City biedt het mooiste en het lelijkste in topvoetbal

Hoe zal sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan hebben gekeken naar de topwedstrijd van de club die hij bezit, Manchester City, tegen Liverpool? Kon hij zondagavond genieten van de spectaculaire 2-2 tegen de titelrivaal, in eigen huis? Of waren zijn gedachten in de wereld van topadvocaten, beschuldigingen, schimmige deals en illegale contracten? Want zijn Manchester City vertegenwoordigt als geen andere club het mooiste – het spelniveau – en het lelijkste – de zakelijke kant – dat topvoetbal te bieden heeft.

Het Duitse weekblad Der Spiegel heeft afgelopen week aangetoond hoe sterk verweven Manchester City is met het regime in Abu Dhabi en dat die ‘samenwerking’ leidt tot dubieuze financiering en contracten. Dat deed het weekblad in samenwerking met journalistencollectief European Investigative Collaborations (EIC), waarvan ook NRC deel uitmaakt.

Basis van de nieuwe beschuldigingen is een lek uit de zogenoemde Football Leaks-documenten. Het gaat om talloze interne beleidsstukken, arbeidscontracten en e-mails, die NRC de afgelopen dagen heeft kunnen inzien. Jarenlang hebben City en Abu Dhabi geprobeerd te ontkennen dat er directe banden waren tussen de staat en de voetbalclub. City zou een „persoonlijke investering” zijn van sjeik Mansour. Dat kwam City goed uit, omdat het daarmee een regime op afstand zette dat wordt beschuldigd van ernstige mensenrechtenschendingen en dat geen politieke oppositie accepteert.

Het blijkt anders te liggen. De documenten laten zien dat de club rechtstreeks is gefinancierd door een overheidsinstantie in Abu Dhabi. Facturen werden door City bijvoorbeeld niet naar sponsoren verstuurd, maar naar de overheid van Abu Dhabi. De voorzitter van City, Khaldoon Al Mubarak, zou de geldstromen hebben gecontroleerd.

Een fictieve vergelijking ter verduidelijking: stel dat Ajax een factuur voor sponsorgeld van KPN zou verzenden naar het ministerie van Financiën in Abu Dhabi. De ambtenaar uit Abu Dhabi die de factuur behandelt zou door Ajax-directeuren in interne e-mails vervolgens worden geprezen voor het „faciliteren van de financiële administratie van Ajax”. Het zou dan óók nog eens gaan om dubieuze betalingen.

Het lijkt absurd, maar het is precies wat de nieuwe documenten aantonen over de verwevenheid van Manchester City met Abu Dhabi. Ze laten ook zien dat City, in strijd met de regels, minderjarige voetballers onder druk heeft gezet om contracten te tekenen. Bovendien zou oud-coach Roberto Mancini via fictieve adviescontracten in Abu Dhabi een groot deel van zijn salaris in het geheim hebben ontvangen.

Lees ook: dit achtergrondverhaal over de mogelijke overname van NAC Breda door de City Group

De zaak is voor Nederland extra interessant, omdat sjeik Mansour met zijn zakenimperium (de City Group) op het punt staat om NAC Breda te kopen. Voor zeven miljoen euro zou NAC onderdeel worden van een franchiseonderneming waartoe ook Manchester City en clubs als SK Lommel en New York City FC behoren. Onder Bredase fans is er veel verzet – zij willen geen onderdeel worden van een bedrijf dat niets heeft met de clubcultuur. Grootaandeelhouder Wim van Aalst probeerde onlangs de supporters en andere aandeelhouders nog over te halen. „Bij City gaat het alleen en uitsluitend over voetbal”, schreef hij in een brief aan kleinere aandeelhouders. En: „De ambitie om succesvol te zijn [zit] bij City in de genen.”

De sponsorende sjeik

Het is niet de eerste keer dat Der Spiegel publiceert over wantoestanden bij City. In 2018 bleek dat sjeik Mansour zelf sponsorgeld voor de club bijbetaalde. Dat ging zo: sponsor Etihad hoefde bijvoorbeeld slechts 9,6 miljoen euro te betalen van een bedrag dat officieel ruim tachtig miljoen euro bedroeg. De rest werd, intern, vermoedelijk bijgepast door de sjeik zelf. Geheim moest dat wel blijven, blijkt uit interne e-mails. Dat is niet zomaar: met dit soort betalingen worden Financial Fair Play-regels overtreden, die in het leven zijn geroepen om clubs financieel gezond te houden. Dit type financiering is verboden, omdat er een evenwicht moet zijn tussen inkomsten (uit bijvoorbeeld sponsorgeld) en uitgaven.

Als sponsor Etihad minder dan tien miljoen euro betaalt, dan moet City dát in de boeken zetten. Niet de ruim tachtig miljoen waar het aan kwam door het bijbetalen van sjeik Mansour. Daardoor kon City zich namelijk financieel veel gezonder voordoen dan het daadwerkelijk was en topspelers blijven kopen. De Europese voetbalbond UEFA wil juist dat clubs zelfstandig financieel gezond zijn, en niet volkomen afhankelijk van één geldschieter. Door inkomsten op te pompen overtreedt City de regels. Dat lijkt misschien wat zakelijk, maar het kan grote gevolgen hebben.

