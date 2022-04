Zo liep de ‘koning der grafrovers’ tegen de lamp

‘Monticelli is hier. Wat moet ik doen?” Het is eind september 2021. De vraag wordt gesteld aan Richard Bronswijk, ‘operationeel specialist’ kunst- en antiekcriminaliteit bij de Nationale Politie. Lijfelijk zit hij nog in zijn kantoor op de vierde verdieping aan de Europaweg in Zoetermeer, maar in zijn hoofd is hij ook al bij zijn aanstaande vakantie. Onverwachts is er het telefoontje van de Restaurator in Delft, die gespannen vertelt dat Raffaele Monticelli, een internationaal bekende smokkelaar in oudheden, bij hem in de zaak is opgedoken. Hij heeft een bronzen helm uit de vierde eeuw voor Christus bij zich en wil die laten conserveren en restaureren. De aarde van de Zuid-Italiaanse grond waar hij uit is gehaald zit er nog aan.

Bronswijk denkt snel na. Er moet veel geregeld worden voordat ze de smokkelaar kunnen arresteren, en dan ook nog eens in coronatijd – dat zal niet gemakkelijk zijn.

Maar wacht. Hoelang duurt het voordat de Restaurator de helm heeft geconserveerd? „Een week of vijf. Rond 25 oktober kan-ie klaar zijn.” Bronswijk neemt een besluit: de Restaurator moet tegen Monticelli zeggen dat hij die dag de helm kan ophalen. Zelf is hij dan weer terug van vakantie, en bij politie en justitie hebben ze zo genoeg tijd om de arrestatie voor te bereiden.

De ‘re dei tombaroli’, de koning der grafrovers, zoals Monticelli wordt genoemd, is een bebrilde, gezette en een beetje moeizaam lopende 79-jarige man met wit haar. Hij woont in de buurt van Tarente in Apulië, waar in de oudheid een Griekse kolonie was. Voor zijn pensioen was hij officieel leraar op een lagere school. Maar al sinds 1986 staat hij bij de Italiaanse kunstpolitie, het Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, bekend als grafrover en smokkelaar van oudheden. Monticelli is de man die er in de jaren tachtig en negentig voor zorgde dat de ‘handelswaar’ uit Apulië, Calabrië, Campanië en Sicilië terechtkwam bij de later veroordeelde Gianfranco Becchina, eigenaar van een kunsthandel in Basel. Uiteindelijk kwamen de illegaal opgegraven vazen, beelden, helmen en fresco’s keurig gerestaureerd en schoongewassen terecht in respectabele kringen, bijvoorbeeld bij veilinghuizen als Christie’s, Sotheby’s en Bonhams, maar ook bij het Getty Museum, prestigieuze kunsthandelaren met stands op kunstbeurzen als de TEFAF, en rijke verzamelaars. Een van die verzamelaars was de New Yorkse miljardair Michael Steinhardt, die eind vorig jaar aan vervolging wist te ontkomen door 180 oudheden ter waarde van 70 miljoen dollar terug te geven aan twaalf verschillende landen van herkomst. Via Monticelli was onder meer een illegaal opgegraven fresco uit Herculaneum in Steinhardts verzameling terechtgekomen.

De afgelopen jaren dook Monticelli’s naam op in verschillende grootschalige operaties van de Italiaanse kunstpolitie, die codenamen droegen als Pandora, Thersites, Pan, Artemis en Taras. De bejaarde smokkelaar is ook meermaals veroordeeld in Italië. In 2002 heeft justitie bij hem beslag gelegd op goederen ter waarde van 22 miljoen euro. Daartoe hoorde ook een appartement in een zestiende-eeuws palazzo op het Piazza della Signoria in Florence. Bijgestaan door twee ervaren advocaten uit Tarente die ook maffiosi ‘cliënt’ noemen heeft hij al zijn goederen weer terug weten te krijgen.

Op zoek naar graftombes

De veroordelingen noch zijn hoge leeftijd zijn voor Monticelli reden geweest om te stoppen met zijn illegale activiteiten. Op recent getoonde beelden die de Carabinieri met verborgen camera’s heeft opgenomen is te zien hoe Monticelli en zijn ‘medewerkers’ op klaarlichte dag met een handboor in een veld op zoek zijn naar graftombes. Op andere beelden is te zien hoe hij met twee grote rolkoffers op de trein stapt. De trein is zijn favoriete vervoermiddel naar het buitenland, omdat daarin de kans op controle het kleinst is.

