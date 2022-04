Vrouwen-app

Bij het bijwerken van mijn apps zag ik in de App Store ‘Ode aan de Vrouw: een verzameling apps van en door vrouwen’.

De pasteltinten van de icoontjes voorspelden weinig goeds. Lifestyle, Verzorgingsherinnering, Kids Care, Mammie Workouts, Nature Sounds en niet te vergeten Relationships en natuurlijk heel veel Dieet.

De stoom begon uit mijn oren te komen. Maar gelukkig was dat voorzien en werd ik ook daarin ondersteund met de Panic Attack Relief.

