‘Bommengooier’ Dvornikov gaat de Russische operatie in Oekraïne overzien

De staalblauwe ogen en het pokerface van generaal Aleksandr Dvornikov (60) gaan de Russische gevechtsoperatis in Oekraïne overzien. Dvornikov heeft de opdracht gekregen om het Russische offensief in het oosten van Oekraïne aan te voeren. Tenminste, dat melden Westerse inlichtingenbronnen aan de Britse omroep BBC en de Amerikaanse krantThe New York Times. Het Kremlin heeft het aanstellen van een nieuwe bevelhebber bevestigd noch ontkend, maar Dvornikovs naam ligt nu op de tong van alle militair analisten.

De generaal gaat voor president Poetin proberen in de mislukkende militaire campagne alsnog een overwinning te behalen. Met hem als bevelhebber moeten de Russen de regio Donbas gaan veroveren, oftewel de provincies Donetsk en Loehansk ‘bevrijden’ van Oekraïne. Bij voorkeur slaagt Dvornikov hierin vóór 9 mei, wanneer in Moskou de overwinning op de nazi's in de Tweede Wereldoorlog viert met een grote parade.

Syrische burgeroorlog

Afgaand op zijn staat van dienst wordt snel duidelijk waarom juist deze generaal het nieuwe oorlogsdoel wordt toevertrouwd. Dvornikov maakte van september 2015 tot juli 2016 furore in de Syrische burgeroorlog als eerste aanvoerder van de Russische militaire ondersteuning van president Bashar al-Assad, die op dat moment niet aan de winnende hand was. „Tegen de zomer van 2015 hadden de Syrische strijdkrachten zichzelf volledig uitgeput, het personeel was gedemoraliseerd, het officierskorps was gedegradeerd en de leiding van de strijdkrachten vertoonde een extreem lage efficiëntie in commando en controle”, blikte Dvornikov hierop terug in 2018.

Dvornikovs inzet leverde hem de eretitel ‘Held van Rusland’ op

Dvornikov trok daarop de aansturing van de overgebleven Syrische brigades naar de Russische strijdkrachten toe en behandelde ze als pionnen in één groter plan, zo stelde hij zelf. Zijn inzet leverde hem de eretitel ‘Held van Rusland’ op. Bij terugkomst werd hij aangesteld als commandant van het zuidelijke militaire district, één van de vijf militaire formaties van Rusland. Onder het zuidelijke district vallen de Russische gebieden Tsjetsjenië, Dagestan, Noord-Ossetië, de Krim – historisch onrustige regio’s.

De Syriërs herinneren zich nog iets anders van Dvornikov’s oorlogsstijl: onophoudelijke bombardementen op burgerdoelen. „Poetin heeft een nieuwe commandant aangesteld met uitgebreide ervaring in het plegen van gruwelijke genocidale misdaden tegen weerloze burgers in Syrië”, schrijft oppositiebeweging Syrian Revolution Network. In de raketaanval op het treinstation in Kramatorsk zagen sommigen de hand van Dvornikov.

Dat het de Russen niet gelukt is in korte tijd Kiev te veroveren, kwam onder andere door „een slechte coördinatie tussen die verschillende Russische commando's”, zei een anonieme inlichtingenfunctionaris tegen de BBC. Dvornikov heeft ervaring in het verbeteren van deze elementen van oorlogsvoering.

Maar niet iedereen ziet zijn aanstelling als een krachtige zet. „Ik zie het als een teken van zwakte van de Russen”, zegt Gwythian Prins, een specialist in militaire strategie die onder andere advies verleende aan de NAVO, tegenover BBC. Volgens Prins is de enige reden dat er nu een nieuwe generaal is aangesteld, dat allerlei eerdere bevelhebbers zijn gedood door de Oekraïners. „En nu hebben ze een zeer bekende bommengooier binnengehaald. Hij stapt af van de mislukte Blitzkrieg-strategie en gaat terug naar burgers terroriseren door alles tot puin te schieten.”