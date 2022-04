‘Bijna 170 Tsjernobyl-beveiligers zaten maand vast in schuilkelder, nu vermist’

De bijna 170 leden van de Oekraïense gendarmerie die de kerncentrale van Tsjernobyl bewaakten voor de Russische inval in het gebied eind februari, zijn vermist. Dat hebben Oekraïense medewerkers van de centrale vrijdag gezegd tegen journalisten van CNN en de BBC, tijdens een bezoek aan Tsjernobyl, waar in 1986 de grootste kernramp in de geschiedenis plaatsvond.

Nadat de Russen de kerncentrale in handen hadden gekregen, zouden de bewakers zijn opgesloten in een oude schuilkelder uit de Koude Oorlog. Daar zouden de beveiligers een maand hebben gezeten, zonder daglicht, frisse lucht of voldoende eten. Later hebben de Russen ze meegenomen naar een nog onbekende bestemming, zei de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken vrijdag. Bewijzen voor deze beweringen leverden de Oekraïners niet.

Tijdens hun verblijf in het gebied, leken de Russische soldaten zich niet bewust van de risico’s aldaar, zeiden Oekraïense soldaten tegen de aanwezige media. Ze zouden loopgraven hebben aangelegd in het Rode Bos rondom de kerncentrale, waar de bodem nog steeds radioactief vervuild is. Volgens de Oekraïense energieminister German Galoesjtsjenko liepen de soldaten met hun radioactieve schoenen weer de kerncentrale in. „Zodra ze binnenkwamen, stegen de stralingswaarden.” Volgens Energoatom, dat alle kerncentrales in Oekraïne beheert, zijn Russische soldaten blootgesteld aan „significante hoeveelheden” straling.

Stressvolle omstandigheden

Het technische personeel van Tsjernobyl, dat het opgeslagen kernmateriaal monitort en bewaakt, werkte sinds de Russische invasie onder stressvolle omstandigheden. Van de 210 aanwezigen werd een deel na drie weken afgelost, door collega’s die hun diensten vrijwillig hadden aangeboden. „Wanneer je fysiek en emotioneel bent uitgeput, onder schot staat, en elke dag de druk van de aanwezige soldaten voelt, dan is dit ongelooflijk zwaar werk”, zei Galoesjtsjenko tegen CNN.

Extra stressvol waren de drie dagen dat de stroomtoevoer naar Tsjernobyl was afgesloten, nadat stroomkabels waren beschadigd door beschietingen. De elektriciteit draagt bij aan de koeling van de systemen die voorkomen dat splijtstof vrijkomt. Een ingenieur die destijds in de kerncentrale werkte vertelt aan de BBC dat hij diesel van de Russen stal om de noodgeneratoren draaiende te houden. „Zonder stroom was het catastrofaal afgelopen.”

Nu het Russische leger zich uit noordelijk Oekraïne terugtrekt, wordt op steeds meer plaatsen duidelijk hoe de bezetter zich heeft gedragen. In Boetsja, een stad vlakbij Kiev, zijn inmiddels 320 lijken aangetroffen. Ook uit het aangrenzende Irpin komen meldingen over oorlogsmisdaden.

