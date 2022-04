Britse militaire inlichtingendienst ziet bewijzen van gericht geweld tegen burgers

„Fossiele brandstoffen zoals olie en gas veroorzaken en verergeren conflicten op meerdere manieren en verwoesten het klimaat en het menselijk leven”, licht Greenpeace België de actie in Antwerpen toe. De milieuorganistie hoopt dat door de oorlog landen sowieso kunnen worden bewogen sneller van fossiele brandstoffen af te stappen. Met de actie wil het de aandacht vestigen op de Russische olie die gedurende de oorlog is geïmporteerd.

Zaterdagnacht werd Zelensky’s oproep tot een boycot kracht bijgezet door actievoerders van Greenpace. Enkele activisten zijn het havengebied van Antwerpen binnengekomen en hebben zich daar vastgeketend aan een sluis , om zo te proberen te voorkomen dat een schip met Russische olie de haven in kan varen. Het schip is de Seychelles Pioneer, meldt pesbureau ANP, en zou nu 33.000 ton diesel vervoeren.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft in een nieuwe videoboodschap zijn oproep tot een invoerverbod op Russiche olie herhaald. „Als tirannie een aanval heeft gelanceerd tegen alles waarop de vrede in Europa rust, moeten we onmiddellijk handelen”, citeren internationale persbureaus uit de video die zaterdagavond laat werd gepubliceerd.

Stoltenberg besloot eerder zijn aflopende termijn als baas van de NAVO met een jaar te verlengen, vanwege de oorlog in Oekraïne. De acties van de Russische president ziet hij als een waarschuwing, een teken aan de wand voor het Westerse militaire samenwerkingsverband: „Wat we nu zien is een nieuwe realiteit, een nieuwe norm voor de Europese veiligheid.” In juni zal tijdens een NAVO-top in Madrid een besluit worden genomen over de nieuwe plannen.

Er zouden genoeg manschappen moeten worden gestationeerd om een inval op het grondgebied van (een van) de oostelijke lidstaten te weren. Nu heeft de NAVO in Polen en de Baltische landen een roterende, kleine aanwezigheid. Die bataljons worden gezien als een soort ‘struikeldraad’: een aanval op deze beperkte manschappen zou versterking door troepen uit andere NAVO-landen inluiden. In de nieuwe opzet is de aanwezigheid dus direct al afschrikwekkend.

De Russische invasie en agressie in Oekraïne zullen „langetermijnconsuquenties hebben” hebben voor de manier waarop de NAVO haar grenzen bewaakt. In een interview met de Britse krant The Telegraph, dat op de voorpagina van de zondageditie is afgedrukt, stelt secretaris-generaal Jens Stoltenberg dat het bondgenootschap werkt aan een „fundamentele transformatie”. Volgens hem werkt de militaire top onder meer aan een plan voor een stevigere, permanente aanwezigheid aan de oostgrens.

Britse inlichtingendienst over bewijs doelbewuste aanvallen op Oekraïense burgers

Met de voortgezette terugtrekking uit noordelijke gebieden in Oekraïne door Russische manschappen, zijn aanvallen op burgerdoelen nog niet voorbij. Volgens het Britse ministerie van Defensie richt het Russische leger zich nog steeds veel op doelwitten, zoals belangrijke infractructuur, waarbij een bekend „hoog risico” is op burgerdoelen.

Dat is de belangrijkste boodschap in een update van het ministerie over de situatie op de grond in de oorlog. In het meest recente bulletin, dat op zaterdagavond laat werd vrijgegeven, vat de militaire inlichtingendienst bewijslast samen van de hoge tol. Zo zijn in de vrijgegeven gebieden massagraven aangetroffen, en kwamen verhalen over het gebruik van menselijke schilden naar buiten. De Britse inlichtingendienst noemt het „gerichte” geweld tegen burgers „disproportioneel”.

Het lijkt er volgens militair analisten op dat de Russische manschappen zich steeds verder terugtrekken uit delen van Oekraïne die in de afgelopen weken werden belegerd of ingenomen. De verwachting is dat de strijd in het oosten van het land zal oplaaien.

