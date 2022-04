Die befaamde ware eenvoud bestond uit een gewoon mes

Eenvoudig zijn, dat heeft iets aantrekkelijks. Het is geloof ik ook nogal in de mode: weinig nodig hebben, precies díe dingen gebruiken en bezitten die ertoe doen.

Niet dat ik daar enorm in slaag, met kasten vol boeken en overal spullen, maar in de keuken wil ik nog wel eens het gevoel hebben dat ik precies goed toegerust ben, met niet overdreven veel apparatuur en ‘gadgets’ maar wel net wat je nodig hebt. (Of heb ik tóch een crème brulée-brander nodig? Een ijsmachine? Soms twijfel je aan de perfectie van je eenvoud.)

Met dat tevreden gevoel van precies op de juiste manier voorzien te zijn trok ik de la open waar de puntarellesnijder lag, voor de puntarelle dus, een rare groene knol met vanbuiten raketachtige bladeren en vanbinnen harde, holle, aspergevormige stengels maar dan korter.

Nu ja, misschien is een plaatje handiger.

Ik herinner me doodgekookte kabeljauw met bewusteloze worteltjes

‘Puntarelle alla romana’ is een heerlijke salade van dunne sliertjes puntarelle met een verrukkelijke vinaigrette van knoflook, ansjovis, wijnazijn en een scheutje olijfolie. Dat is alles, maar iedereen wordt meteen verliefd op die salade, die je trouwens net zo goed van bleekselderie zou kunnen maken. Maar omdat puntarelle in het vroege voorjaar ook hier verkocht blijkt te worden, en omdat seizoensgroenten nu eenmaal een eigen charme hebben, koop ik die en dan wil je ook meteen zo’n puntarellesnijder, een soort eiersnijder maar dan simpeler en van hout, waarvan je denkt dat-ie in elk Italiaans huishouden in de keukenla ligt.

Maar nu ik hem trots weer uit mijn eigen la pakte – wat ben ik toch goed voorzien! – bleek hij niet zo beproefd en bestendig als gedacht. Hij zei meteen bij de eerste stengel al plok! en bleef onbruikbaar liggen met twee geknapte draadjes.

De ware eenvoud bestond dus uit een gewoon mes.

De maaltijd bleef desondanks een triomf in het genre. Want na die simpele salade aten we krieltjes die warm waren vermengd met boter, Griekse yoghurt, daslook en waterkers en daarbij een stukje in boter gebakken zwarte koolvis. Allemaal even heerlijk en werkelijk niets vroeg om enigerlei bijzonder kookvermogen, het ging vooral om de ingrediënten. Krieltjes kunnen zo aangenaam aardappelig smaken en boter, mits die niet te zuinig wordt ingezet, verhoogt die aardappeligheid enorm. Net als het licht zure maar toch romige van die dikke yoghurt, die trouwens ook heel goed crème fraîche had kunnen zijn.

„Speciaal bedoeld om onwetende kinderen voor altijd van vis te vervreemden.” Foto Getty Images

En dan koolvis. De naam heeft me jarenlang sterk afgeschrikt. Welke fatsoenlijke vis noemt zich nu zo? Ik stelde me er lang zoiets bij voor als we vroeger thuis kregen als we ‘vis’ aten: doodgekookte kabeljauw met bewusteloze worteltjes erbij. Speciaal bedoeld om onwetende kinderen voor altijd van vis te vervreemden. Paling, die toen nog in overvloed werd aangeboden, was geen vis, dat was paling. Gestoofd met citroen en beschuit. De meeste mensen zullen de koolvis trouwens kennen onder de roepnaam ‘visstick’, maar dat is ook al geen aanbeveling.

Koolvis blijkt, anders dan ‘vis’, onbehoorlijk lekker. Niet te gaar maken tuurlijk, even aanbakken voor het hartige effect van de karamelliserende sappen en dan zachtjes garen. De soepele, nog net samenhangende lamellen op je bord leggen en dan is er die verrukkelijke sensatie van verse vis. Want daar komt alles uiteraard wel op aan.

Horen we daar de geheime smulpapen Karel en Cateau uit Couperus’ De boeken der kleine zielen? „Je blijft zeker niet eten, […] we eten altijd héel eenvoudig…”