Begin januari 2020 ging hij weer op reis. Om geen argwaan te wekken bij eventueel aanwezige politie kocht hij in Tarente een kaartje naar Bologna. Pas vanaf daar reisde hij door naar München en Brussel.

Wat hij niet merkte, was dat de Carabinieri hem liet volgen. Toen hij op 9 januari in Brussel aan een loket een kaartje kocht, meldde zich na hem een Belgische rechercheur bij het loket met de vraag waar de reis naar toe ging. Naar Delft, was het antwoord.

Kort erna kreeg Bronswijk een telefoontje van zijn Italiaanse collega’s: Monticelli zat op de trein naar Delft. Ze hadden geen idee waarom. Of hij snel kon regelen dat de smokkelaar vanaf het station in Delft zou worden gevolgd. Via officier van justitie Boudewijn de Jonge en het Internationaal Rechtshulp Centrum werd geregeld dat een observatieteam klaar stond toen Monticelli uit de trein stapte. Ze zagen de smokkelaar een taxi nemen en ergens op de Oude Delft aanbellen. Op dat moment wisten ze niet bij wie.

Drie, vier jaar geleden – de Restaurator kan het zich niet meer precies herinneren – was Monticelli voor het eerst bij hem op de Oude Delft langsgekomen. Hij stelde zich voor en vertelde in gebroken Engels dat hij een verzamelaar van oudheden was. Een Duitse muntenhandel, die wel eens Griekse en Romeinse munten bij de Restaurator had laten conserveren, had hem aangeraden ook naar Delft te gaan.

Die keer kwam uit de rolkoffer een ingepakte bronzen helm met wang- en neusbescherming tevoorschijn. De Restaurator zag dat de helm al eerder was gerestaureerd, maar ook bronsrot vertoonde. Half in het Engels, half in een Italiaans dat net goed genoeg is om in Italië eten en drinken te kunnen bestellen, legde hij Monticelli uit dat de helm hier en daar met een trilnaald van oxidatie ontdaan moest worden. Vervolgens was nog een badje benzotriazool nodig om hem te ontzouten. Een werkje van niks, dat hij wel vaker voor verzamelaars en musea had gedaan en dat tussen de 200 en 300 euro zou gaan kosten. Na twee, drie weken kon Monticelli de helm weer ophalen. De ‘verzamelaar’ liet een Duits mobiel nummer achter en vertrok weer, amper een kwartier na aankomst.

De Restaurator kreeg er steeds meer een naar gevoel bij. De oude man dook altijd onaangekondigd op, en de ene keer dat de Restaurator het Duitse nummer probeerde te bellen werkte het niet

Na twee, drie weken was Monticelli terug. Hij betaalde cash en was weer weg. Daarna kwam hij nog twee, drie keer langs met een bronzen helm. De Restaurator kreeg er steeds meer een naar gevoel bij. De oude man dook altijd onaangekondigd op, en de ene keer dat de Restaurator het Duitse nummer probeerde te bellen werkte het niet. (De politie vertelde later dat Monticelli meer dan veertig toestellen had.) En op die negende januari 2020 kwam hij met een helm in stukken: of de Restaurator er weer een complete helm van kon maken. „Dat soort werk doen we niet”, liet die weten. Toen Monticelli weer in een taxi stapte, dacht de Restaurator hem nooit meer terug te zien. Korte tijd later verhuisde hij zijn bedrijf naar een bedrijventerrein aan de rand van de stad.

Studentenkamer in Brussel

Enkele maanden later kwam de Italiaanse kunstpolitie in actie. In Brussel lieten ze een door Monticelli gehuurde studentenkamer onderzoeken en ontdekten daar een opslag van oudheden. Ook meldden ze zich bij officier van justitie De Jonge met een verzoek tot doorzoeking van het bedrijfspand van de Restaurator.

Vier man in een zwart jack met het opschrift Carabinieri op de rug waren erbij toen De Jonge en enkele agenten bij de Restaurator aanbelden. U weet zeker wel waarvoor we komen, kreeg de Restaurator te horen. Nee, hij had geen idee. Hij moest wel direct zijn telefoon inleveren. Pas daarna kreeg hij uitleg. Vanaf het begin werkte hij mee en liet onder meer foto’s van de helmen zien. De Italianen drongen er bij De Jonge op aan een magazijn helemaal te doorzoeken, omdat daar oudheden verborgen konden zijn. De Jonge besloot anders: hij had niet het idee dat de Restaurator iets verborg en wilde de dagelijkse bedrijfsvoering niet verder storen.

