De hond zit ook aan tafel

De Britse acteur en zanger Will Young wil het hebben over mentale gezondheid, omdat onderwerpen als shopverslaving, een vertekend zelfbeeld en schaamte voor je lichaam volgens hem te weinig zendtijd krijgen. Aan zijn keukentafel spreekt hij experts, zoals een specialist in eetstoornispreventie en een klinisch psycholoog over het effect van cognitieve gedragstherapie bij mensen die hun online winkelmandje steeds volgooien. „Het gaat niet saai worden”, belooft hij. En dat klopt, alleen al de gastoptredens van zijn honden maken de podcast leuk om naar te luisteren. Will Young: „Domino, niet doen! Sorry, mijn hond probeerde net mijn broodje op te eten.” Zijn toon doet denken aan Ricky Gervais in After Life. Toegankelijke gesprekken waar je iets van opsteekt.

Mentale gezondheid Wekelijks een afl. van 40 min. Spotify