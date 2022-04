#29 Een ongewoon debat over een ongewone deal

Het is een staatsrechtelijk ongebruikelijke situatie. Een minister die in de Tweede Kamer verantwoording aflegt voor zaken uit zijn vorige portefeuille. Tot voor kort had Hugo de Jonge bij alle vragen die gingen over zijn tijd als coronaminister dan ook geweigerd te antwoorden en verwezen naar zijn opvolger. Zo ook bij vragen over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Tot afgelopen week. Donderdag stond hij na onthullingen door de Volkskrant toch in de Tweede Kamer om uitleg te geven en zich te verdedigen voor zijn rol in de totstandkoming van die deal.

In deze Haagse Zaken bespreken we de politieke kant van de mondkapjesdeal met politiek verslaggever Philip de Witt Wijnen en economieredacteur Stefan Vermeulen. Je hoort over de politieke spelers die bij de deal betrokken waren. Over de appjes en privémail van Hugo de Jonge. En over het debat van afgelopen donderdag. Waar ging dit debat precies over? Wat stond er op het spel? En welke politieke gevolgen kan deze zaak hebben?

