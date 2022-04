Nu de coronaregels zijn versoepeld, mocht Aintree voor het eerst sinds 2019 weer helemaal vol lopen met toeschouwers. In drie dagen tijd kwamen er 150.000 mensen. De 55-jarige Gill Carpenter zei tegen de BBC dolblij te zijn dat Aintree weer terug is in zijn oude glorie. "Vorig jaar probeerden ze het digitaal te doen, heel leuk, ik heb me toen thuis verkleed en zo, maar om nu weer echt hier te zijn in de zon is magisch."

Foto Oli Scarff / AFP