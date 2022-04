Avant-gardefestival Rewire strijkt aangenaam tegen de haren in

Wie popmuziek voorspelbaar vindt of is uitgekeken op de structuur van couplet-refrein-couplet, kan zich jaarlijks onderdompelen in het Rewire-festival in Den Haag. Drie dagen ligt hier de focus op muziek buiten het popstramien. Hoe afwijkender, hoe beter. Niet dat er dilettantisme heerst. Integendeel, de optredens die vrijdag, de eerste van de drie avonden te zien waren, blonken uit in toegewijde precisie. Dat het resultaat aangenaam tegen de haren in strijkt, is nauwkeurig georganiseerd.

Ook de opstelling van de muzikanten wijkt af van een doorsnee-concert. Zo zat de voorman van Jameszoo achter een tafel met apparatuur, met zijn rug naar het publiek; de elf leden van Bang on a Can stonden in een hoefijzervormige boog, maar het opzienbarendst was de formatie van Ryoji Ikeda. Op het podium van de grote zaal van het nieuwe muziekgebouw Amare presenteerde Ikeda, gevierd als elektronicakunstenaar, zijn samenwerking met muzikanten van Les Percussions de Strasbourg. Honderd bekkens op standaarden stonden in een matrixvorm: tien bij tien cimbalen. De bekkens werden bespeeld door tien muzikanten. Ze raakten met hun stokken juist het midden van het bekken, zodat die niet ruiste maar tikte. Met zijn tienen waren ze zacht als horloges, en even gelijkmatig. Ondertussen werd ook een minimale maar bewonderenswaardige choreografie uitgevoerd: exact tegelijk verplaatsten twee muzikanten zich naar andere cimbalen. Ook de erupties aan het eind van dit zowel visuele als muzikale spektakel, waren beheerst: de bekkens mochten even vlammen, voordat ze met de handen werden gedempt.

Verfijnd vraag-antwoordspel

Hoofdgast van deze Rewire-editie was de Amerikaanse avant-gardemuzikant Meredith Monk. Er waren films over haar, en Monk trad elke dag op, zoals zaterdag met Bang on a Can. Vrijdag waren beide apart te zien. Bang on a Can samen met het Haagse Ensemble Klang klonken soms wat amechtig maar tegen het einde vertroostend in een verfijnd vraag-antwoordspel.

In Amare vierde de 79-jarige Meredith Monk, samen met vier zangeressen, de discipline. Haar muziek, zonder instrumenten en goeddeels zonder woorden, bestaat uit gestapelde en pulserende stemmen, als een stemmozaïek. Meestal werkt Monk met zowel mannen als vrouwen, vertelde ze, maar met dit koor wil ze tegenwicht geven aan de „huidige patriarchale wereld”. Het rondstappende, zingende vijftal in witte kleding, dat subtiele bewegingen maakte en elkaar omarmde, was verrassend mooi en, ondanks de onbewogen gezichten, liefdevol. Monk zei soms iets eenvoudigs dat toch wijs klonk.

De discipline werd aan het eind van de avond doorkruist door Alabaster DePlume, geboren als Gus Fairbairn. De Britse saxofonist maakte onlangs het album Gold, dat werd geprezen om zijn fluwelen klank gecombineerd met poëzie. Hier speelde hij met een band maar onderbrak steeds het spel voor wijsheden over liefde en innerlijke woede, uitgesproken met bezeten blik. De ‘performance poet’ overheerste de saxofonist.

Festival Rewire. Gehoord: 8/4, meerdere locaties, Den Haag. Inl: rewirefestival.nl