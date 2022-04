Saoedi-Arabië laat miljoen gevaccineerde moslims toe voor bedevaart naar Mekka

Saoedi-Arabië laat deze zomer een miljoen gevaccineerde moslims — uit binnen- en buitenland — toe voor hun bedevaart naar Mekka, de hadj. De afgelopen twee jaar waren er door coronarestricties slechts tienduizenden Saoediërs welkom op de heiligste plek voor moslims. Pelgrims die komende juli in Mekka willen zijn, moeten wel volledig gevaccineerd én jonger dan 65 zijn. Dat heeft het Saoedische persbureau SPA zaterdag bekendgemaakt, meldt Reuters.

Voor de coronapandemie gingen jaarlijks zo’n 2,5 miljoen moslims op bedevaart naar Mekka, de meesten vanuit het buitenland. Vorig jaar waren dat er slechts 60.000 — allemaal Saoediërs. Zij waren de gelukkigen die door de overheid werden ingeloot, uit honderdduizenden aanmeldingen. Mensen die nog nooit of lang niet op bedevaart waren geweest, kregen voorrang.

Coronaregels

Vorige maand sorteerde Saoedische regering, die uitgaat van de sharia, al voor op het verruimen van de toelatingseisen voor de hadj. De meeste coronaregels in het land werden geschrapt, waaronder het houden van afstand in moskeeën. In binnenruimtes zijn mondkapjes nog wel verplicht. Buitenlandse pelgrims moeten komende zomer naast een vaccinatiebewijs ook een recente negatieve pcr-test overleggen.

De jaarlijkse hadj is belangrijk voor de Saoedische economie. Voor de pandemie verdiende het land er jaarlijks zo’n 11 miljard euro mee, ongeveer 7 procent van het bruto binnenlands product. De hadj is één van de belangrijkste onderdelen van het islamitisch geloof; verplicht voor iedereen die ertoe in staat is. Het woord hadj staat voor „op reis gaan”, wat zowel slaat op de fysieke bedevaartstocht als de introspectieve aard van de reis.