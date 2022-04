Inzameling levert ruim 9 miljard euro op voor vluchtelingen binnen en buiten Oekraïne

De internationale inzamelingsactie ‘Stand Up For Ukraine’ heeft 9,1 miljard euro opgeleverd - geld dat bedoeld is voor vluchtelingen in Oekraïne en omringende landen. Dat heeft de Europese Commissie zaterdag bekendgemaakt. De Commissie had de inzameling eind maart samen met Canada opgezet, en legt zelf 1 miljard euro in.

Het ingezamelde bedrag bestaat voor bijna de helft uit donaties van landen, bedrijven en privépersonen. Voor de rest gaat het om leningen van onder meer de Europese Investeringsbank, de financieringstak van de EU. 1,8 miljard euro gaat naar Oekraïeners die in eigen land op de vlucht zijn geslagen; 7,3 miljard euro is bedoeld voor vluchtelingen in landen als Polen, Roemenië en Moldavië. De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling heeft beloofd om, buiten de 9,1 miljard euro, een lening van nog eens 1 miljard euro ter beschikking te stellen.

EU-voorzitter Ursula von der Leyen verwacht dat er in de toekomst „nog meer” geld voor Oekraïense vluchtelingen zal worden opgehaald. „We zullen steun blijven bieden. En zodra er geen bommen meer vallen, helpen we de Oekraïeners hun land weer op te bouwen.” Von der Leyen is zaterdag in Warschau, waar een donorconferentie in het kader van ‘Stand Up For Ukraine’ plaatsvindt. Uiteindelijk moet al het toegezegde geld zowel via de Oekraïense overheid als via hulporganisaties bij de vluchtelingen terechtkomen.

