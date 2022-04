Johnson zegt levering van 120 pantservoertuigen toe aan Oekraïne

Het Verenigd Koninkrijk gaat Oekraïne voorzien van 120 pantservoertuigen. Dat heeft premier Boris Johnson zaterdag beloofd tijdens zijn onverwachte ontmoeting met president Volodymyr Zelensky in Kiev, laat de Britse regering weten. Oekraïne krijgt ook de beschikking over een onbekend aantal raketsystemen die zijn bedoeld om schepen mee uit te schakelen.

De Oekraïense strijdkrachten zijn na zes weken oorlogvoeren veel manschappen en materieel verloren, en kunnen steun als die van de Britten dus goed gebruiken. Vrijdag kondigde het VK al een andere levering van militair materieel aan, met daarin onder meer achthonderd antitankraketten, ter waarde van in totaal 120 miljoen euro.

Johnson heeft in een persverklaring van de Britse regering de nodige lof over voor Zelensky en de Oekraïeners. „Oekraïne heeft tegen alle verhoudingen in de Russische troepen weggedreven van de poorten van Kiev, het grootste militaire wapenfeit van de 21ste eeuw”, aldus de premier. „Het is te danken aan het daadkrachtige leiderschap en de onverwoestbare heroïek en moed van de Oekraïense bevolking dat de monsterlijke plannen van Poetin worden gedwarsboomd.” Johnson beloofde ook dat het VK de sancties tegen Rusland „week na week” zal blijven opschroeven.

