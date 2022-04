In wankele landen explodeert onvrede over hoge prijzen al

De Peruaanse keuken is internationaal vermaard dankzij klassiekers als ceviche (in limoensap ‘gegaarde’ rauwe vis) of lomo saltado (geroerbakte ossenhaaspuntjes). Maar wat Julio Málaga de laatste tijd op zijn bord ziet liggen, bevalt hem maar matig.

„Rundvlees en zelfs corvina [zeeraaf , red.] zijn amper nog te betalen”, klaagt de gepensioneerde Peruaan over de telefoon uit Playa, een voorstad van de hoofdstad Lima. „De mensen eten nu vaker linzen, bataat of cassave. Het is natuurlijk niet hetzelfde als een lekkere biefstuk of visfilet, maar zo krijgen we ten minste de belangrijkste voedingstoffen binnen.”

Wereldwijd passen mensen hun dagelijks dieet aan, nu de inflatie een flinke hap neemt uit hun besteedbaar inkomen. Stijgende voedselprijzen, dure brandstoffen, een groeiend mondiaal tekort aan kunstmest, de oorlog in Oekraïne en sinds corona haperende aanvoerketens ballen zich samen in een perfecte inflatiestorm.

De wereldeconomie, waarschuwen analisten, politici en beleidsmakers, staat aan de vooravond van de ernstigste voedselcrisis sinds 2008, toen snel oplopende prijzen wereldwijd voor politieke en maatschappelijke onrust zorgden – van een tortilla-oproer in Mexico tot broodprotesten in Egypte.

In drie uiteenlopende landen ging het deze week al mis. In Sri Lanka moesten president en premier het hele kabinet vervangen onder druk van aanhoudende betogingen tegen de hoge voedsel- en brandstofprijzen. In Pakistan lijkt premier Imran Khan dit weekeinde gewipt te worden, nu de oppositie de hoge inflatie heeft aangegrepen voor een afzettingsprocedure. En in Peru zijn lokale demonstraties van boze boeren en transporteurs geëscaleerd tot een landelijke protestgolf tegen de reeds wankelende president.

Ruim voordat de Russische leider Vladimir Poetin eind februari besloot om Oekraïne aan te vallen, kenden deze drie landen al diepe politieke of economische problemen. Die structurele kwetsbaarheden maken vooral dat de schokgolven van de nieuwe Europese oorlog er nu als eerste aanspoelen. Het politieke moddervechten in Islamabad, de knokpartijen aan de benzinepomp in Colombo en de aanzwellende protestmarsen in Lima bieden de wereld daarmee slechts een verontrustend voorproefje van de ontwrichting die ook stabielere landen de komende weken en maanden mogelijk wacht.

Onbestuurbaar land

Peru bijvoorbeeld ontvlamt nu, maar de politiek zakt er al jaren weg in een moeras van corruptie en wanbestuur. De afgelopen vijf jaar versleet het Zuid-Amerikaanse land evenveel regeringen. De huidige president was tot vorig jaar basisschoolleraar en vakbondsman en bekleedde niet eerder een publiek ambt.

Deze Pedro Castillo belandde als marionet van een marxistisch splinterpartijtje nogal onverwachts in het paleis, waar hij op hoge snelheid ministers, premiers en hele kabinetten verslijt. Gemiddeld vervangt hij elke negen dagen een bewindspersoon, de meesten krijgen hun congé per WhatsApp, vertelde een van hen vorige maand aan The Financial Times.

Als gevolg van dit chronische wanbestuur werd Peru de afgelopen jaren al bovengemiddeld hard getroffen door de coronapandemie (ruim 220.000 Covid-doden op 33 miljoen inwoners). En net nu die wegebt, wordt de economie er midscheeps geraakt door de volgende wereldcrisis: de oorlog in Oekraïne. Die leidt tot hogere brandstoffen en heeft een al langer sluimerend mondiale kunstmestcrisis doen escaleren.

De prijs van een zak kunstmest was in Peru begin dit jaar nog 62 sol (omgerekend 15 euro), maar bedraagt inmiddels al 270 sol. Halverwege dit jaar zal een zak naar verwachting zelfs 600 sol kunnen kosten, meldde de zakenkrant Gestión vrijdag.

