Schijnzelfstandig in niemandsland

Het klopt niet, de overheid zou er wat tegen moeten doen en toch gebeurt er bitter weinig tegen. Ik heb het over schijnzelfstandigen: mensen die eigenlijk werknemers zijn maar werken als zzp’er, bijvoorbeeld omdat de bedrijven, die hen inhuren, dan minder sociale premies hoeven af te dragen. Of omdat ze zelf minder hoeven af te dragen. Lekker voordelig dus. Dat is op vele manieren een probleem: kwetsbare werknemers worden te weinig beschermd, het sociale stelsel wordt ondermijnd, de concurrent die zich wel aan de wet houdt, wordt oneerlijk beconcurreerd en de overheid loopt belastingen en premies mis. Allemaal maatschappelijke verliezen tegenover private winst.

Geen wonder dat in politiek Den Haag al jaren klinkt: schijnzelfstandigheid moeten we bestrijden. Toch gebeurt er al zes jaar precies niks. Bedrijven die onterecht met zzp’ers werken, komen daar bijna altijd ongestraft mee weg, concludeerde de Rekenkamer deze week. Er is een „impasse” in de aanpak, de „pakkans is laag” en bedrijven die dat willen kunnen „haast ongeremd gebruikmaken van schijnconstructies”, aldus de Rekenkamer. Soms is er zelfs sprake van uitbuiting.

Dat is des te verbazingwekkender omdat rechters steeds duidelijker worden. Zo oordeelde het Gerechtshof in Amsterdam vorig jaar in hoger beroep dat de fietskoeriers van maaltijdbezorger Deliveroo werknemers zijn, geen zzp’ers. De rechtbank Amsterdam was in september kraakhelder: de chauffeurs van taxi-app Uber zijn geen ondernemers maar werknemers. Cruciaal daarbij: is er sprake van gezag? Bepaalt de opdrachtgever de tarieven en voorwaarden? Uber moest vierduizend Nederlandse chauffeurs per direct in dienst nemen en volgens de cao betalen. Sindsdien verandert er weinig. Uber is in hoger beroep gegaan, met een deel van de chauffeurs die graag zzp’er blijven.

Hoe kan dit alles in hemelsnaam? Daarvoor moeten we terug naar 2016. Het kabinet Rutte II (VVD, PvdA) bedacht een wet om schijnzelfstandigheid tegen te gaan: de wet DBA. Daarover ontstond onrust. De wet maakte werkgevers verantwoordelijk: als ze onterecht zzp’ers inhuurden, konden ze naheffingen en boetes verwachten. Maar het onderscheid tussen werknemers en zzp’ers was volgens klagers niet altijd even helder. Er was zoveel protest dat het toenmalige kabinet besloot de wet wél in te voeren, maar even niet te handhaven. Een jaar. Zodat iedereen kon wennen. Rutte III-minister Wouter Koolmees (D66) bedacht wel oplossingen maar kwam daar niet veel verder mee. Inmiddels zijn we zes jaar verder. En kent het niet-handhaven geen einddatum meer.

Waar dat toe leidt, maakt de Rekenkamer duidelijk. Tot wetteloosheid zeggen bedrijven in het rapport. Een wet die niet wordt gehandhaafd, wordt ook slechter nageleefd. En tot verlies aan gezag van de Belastingdienst die normaal gezien op schijnzelfstandigheid controleert. Sinds kort mag de Belastingdienst iets meer: als bedrijven willens en wetens de fout ingaan. Het bleef de afgelopen jaren bij vier tikken op de vingers. Het nieuwe kabinet wil nu schijnzelfstandigheid tegengaan door betere handhaving. Maar dat kan niet zomaar, waarschuwt de Rekenkamer. De Belastingdienst heeft daar te weinig mensen voor. Bovendien keert bij handhaving waarschijnlijk de oude onrust terug. Het onderscheid blijft moeilijk.

Het resultaat is verbijsterend. Zes jaar een wet over een misstand niet handhaven zonder met een alternatief te komen, lijkt mij een rechtsstatelijke nederlaag.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