In februari 2020 kreeg Manchester City precies door het overtreden van deze regels straf opgelegd door de UEFA. De club kreeg een boete van dertig miljoen euro én het mocht twee seizoenen niet meedoen aan de Champions League. Dat was de zwaarst mogelijke strafmaat. Tot afgrijzen van de UEFA won Manchester City vervolgens bij sporttribunaal CAS het hoger beroep en mocht de club tóch deelnemen aan de Champions League. Er was volgens het CAS „onvoldoende sluitend bewijs” voor de aantijgingen. City ontkende direct te worden gefinancierd door sjeik Mansour en dat geheim te houden in de boekhouding.

De nieuwe Football Leaks-documenten werpen nieuw licht op de kwestie. Er is namelijk een lijst te vinden waaruit blijkt dat intern bij Manchester City wel degelijk wordt gesproken over betalingen die direct door sponsoren worden voldaan en betalingen die uit Abu Dhabi komen. Uit het e-mailverkeer tussen bestuurders van Manchester City wordt duidelijk dat ze zich ervan bewust zijn dat dit geheim moet blijven. „We mogen de partnertoeslag niet tonen als deze buiten de club gaat”, waarschuwde City’s financieel directeur begin 2013 in een interne e-mail. Een belangrijke getuige aan de kant van City in de gewonnen CAS-zaak, bestuurslid Simon Pearce, was – zo tonen de e-mails – óók op de hoogte van de directe betalingen uit Abu Dhabi. Tegenover CAS ontkende hij dat nog, mogelijk pleegde hij daarmee meineed.

In een reactie aan Der Spiegel zegt een woordvoerder van Etihad dat de financiële afspraken tussen de luchtvaartmaatschappij en de voetbalclub „de enige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid” zijn van Etihad. De Premier League – dat jarenlang zonder succes onderzoek deed naar de financiën van City – heeft tegenover Der Spiegel niet willen reageren, net als Manchester City zelf en de bronnen in Abu Dhabi. City-coach Pep Guardiola zei voorafgaand aan het duel met Liverpool dat hij „geen seconde” wilde praten over de kwestie.

Of zijn club opnieuw in de problemen kan komen door de onthullingen, is nog niet duidelijk. Of de UEFA de zaak, en mogelijke meineed in de CAS-zaak, opnieuw gaat onderzoeken is ook niet bekend. Wel werd deze week bekend dat de UEFA de regels voor Financial Fair Play gaat wijzigen. Reden is vermoedelijk dat het nooit is gelukt overtredingen door grote clubs, zoals City, aan te pakken.

Hoe dan ook legde de artikelen zondag een grauwsluier over de belangrijkste wedstrijd van het seizoen in de Premier League. Al had het publiek daar geen last van. Al na een paar minuten sprongen de mensen over elkaar heen, in dolle vreugde na de goal van Kevin De Bruyne. Opluchting was er na negentig minuten, omdat City het hield op een gelijkspel. Het was puur voetbalgenot. De zwarte rand rond de wedstrijd was alleen in details te zien. Zoals het feit dat de camera’s regelmatig zochten naar Guardiola , die indirect zelf voorkwam in de opgedoken documenten.

De jeugdspeler en de ex-coach

De broer van Pep Guardiola, Pere Guardiola, heeft een zaakwaarnemerskantoor. Dat kantoor is volgens de documenten betrokken bij het contracteren van de Spaanse voetballer Brahim Díaz. Op zich niet vreemd – Guardiola was op dat moment ook nog geen trainer van City. Maar: Díaz was pas veertien jaar toen hij het contract sloot. Aan Pere Guardiola werd gevraagd om „de speler en zijn wettelijke voogden [ervan] te overtuigen om de door de club voorgestelde contractuele voorwaarden te accepteren.” Mocht Díaz tekenen bij City, zo blijkt uit de contracten, dan zou de Abu Dhabi United Group Investment & Development (het bedrijf van sjeik Mansour) een bedrag betalen van 830 duizend pond (bijna 995 duizend euro) aan het bedrijf van Pere Guardiola.

Het is onduidelijk waarom sjeik Mansour het consultancycontract met Pere Guardiola sloot voor het binnenhalen van Díaz. Overigens is het verboden in Engeland: alleen de club zelf mag betalen voor consultants. Díaz tekende inderdaad een contract bij Manchester City, maar speelde daar vooral in de jeugd. In 2019 vertrok hij naar Real Madrid, dat hem later verhuurde aan AC Milan.

Het was zeker niet het enige schimmige contract dat in Manchester werd gesloten. De Italiaan Roberto Mancini werd in 2009 aangesteld om successen te boeken met de oliedollars die sjeik Mansour een jaar eerder in de club was gaan pompen. Officieel verdiende Mancini 1,4 miljoen pond (1,69 miljoen euro) met vier miljoen pond (4,8 miljoen euro) extra aan mogelijke inkomsten bij successen. Riant, maar blijkbaar niet riant genoeg. Er was namelijk nóg een contract, op dezelfde dag getekend. Mancini werd „adviseur” bij Al Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten – ook een club van sjeik Mansour. Daar kreeg Mancini nog eens 1,7 miljoen pond (ruim 2 miljoen euro) voor, een bedrag dat via een Italiaans bedrijf en belastingparadijs Mauritius werd uitbetaald aan de huidige bondscoach van Italië.

Het heeft ook gewerkt, de grenzeloosheid. Sjeik Mansour heeft tot 2018 minimaal 1,6 miljard euro in de club gestoken (bij het vorige lek werden die cijfers bekend). In 2012, 2014, 2018 en 2019 werd de club kampioen van Engeland. Een volgend kampioenschap is na het afslaan van de aanval van Liverpool – dat in de achtervolging blijft – zeer goed mogelijk.