon bovendien indruk door zijn Belgische vriend Bashir Abdi, net als hij afkomstig uit Somalië, naar brons te loodsen.

Ook in Rotterdam bepaalden ‘Abdi en Abdi’ het wedstrijdverloop. Onder ideale omstandigheden – vrijwel geen wind en niet te hoge temperaturen – bleven na 30 kilometer zes lopers over vooraan, met de twee geboren Somaliërs er bij. Toen de Keniaan Kipyego en Gebresilase na 33 kilometer versnelden, nam Bashir eerst Nageeye op sleeptouw. In de zware laatste kilometers moest de Belg een gaatje laten. Nageeye bleef in het spoor van de twee Afrikanen en sprintte uiteindelijk naar de winst. „Nu heb ik Rotterdam gewonnen. Ik ben heel trots en blij.”

Bij de vrouwen verraste de Nederlandse Nienke Brinkman met de tweede plaats en een Nederlands record (2.22.51).

