Corona mag nooit meer alle zorg en alle vrijheid opslokken

Nederland is open en het doel is dat Nederland open blijft. Met die samenvatting van de nieuwe coronastrategie, die het kabinet vorige week presenteerde, is de verschuiving van prioriteiten duidelijk – zelfs als er weer een grote uitbraak van een ernstig virus of een nieuwe variant is, is het hoofddoel om „mensen en bedrijven hun leven zo goed mogelijk te laten voortzetten.”

En dat is toe te juichen. Want hoe zeer de beperkende maatregelen – fysiek afstand houden, horeca, scholen en theaters sluiten – ook de verspreiding van het virus afremden in 2020 en 2021, de sociale en psychische schade die ze aanrichtten, waren ook groot.

Soms zo groot dat de vraag gerechtvaardigd is of de maatregelen altijd proportioneel waren, zoals de avondklok begin 2021 en de derde lockdown, eind 2021.

Voortaan, zo blijkt uit de nieuwe ‘strategie’, zal een Maatschappelijk Impact Team het kabinet over zulke gevolgen tijdens een crisis adviseren, naast een Outbreak Management Team. Het kabinet Rutte III leunde bijna twee jaar zwaar op de adviezen van het OMT – dat telkens berekende welke maatregelen er aan de samenleving opgelegd moesten worden dan wel versoepeld konden worden. Allemaal bedoeld om het virus in te dammen, de fysiek kwetsbaarste mensen te beschermen en de huisartsen, verpleeghuizen en ziekenhuizen niet te zeer te belasten. De gevolgen van virusbestrijding voor het sociaal en psychisch welzijn van de bevolking zullen in de toekomst ook vooraf door deskundigen worden gewogen.

Een hele generatie studenten en scholieren leert nu opnieuw socializen – buiten sociale media – en moet tegelijk leerachterstanden wegwerken. Jonge geesten zijn flexibel dus het gaat sneller dan bij volwassenen, maar toch. Daarnaast zijn niet alleen volwassenen maar ook kinderen gemiddeld enkele kilo’s zwaarder geworden door het vele thuiszitten. Bewegen kan in beginsel bijna iedereen, maar het sluiten van de sportvoorzieningen tijdens de lockdowns maakte het wel stukken moeilijker.

Sommige patiënten met sluipende ziektes, zoals kanker en hartziekten, zijn afgelopen anderhalf jaar onnodig overleden doordat hun medische behandeling telkens moest wijken voor die van acuut ziekere Covidpatiënten. De oversterfte (31.000 boven het gemiddelde in twee jaar) die het CBS berekent, bestond uit Covidpatiënten én andere slachtoffers. Die andere slachtoffers zullen enigszins beschermd worden door het tweede hoofddoel van het nieuwe coronabeleid: ‘Als corona uitbreekt moet de zorg voor iedereen toegankelijk blijven. Voor mensen met corona en voor mensen die operaties en andere behandelingen nodig hebben’, schrijft het kabinet.

Dat klinkt vanzelfsprekend maar was het niet. Te weinig verpleegkundigen én te veel mensen die tegelijk ernstig ziek werden van Covid-19 versmalden de flessenhals die de toegang tot zorg is.

Los van de nieuwe afwegingen wil het kabinet ook een structurele verbetering van de zorg zelf. De capaciteit moet worden uitgebreid en ‘beter benut’. Naast meer verpleegkundigen opleiden, wil het Covidpatiënten eerder thuis laten verzorgen, met een zuurstof-fles, dan in het ziekenhuis. Dat ontlast de ziekenhuizen. En de concurrentie tussen de ziekenhuizen moet, tijdens een pandemie, plaats maken voor samenwerking zoals gebeurde tijdens de eerste coronagolf maar later niet meer. Zodat de Covidpatiënten of andere besmettelijke patiënten – die lang in het ziekenhuis liggen en veel extra werk opleveren – eerlijk worden verdeeld. Hoe die samenwerking wordt afgedwongen in een stelsel waarbij elk ziekenhuis zijn eigen overleving bevecht, is onduidelijk. Het is te hopen dat nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, die arts was en ziekenhuisbestuurder, er ideeën voor heeft.

Verder belooft de overheid de ontwikkeling van het virus „goed in de gaten te houden”. Onderzoek naar virusdeeltjes in het rioolwater en samenwerking met andere landen moeten dat bevorderen. Ook in de toekomst zal iedereen die ziek is een Corona-zelftest moeten doen en thuis blijven als die positief is.

De corona-maatregelen duurden vaak langer dan aangekondigd. Om bedrijven en instellingen duidelijkheid te geven, maken „verschillende ministeries afspraken over de regels als corona weer opleeft. Dan weet iedereen wat er moet gebeuren.”

De nieuwe visie getuigt van voortschrijdend inzicht. Hopelijk behorende chaos die het beleid soms kenmerkte, en later juist de traagheid (vaccins en boosters) tot het verleden.

