Abdi Nageeye wint als eerste Nederlander marathon van Rotterdam

De Nederlands-Somalische Abdi Nageeye heeft zondag de marathon van Rotterdam gewonnen. De 33-jarige atleet is de eerste Nederlandse winnaar van de marathon van Rotterdam.

Nageeye kwam na 2.04.54 uur over de finish op de Coolsingel na een afstand van 42,195 kilometer te hebben gelopen — een Nederlands record, maar ook een stuk sneller dan de 2.06.17 uur die hij in 2019 bij dezelfde marathon had gelopen. Op de marathon van de Olympische Spelen in Japan afgelopen zomer won hij de zilveren medaille.

„Dit is een droom die vroeger zo ver weg leek”, reageerde Nageeye kort na de finish op de Coolsingel bij de NOS. „Eigenlijk al sinds 2010, toen ik mezelf de vraag stelde of ik mijn studie zou voortzetten of alles op de atletiek zou gaan zetten.”

Tweede

Nienke Brinkman wist zondag een negentien jaar oud record te verbeteren. De 28-jarige atlete finishte in 2.22.51 uur, en liep daarmee het record van de Nederlandse Lornah Kiplagat uit 2003 bij de marathon van New York uit de boeken. Brinkman eindigde desalniettemin als tweede vrouw op de marathon, de Ethiopische Haven Hailu bleek een seconde sneller.

Brinkman debuteerde vorig jaar op de marathon, waar ze de derde tijd ooit door een Nederlandse atlete heeft gelopen. De oud-hockeyster is sinds het uitbreken van de coronapandemie serieus aan het hardlopen geslagen.

