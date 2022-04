Als een nieuw kabinet het aftakelende democratiebesef zelf in de kaart speelt

Op de tribune bij het debat over mondkapjes, donderdag in de Kamer, schoot me geregeld dat zinnetje uit veel overheidsformulieren te binnen: doorhalen wat niet van toepassing is.

Het was oorlog in het hart van Europa, Amerikaanse conservatieven juichten over de Hongaarse premier Viktor Orbán, de onvrije wereld kwam dichterbij, en hier, in het hart van de democratie, ging het over mondkapjes.

Maar het was ook weer te gemakkelijk dit debat irrelevant te verklaren. Het ging over elementaire democratische principes: betrouwbare informatie aan de Kamer, de bestuurscultuur, het uitblijven van de beloofde vernieuwing daarin.

Er kwam bij dat het ook op een platvloerser niveau relevantie had: in het CDA hoorde ik daags voor het debat invloedrijke stemmen vaststellen dat Richard van Zwol toch gelijk kreeg.

Richard van Zwol heeft niet alleen een fraai Haags cv: hij is lid van de Raad van State en was eerder de hoogste ambtenaar op de ministeries van Algemene Zaken, Financiën en Binnenlandse Zaken. Hij is ook voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

In die rol zei hij vorig jaar intern dat het CDA na zijn zwakke verkiezingsuitslag niets te zoeken had in een door VVD en D66 gedomineerde coalitie: Van Zwol bepleitte een rol in de oppositie.

En nu de meest vooraanstaande CDA-politici, de ministers Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge, in twee weken allebei zijn gefileerd in de Kamer, denken sommige CDA’ers: hadden we maar naar Van Zwol geluisterd.

„We zijn het afvoerputje van Rutte IV”, hoorde je.

Tegelijk had het iets van ordentelijkheid dat deze week ook het jongste nummer van Christen Democratische Verkenningen, uitgave van datzelfde Wetenschappelijk Instituut, op de mat viel: een themanummer over ‘De autocratische dreiging’.

Je dacht: blijkbaar zien ze bij dat instituut wél scherp welke hiërarchie op deze tijd van toepassing is.

Een jaar of vijftien geleden maakte de dertiger Rod Dreher, een conservatieve opinieredacteur bij de Dallas Morning News, naam in Amerikaanse media met zijn zoektocht naar de vernieuwing van de conservatieve agenda. Het waren de nadagen van president George W. Bush (2000-2008), Facebook bestond pas twee jaar, en Dreher beschreef in een goed verkopend boek dat ook conservatieven van biologische kip hielden, de natuur beschermden en diversiteit omarmden.

Dus ik keek er even op toen ik zag hoe dezelfde Dreher, nu senior redacteur van The American Conservative, maandag reageerde op de zoveelste zege van Poetins bondgenoot Viktor Orbán bij de Hongaarse verkiezingen (die uiteraard ook campagnesteun kreeg van Donald Trump).

„Vergis je niet’’, schreef Dreher. „Orbán is nu de leider van Westen – het Westen dat nog weet wat het Westen is.”

Hij had dus nogal een ontwikkeling doorgemaakt. De conservatief die ooit aansluiting zocht bij het progressieve levensgevoel, had nu andere prioriteiten. In een overzichtsstuk uit 2020 met meer Amerikaanse Orbán-bewonderaars legde hij het zo uit: veel beter dan Trump beschermt de Hongaarse premier in culturele kwesties (migratie, abortus, religie, etc.) het belang van christelijke waarden tegenover de superrijken en het internationale bedrijfsleven.

Dreher bleek niet blind voor de autocratische c.q. antidemocratische tendensen in Orbáns opereren. Maar dat kent hij slechts secundaire waarde toe: hij en meer invloedrijke Amerikaanse conservatieven vinden het gevecht voor culturele eigenheid daarvoor domweg te belangrijk.

Ook in Nederland steekt de Orbán-bewondering de kop op. Vier jaar geleden verdedigde oud-CDA-politicus Dzsingisz Gabor, Hongaar van geboorte, hem al in NRC: „De kritiek op Orbán is belachelijk.” Geert Wilders (PVV) is ook al even fan en feliciteerde hem deze week uitbundig. Derk Jan Eppink (JA21) schreef: „De kiezer sprak (-). Move on!”

