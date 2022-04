Excuses zoeken voor het gaslek dat huis heet

‘I want you to panic.” Ik dacht aan de woorden van de stakende scholier Greta Thunberg toen ik de kop boven een interview in deze krant las: ‘We zullen falen: de wereld wordt drie tot vier graden warmer’ (31/3). Het is een gitzwart verhaal in een wereld waarin optimisme een deugd is. Een plicht zelfs. Wat klimaatonderzoekers begin deze eeuw fluisterden, en later hardop durfden te zeggen, schreeuwen ze nu uit.

In dezelfde week dat het artikel verscheen, ging het congresseizoen ronkend van start. Na twee jaar corona organiseerden alle beroepsgroepen tegelijk hun nascholingen, lustrumvieringen, jaarcongressen en netwerkborrels.

Op de lommerrijke Utrechtse landgoederen waar dit soort bijeenkomsten doorgaans worden gehouden, bleek men hard aan verduurzaming te hebben gewerkt. Natuurlijk. Het is 2022, we hebben nog maar acht jaar om de mondiale CO 2 -uitstoot te halveren.

De congrescentra zitten, zo bleek, er bovenop. De een heeft de stoelen niet weggegooid maar opnieuw gestoffeerd, de ander serveert alleen biologische thee, fruit en melk. De rietjes zijn van karton, de lampen zijn spaarzaam, groenten en kruiden komen uit eigen moestuin. Ja, de verduurzaming van het rijksmonument uit 1934 is een uitdaging, maar we houden van uitdagingen.

Deze locaties zijn een vrijplaats, een wonderplek, een dorpspomp, een inspiratie voor mensen die het beste voorhebben met de planeet. Ze doen het licht uit als het niet aan hoeft en draaien de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen. Opdat toekomstige generaties ook een leefbare planeet hebben. Aan ons zal het niet liggen, stralen deze plekken uit.

In dezelfde week voelde ik ook meerdere prikkels om even niet te tanken en het openbaar vervoer te nemen. Dat bleek niet zo eenvoudig. Google rekent razendsnel uit dat het 52 minuten rijden is, maar moet aanzienlijk langer nadenken over de openbaar vervoer-opties richting Heerlijkheid huppeldepup. Stap uit op station Lunteren, Beesd of Geldermalsen en loop. Loop 17 minuten, loop 36 minuten, loop over de provinciale weg, loop onder de A12 door, loop desnoods over een ecoduct.

Vertel tegen de agent, die is gebeld door een bezorgde automobilist, dat u geen verward persoon bent maar een keynote spreker op een duurzame congreslocatie. Kijk uit dat uw pak niet vies wordt wanneer u zich tussen de auto’s door manoeuvreert over een halve kilometer parkeerplaats en wees dan welkom. Wees vooral welkom in ons groene, duurzame paradijs. U bent gearriveerd.

Waar ik me zorgen over maak, zijn de cosmetische groene franjes in een grijze, opwarmende wereld. De mensen die zich op zo’n congres even goed voelen – om thuis verder te gaan met hun eindeloze zoektocht naar meer excuses om in een gaslek van een huis te wonen en in een olievlek van een auto te rijden. Excuses te over. Hadden ze maar een kerncentrale moeten bouwen. Hadden we maar minder kinderen moeten krijgen.

Weet u hoeveel gas Tata Steel gebruikt? De kunstmestfabriek in Sluiskil? Pernis? Moerdijk? Geleen? Weet u hoeveel kolencentrales China heeft? India? Ook bij het laatste IPCC-klimaatrapport kon Nederland weer naar ontwikkelingslanden wijzen – landen waar we nota bene zelf al onze energie-intensieve industrie naar toe exporteren om deze via de Maasvlakte weer te importeren.

Er is een generatie die tussen wereldoorlogen in leefde, consumeerde, profiteerde, schathemeltjerijk werd met haar huizen en grof gebruik maakte van het luxueuze, lange en ruime pensioen. Ze komen van heinde en verre aanrijden voor wekelijkse liefdevolle opa- en omadagen, om een generatie te helpen grootbrengen die het minder goed zal hebben. Omdat er iets structureel vernield is op hun planeet. Omdat iedereen het te druk had met vingerwijzen.

Ik maak mij er ook schuldig aan. Na drie dagen openbaar streekvervoer parkeerde ik mijn persoonlijke olievlek op de parkeerplaats van een landgoed. En toch schrijf ik deze column. Dan maar hypocriet. Ik wil dat u zich net zo ongemakkelijk voelt als ik. Soms is er de plicht tot pessimisme.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.