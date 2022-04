Cola en popcorn, als de ouders niet thuis zijn

Dat This American Life, de moeder der podcasts, nog steeds ‘at the top of their game’ is, bewijst de aflevering van 7 maart 175: Babysitting. De verhalen gaan over wat er gebeurt als ouders niet thuis zijn – cola drinken, slapen in gewone kleren in plaats van een pyjama, laat naar bed, bergen popcorn en geen oog voor het concept ‘schermtijd’.

Deel drie van deze aflevering is het hoogtepunt (start bij 33 minuten): Carol en Myron Jones, broer en zus, vertellen hoe ze als tieners een oppasgezin verzonnen, The McCrearys, als excuus om uren van huis te kunnen zijn. Als je hoort wat hun moeder tegen Carol en Myron zei – dat ze spijt heeft dat ze hun na het overlijden van hun vader niet naar een weeshuis heeft gestuurd – begrijp je waarom ze niet graag thuis waren. Een aflevering met een lach en een hele dikke traan op het eind.

This American Life Samenleving Wekelijks een afl. van 60 min. Chicago Public Media