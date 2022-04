De grote broek van oom KNVB

Als de KNVB een familielid was geweest, was de kans groot dat hij een oom zou zijn die afgelopen week een grote broek aandeed. Helemaal in zijn eentje, zonder op tante UEFA of andere bonden te wachten, besloot hij dat Nederland dinsdag de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland niet speelt. Wit-Rusland steunt Rusland in de oorlog tegen Oekraïne, dus vindt hij ertegen voetballen niet kunnen.

Uiteraard gaat dit over de Oranjevrouwen, want als het over mannenvoetbal gaat, is er geen haar op het hoofd van de KNVB die eraan denkt een bal niet te laten rollen, al rolt die over lijken heen. In Qatar zijn de doden niet gevallen in een oorlog, maar omdat er stadions gebouwd werden. Stadions voor een WK dat aan de oliestaat werd toegewezen, nadat er voldoende hoge omes bij de FIFA waren omgekocht. Omes als Sepp Blatter en Michel Platini. Als het om gedoofde levenslichten gaat in Qatar, is het WK-voetbal daarvan een vrij directe oorzaak, maar daar heeft de KNVB nog geen trainingskamp voor laten cancelen, laat staan een wedstrijd.

Vrijdagavond speelden de Oranjevrouwen de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus. Het werd 12-0. Cyprus is de zwakste broeder in de groep. IJsland is vooralsnog de sterkste en zal komende week waarschijnlijk wel tegen Wit-Rusland spelen.

NOS-presentator Rivkah op het Veld zei dat het op deze manier cancelen van Nederland-Wit-Rusland twee mogelijke scenario’s opent: de wedstrijd wordt verschoven óf de Leeuwinnen lijden een reglementaire nederlaag. Dat laatste kan consequenties hebben voor de kwalificatie voor het WK in Nieuw-Zeeland en Australië. In plaats van het kwalificatieduel tegen Wit-Rusland, speelt Oranje dinsdagavond een vriendschappelijk potje tegen Zuid-Afrika. Toen de KNVB met die grote broek de kwalificatiewedstrijd van de vrouwen afblies, zag ik drie mogelijke scenario’s: oomlief vindt doden die voor voetbalfeestjes vallen minder erg dan die in een oorlog. Of hij vindt het omkomen van Aziatische en Afrikaanse gastarbeiders minder erg dan dat van Europeanen. Of hij vindt vrouwenvoetbalwedstrijden cancelen makkelijker dan hetzelfde bij de mannen te doen.

Wie afgelopen week, gezien de mensenrechtensituatie, wel hun ongenoegen durfden te uiten over het WK in Qatar, waren sponsoren als ING, KPN en Albert Heijn. Zij gaan hun vrienden niet op wedstrijden trakteren. Oom KNVB kwam meteen aanwapperen. Hij zei dat besluit te respecteren. Het leek mij, en waarschijnlijk de hele familie, sterk dat hij iets anders kon doen. ING zei, in plaats van aan het WK 2022, meer aandacht te gaan besteden aan het EK vrouwenvoetbal in Engeland. Daarmee krijgt het organiseren van het WK-voetbal in de Qatarese oase van vrouwonvriendelijkheid, als bijwerking dat er meer aandacht voor het vrouwenvoetbal komt. Dat zal die mannelijke despoten leren.

Er zijn nu dus voetballiefhebbers die het zich financieel kunnen veroorloven naar Qatar 2022 te gaan, maar dat niet doen. De redenen zullen variëren tussen te veel doden, te weinig mensenrechten, corrupte toewijzing en misschien seksisme. De maatpakken die wel gaan, zullen daar voorovergebogen met hun kop in het zand staan. Bij sommigen zal wat oliegeld uit de zakken waaien. Oom KNVB kunt u daartussen herkennen aan de grote broek die hij deze week bij het vrouwenvoetbal draagt.

Carolina Trujillo is schrijfster.