In de VS sluimert het verlangen naar een sterke man al veel langer (Trumps verkiezing is van 2016), in Nederland veel minder, maar het moment voor Orbán-verering is natuurlijk wel bijzonder.

Nu de Russische oorlog om de vrije keuze van Oekraïne het hart van Europa raakt, is het nogal een beslissing Poetins beste bondgenoot in de EU te definiëren als vriend c.q. leider van het Westen.

En de vraag die hieronder ligt is waar al dit vrijheidsrelativisme, dit aftakelende democratiebesef, vandaan komt.

De LA Review of Books had laatst een vraaggesprek met wetenschapshistoricus Justin E.H. Smith, waarin hij beredeneert dat het internet mensen opvoedt met een werkelijkheid van onvrijheid. Spotify neemt jouw muziekkeuze over, sociale media stimuleren geen debat maar onderdrukken het, mensen interpreteren hun leven en lot als de uitkomst van over hen aangemaakte algoritmen.

Dit alles in de context van de aandachteconomie: bedrijven die consumenten zolang mogelijk aan het scherm houden.

Het geeft mensen de ervaring dat ze „te zwak, lui en ambitieloos” zijn om zich te verzetten tegen de online verslaving die ze hun vrijheden ontneemt, aldus Smith. In mijn vertaling: de ervaring dat vrijheid in feite bedrog is.

En dan is het misschien ook niet onlogisch dat ook het Haagse debat over de oorlog in enkele weken een wonderlijke wending nam: de keuze die erin besloten ligt – democratie of autoritarisme – werd teruggebracht tot vragen over de huishoudportemonnee: energierekening, inflatie, koopkracht. Alsof er niets groters op het spel staat.

Het deed me denken aan die mensen achter dat Oekraïnereferendum in 2016, die nog steeds geloven dat ze de democratie hielpen. Poetin een zetje geven, Pepijn van Houwelingen („er komen tribunalen”) van het Burgercomité EU en Thierry Baudet (Poetin is „een prachtige vent”) van de toenmalige denktank FVD een nationaal podium geven, en dan volhouden dat „red de democratie” een adequate leuze was.

Maar het pijnlijke van deze week was dat in het mondkapjesdebat bleek dat de democratische ambities van het kabinet niet minder gezwollen zijn.

Als een premier een regering met „nieuw elan” heeft beloofd, als hij „radicale ideeën” over bestuurlijke vernieuwing zei te hebben; als een vicepremier „nieuw leiderschap” en een „nieuwe bestuurscultuur” in het vooruitzicht heeft gesteld, dit in een formatie van bijna een jaar, dan is het nogal apart dat het eerste debat met een belaagde minister uitmondt in een verdediging met tot op de draad versleten trucs: onvolledige informatie aan de Kamer („mijn oprechte excuses”), uitstel („onderzoek van Deloitte afwachten”) en woordspel („ik was wel betrokken maar niet bij de deal”).

Zulke verheven ambities en dan zo’n ordinaire uitkomst: het is nogal een waagstuk.

En het gevolg is dat Rutte IV hiermee ook zichzelf de kans dreigt te ontnemen de oorlog opnieuw als een waardenstrijd te presenteren. Niet als keuze over energie of koopkracht, maar als keuze tussen democratie en oprukkende onvrijheid.

Juist dat vereist een zekere democratische verhevenheid: de bereidheid een prijs te betalen voor de eigen beloftes en principes. En als een kabinet dat in de allereerste crisis al niet kan leveren, na een jaar vol van grote woorden op dit gebied, moet het er rekening mee houden dat het ook zelf bijdraagt aan een vervallend nationaal democratiebesef.

Dus doorhalen wat niet van toepassing is? Een kabinet dat zo snel de eigen goede voornemens vergeet, loopt natuurlijk wel het risico dat mensen gaan zeggen: doe dan Rutte IV zelf maar.