Om de nood enigszins te lenigen gaan eilanden voor de kust van Peru vijf keer zoveel guano leveren aan het vasteland als normaal. Deze oer-kunstmest, gemaakt van de uitwerpselen van zeevogels, werd in de 19de eeuw ontdekt en was in die tijd wereldwijd populair. In de huidige crisis kan ze uitkomst bieden aan 150.000 boerenfamilies, zo hopen de Peruaanse autoriteiten.

Belangrijke landbouwlanden komen momenteel zelfs met de grootste moeite niet aan voldoende kunstmeststoffen. Agrarische grootmacht Brazilië bijvoorbeeld betrekt normaal veel kalium uit Wit-Rusland, maar vanwege de westerse sancties tegen het Loekasjenko-regime is het daar van afgesneden. Braziliaanse bedrijven moet razendsnel sluiproutes vinden, via Rusland of China, om toch in te kunnen slaan. „We staan gevaarlijk dicht aan de vooravond van het plantseizoen voor soja en we komen nog tonnen tekort”, somberde een analist deze week tegenover financieel persbureau Bloomberg.

Avondklok ingetrokken

In een poging de aanzwellende onrust te dempen, zegde de Peruaanse regering toe burgers en truckers te willen compenseren. Accijns op benzine en diesel zijn verlaagd, arme huishoudens krijgen een tegoedbon voor butaangas. Een verhoging van het officiële minimumloon met 10 procent gaat echter aan de meeste Peruanen voorbij: 70 procent van de bevolking scharrelt immers in de informele sector zijn dagelijkse kostje bij elkaar. De inflatie van 6,9 procent (op jaarbasis) bedroeg afgelopen maand de hoogste in 26 jaar.

Bij de huidige brandstofprijzen loont het amper nog om producten naar de markt te brengen, klagen boeren. En over de volgende oogst hebben ze eveneens zorgen. „De situatie is kritiek. We dreigen geld toe te moeten leggen”, zei voorman Edwin Altamirano van de Peruaanse vereniging van rijstboeren deze week tegen radiozender Exitosa. Hij klaagde dat door alle ministerwisselingen onderhandelingen over hogere subsidies op rijst stil liggen. „Dat maakt dat wij zullen stoppen met zaaien, het is niet winstgevend nu.”

Andere boeren willen wel gaan zaaien, maar zullen moeten besparen op kunstmest, waardoor hun oogst lager zal uitvallen. Samen met de transportsector vragen ze dat de overheid hen hiervoor compenseert. Om die eis (hogere subsidies en lagere accijnzen) kracht bij te zetten, blokkeerden boeren, truckers en andere burgers deze week op verschillende punten de Panamericana, de kustweg die langs de Stille Oceaan loopt.

Onder meer in de kuststad Huancayo mondden deze blokkades uit in botsingen met de politie. Daarbij vielen doden, onder wie een 13-jarige jongen die verdronk toen hij probeerde te ontkomen aan de politie door in een rivier te springen. In een vergeefse poging de onrust te smoren, kondigde president Castillo dinsdag een bijna etmaallange avondklok af. Die moest hij echter schielijk intrekken, zodra duizenden burgers alsnog de straat opgingen en zijn gezag – opnieuw – zeer wankel bleek.

De oppositie ondernam al twee vergeefse afzettingsprocedures tegen hem, de jongste eind maart. Tegelijkertijd is het de vraag of Castillo’s vertrek en nieuwe verkiezingen veel zouden oplossen. Het door-en-door corrupte Congres is bij de bevolking minstens zo gehaat als de zwakke president. De huidige prijsexplosie wordt door veel Peruanen óók toe geschreven aan de monopolies die de politieke klasse liet ontstaan. Dit weekeinde staan nieuwe protesten gepland onder het bondige motto: „Dat ze allemaal ophoepelen.”

Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland zijn belangrijke leveranciers van cruciale grondstoffen voor kunstmest. Nu zij door sancties en de oorlog in hun deel van de wereld minder kunnen leveren, zijn de toch al relatief hoge prijzen van ammoniak, stikstof, nitraten, fosfaten, kalium en sulfaten sinds begin dit jaar met zeker 30 procent gestegen. Bovendien is bij de productie van kunstmest veel energie nodig, waarvan de prijzen recent ook zijn opgelopen.

