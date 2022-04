Drugs zijn op internet heel gewoon

Een feestdrug voor het einde van de wereld. Ketamine is de perfecte neoliberale drug, want het helpt je los te komen van de stress van het late kapitalisme, zonder dat je de volgende dag een kater hebt op werk. Zo valt te lezen in een meme van @ketamemegirls, een Instagram-account vol herkenbare plaatjes voor de fans van het dissociatief tripmiddel ketamine.

Wie van een goed feestje houdt, is misschien weleens op een afterparty beland waar de borrelnootjes waren vervangen met een pot vol wiet en de cocaïne uitgeserveerd stond op een schaaltje. Op de straat worden dergelijke nachten ook wel een ‘sesh’ genoemd: een hangsessie waarin je met vrienden of totale onbekenden je volstopt met drugs tot je lichaam en geest het begeven. Voor de liefhebbers zijn dergelijke sferen ook te vinden op de socials.

Gebruikers herkennen het meteen: je hebt net op het toilet een lijntje gedaan, en dan zakt de bittere drugs naar je keel en moet je de gorigheid doorslikken. In een TikTok-filmpje illustreert een meisje dit probleem terwijl ze een vies gezicht trekt. Onder de hashtag #SeshTok delen jongeren op TikTok geestige en herkenbare filmpjes over hun drugservaring; Onder #TripTok zie je hoe jongeren zichzelf filmen terwijl ze trippen op de psychedelica; en onder #KetTok wordt gegrapt over het al maar niet kunnen stoppen met ketamine.

Drugs zijn overal op sociale media. Niet zo gek, want het Trimbos-instituut stelt dat onder jongeren en jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar het gebruik van partydrugs is „genormaliseerd”. Zo is het gewoner voor hen om over drugs te praten dan ongeveer 10 tot 15 jaar geleden.

Heel Holland Nakt

De normalisering van het frituren van je brein blijkt ook uit het feit dat de oude anti-drugsreclames op internet een grap zijn geworden. Zo wordt er op tenenkrommende content vaak gereageerd met het anti-drugs filmpje ‘Stop it, Get Some Help’ uit 1987, waarin de oude-basketballer Michael Jordan tieners vraagt om weg te blijven van drugs.

Wat zou de First Lady Nancy Raegan (het gezicht van het anti-drugs campagne ‘Just Say No’ uit de jaren tachtig) wel niet zeggen van het favoriete Nederlandse drugsaccount Heel Holland Nakt (nakken is straattaal voor cocaïne snuiven) en zijn tweehonderdduizend volgers? Op het account staat een filmpje waarin de Oscars-klap van Will Smith wordt vergezeld met de tekst: „Wanneer je beste vriend(in) zegt dat hij/zij een avondje niet aan de zooi gaat.”

Onwetend is de nieuwe generatie bepaald niet; ik herinner me nog een feestje met linkse geschiedenisstudenten waarop een meisje dat met een rietje in haar neus een lijn coke snoof zich verontschuldigde voor het „Colombiaans kinderbloed” dat zij met de handeling tot zich nam. Het is alom bekend dat de cocaïnehandel gepaard gaat met dood en verderf in het land van herkomst. Blijkbaar is de gedachte daarvan toch niet storend genoeg om het stimulerende poedertje te laten staan.