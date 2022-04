Onze betalingen raken wel erg afhankelijk van Apple Pay

De Nederlandsche Bank waarschuwt voor het verdwijnen van cash. De bank maakt zich zorgen. Eerst heeft ze het moederlijk over mensen die niet meekomen met de moderne tijd en die het lastig vinden om digitaal te betalen. „Denk aan sommige ouderen of laaggeletterden.”

Jajaja, ouderen en laaggeletterden, mompel je dan, heel belangrijk, die moeten worden beschermd, gaan we doen. Maar gelukkig zijn we zelf niet oud en niet laaggeletterd, dus laat ons maar gewoon via een computerprogramma op de smartphone betalen. Het is met laaggeletterdheid net als met de rest van de narigheid waarover we in de krant lezen: Gott sei Dank nicht bei uns!

Maar dan begint de bank over het internet of things en voorspelt dat we daar „op iets langere termijn” mee te maken gaan krijgen. Je weet het eigenlijk ook wel. We lopen rond in een hyper-verbonden wereld waarin informatiebronnen met elkaar praten en dan zelfstandig beslissingen nemen. Sinds kort kunnen die bronnen op eigen houtje betalingen in gang zetten op basis van realtime gegevensanalyse. De Nederlandsche Bank zegt het iets simpeler. „Je koelkast kan bijvoorbeeld zelf producten bestellen en betalen die bijna op zijn.”

Handig. Het internet der dingen betaalt niet alleen, het bestelt ook. Het beslist. Je koffiezetapparaat plaatst een nieuwe bestelling voor Nespressocups en weet blijkbaar of je huishouden zich dat financieel en moreel kan permitteren. De thermostaat houdt de krant bij en volgt de ontwikkeling in Oekraïne om zelfstandig de verwarming omlaag te kunnen draaien. De koelkast laat zich bijpraten over het klimaat.

De wereld verandert ingrijpend. Ik lees ergens de dichtregels van Rodaan Al Galidi. „De wereld is/ kwetsbaar/ als een verjaardagstaart voor een kind van drie.” Er zit onvoorspelbaarheid in de lucht, instabiliteit en raadselachtigheid. Daarom is het begrijpelijk dat de mensheid een hang heeft naar software die helpt informatie te verwerken en handelingen te vereenvoudigen. Wie wil in deze snelle wereld nog rondlopen met munten van 10 en 20 cent? Als je ook contactloos kunt betalen?

De Nederlandsche Bank waarschuwt schoorvoetend. Het is niet dat ze de nieuwe mogelijkheden afkeurt, integendeel, ze is er voorzichtig verrukt over. Maar als hoeder van het publieke geld wijst ze ook op de nadelen van al dat private geld dat nu door de wereld stroomt. De digitale euro’s in je bank-app worden uitgegeven door je eigen bank en die bank is een commerciële partij, schrijft ze. Hoewel je de private euro’s weer voor publieke euro’s kunt inruilen, is de digitale infrastructuur van de economie in private handen. Of dat altijd verstandig is?

Misschien niet, nu de wereld verandert. Het Europese betalingsverkeer raakt zo immers wel erg afhankelijk van grote bedrijven buiten Europa. Kaartmaatschappijen. Techreuzen. Apple Pay. Google Pay. Grote cloud providers die ict-diensten leveren aan de financiële sector. Als je elkaar een tientje overmaakt, zit daar een gigantische commerciële niet-Europese elektronische infrastructuur achter, accounts, opslag, energieslurpende datacentra in de arme polder.

Nu tegenwoordig zelfs bedelaars rondlopen met kaartlezers en nergens meer geldautomaten te vinden zijn, is het voor De Nederlandsche Bank blijkbaar hoog tijd om te pleiten voor cash. De digibeten moeten worden beschermd, begint ze zorgzaam. Jajaja, denk je verveeld, de digibeten zijn kwetsbaar, ik doe wel een mondkapje voor als ik er een tegenkom. Maar dan heb je toch echt je eigen geletterdheid schromelijk overschat, want met het verdwijnen van cash verandert er meer dan je je realiseert.

Niet alleen het publieke geld verdwijnt, het geld verdwijnt überhaupt. In plaats van geld is er nu financiële informatie. Die kan verbindingen aangaan met andere informatie, wat waarde oplevert voor anderen, en zo ben je al snel duurder uit. Betaal je via een card, dan geef je persoonsgegevens en transactiegegevens weg. Betaal je via gezichtsherkenning op je telefoon, dan geef je er nog eens biometrische gegevens bij cadeau. Je betaalt met een claim van tien publieke euro’s op De Nederlandsche Bank en veel waardevolle informatie extra.

De Nederlandsche Bank is een beleefd instituut. Ze wijt het verdwijnen van cash aan de commerciële partijen en aan overheidsbeleid. Wat ze niet durft te zeggen, is dat het ligt aan het maatschappelijke vogelzwermgedrag van consumenten die een cashloze samenleving handig vinden en zich zo dienstbaar maken aan de grote bedrijven als nuttige idioten. Ouderen kwetsbaar? Wij zijn allen kwetsbaar. De wereld is kwetsbaar. Het kan geen kwaad een beetje op jezelf te passen, want je bent laaggeletterder en digibeter dan je denkt.

Maxim Februari is jurist en schrijver. Hij schrijft voortaan elke zaterdag op deze plek. is jurist en schrijver. Hij schrijft voortaan elke zaterdag op deze plek.