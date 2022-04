Pakistaanse premier Khan moet weg nadat parlement motie van wantrouwen aanneemt

De Pakistaanse premier Imran Khan is zaterdag (Nederlandse tijd) door het parlement weggestemd. Na weken van politieke chaos, waarin Khan er alles aan deed om in zijn ambt te kunnen blijven, nam het lagerhuis een motie van wantrouwen aan tegen de premier. Dat melden internationale persbureaus. Khan zal nu plaats moeten maken voor een door het parlement gekozen opvolger.

Aanleiding voor de begin maart door de oppositie ingediende motie van wantrouwen was de belabberde economische situatie in Pakistan. De koopkracht van de doorsnee Pakistani is er de afgelopen jaren mede door de coronacrisis zo hard op achteruit gegaan, dat essentiële levensmiddelen voor veel mensen inmiddels te duur zijn geworden. De 69-jarige Khan ontbond vorige week het parlement, om zo te voorkomen dat er over de motie kon worden gestemd. Het Hooggerechtshof beoordeelde Khans handelen echter als ongrondwettelijk en draaide de ontbinding terug.

Ook deze zaterdag, tijdens de behandeling van de motie, probeerden Khans medestanders de stemming zo lang mogelijk uit te stellen. Leden van Khans partij, die net als Khan zeggen dat er sprake is van een door de Verenigde Staten gestuurd complot, hielden lange toespraken. De vergadering in het parlement werd tot drie keer toe geschorst. Uiteindelijk greep de bevelhebber van het in Pakistan zeer machtige leger in, meldden bronnen aan persbureau Reuters. Deze generaal Qamar Javed Bajwa sprak met Khan. Vervolgens trok de voorzitter van het lagerhuis, een medestander van Khan, zich terug. Daarna vond de stemming alsnog plaats. 174 van de 342 parlementariërs steunden de motie.

Khan, een voormalige cricketer, won in 2018 met een populistisch programma de verkiezingen. Hij heeft nog niet publiekelijk gereageerd op zijn afzetting als premier. Als opvolger wordt door veel kenners de naam genoemd van oppositieleider Shehbaz Sharif (70). Als hij inderdaad premier wordt, krijgt Sharif de leiding over een land met 220 miljoen inwoners en een arsenaal van zo’n 165 kernbommen.