Britse premier Johnson bezoekt Zelensky in Kiev

De Britse premier Boris Johnson is zaterdag afgereisd naar Kiev voor een ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Voor de buitenwereld was niet bekend dat het bezoek zou plaatsvinden. Het is bedoeld als „blijk van solidariteit met de Oekraïense bevolking”, laat een woordvoerder van de Britse regering weten aan de BBC.

Johnson en Zelensky zouden het zaterdag onder meer over financiële en militaire steun hebben gehad. Het Verenigd Koninkrijk kondigde vrijdag aan dat het nog eens voor omgerekend zo’n 120 miljoen euro aan antitankwapens en luchtverdedigingssystemen aan Oekraïne gaat leveren.