Wel vond hij dat de Restaurator zich aan strafbare feiten schuldig had gemaakt. Op zijn beurt had de Restaurator geen zin in een rechtszaak. Hij stemde in met een „transactie van 40.000 euro”, aldus een persbericht van het Openbaar Ministerie (OM) van vorig jaar. Achteraf vindt de Restaurator dat hij niet veel verkeerd heeft gedaan. Ook vindt hij het bedrag te hoog. Volgens hem wilde het OM daarmee vooral de Italianen tevreden stellen. De Jonge blijft erbij dat er genoeg aanwijzingen waren – de staat van de voorwerpen, de gedragingen van Monticelli, de contante betalingen – waardoor de Restaurator een illegale herkomst had kunnen vermoeden, wat hij bij de Erfgoedinspectie of politie had moeten melden. Hij hoopt ook dat deze kwestie een waarschuwing is voor andere restaurators.

‘Hou hem aan de praat’

De zaak leek afgedaan. Tot Monticelli eind september 2021 toch weer bij de Restaurator op de stoep stond.

Op maandag 25 oktober 2021, de dag waarop de helm klaar zou zijn, zit Bronswijk om 9 uur ’s ochtends in de kantine van het bedrijf van de Restaurator te wachten. Hij is in gezelschap van politievrijwilliger Giulia, die Italiaans spreekt, en hoofdagente Marilia, belast met kunst- en antiekcriminaliteit bij de eenheid Den Haag. Uren verstrijken, maar de man die anders altijd vroeg komt verschijnt niet. Helaas pindakaas, denkt Bronswijk. Waarschijnlijk heeft de smokkelaar toch lucht van een en ander gekregen.

Helm die smokkelaar Monticelli aanbood aan een restaurator in Delft.

Foto’s Openbaar Ministerie en New York District Attorney’s Office

Vier weken gaan voorbij. Op maandag 22 november rijdt Bronswijk tegen half tien in zijn VW Polo bij Zoetermeer de snelweg op om in Driebergen sollicitatiegesprekken te voeren. Hij mag twee nieuwe collega’s aannemen; de Dienst Landelijke Informatieorganisatie houdt vast aan vier fte’s in de strijd tegen de kunstcriminaliteit. Bronswijk is tevreden; in België doeken ze de kunstpolitie op. Dan belt de Restaurator: Monticelli is er! „Hou hem aan de praat”, antwoordt Bronswijk. „Ik ben er binnen twintig minuten.”

Als hij zijn auto parkeert, ziet hij in de kantine op de begane grond een oude man in zijn eentje achter een kop koffie zitten. Hij herkent hem van politiefoto’s. In het Engels legitimeert hij zich en vertelt hij de verbouwereerde Monticelli dat hij wegens smokkel van oudheden is gearresteerd. Monticelli doet alsof hij het allemaal niet goed begrijpt en wijst ook op zijn hart. Het maakt niet uit, Bronswijks ‘collega’s in het blauw’ arriveren en voeren hem af.

Die avond viert Bronswijk thuis een feestje: de arrestatie van de ‘capo di tutti i tombaroli’ is het hoogtepunt van zijn lange carrière.

In een eerste verhoor ontkent Monticelli alles. Hij is gewoon iemand die van oude spullen houdt; de helm en de fragmenten van een grote bronzen waterkom, die hij ook bij zich bleek te hebben, heeft hij gekocht op een markt in Brussel. De veroordelingen in Italië? Daar klopt niets van, de Italiaanse justitie heeft hem erin geluisd. Komt hij 27 keer voor in The Medici Conspiracy van Peter Watson en Cecilia Todeschini, het in 2006 verschenen boek over de weg die illegale oudheden afleggen op weg naar handelaren, verzamelaars en wereldberoemde musea? Ach, ze schrijven zoveel.

Toch beslist de raadkamer van de Haagse rechtbank dat Monticelli negentig dagen voorlopige hechtenis krijgt. Hij wordt overgebracht naar de penitentiaire inrichting in Rotterdam. Daar loopt hij corona op. Na twee maanden krijgt hij er een beroerte overheen. Om gezondheidsredenen laat justitie hem naar huis gaan. Zijn familie komt hem ophalen. In een rolstoel, kilo’s lichter en aan de linkerzijde verlamd verlaat hij het gevangenisziekenhuis in Scheveningen.

Op dinsdag 15 februari 2022 veroordeelt de politierechter Monticelli wegens witwassen van illegale archeologische vondsten tot vijf maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk.

Uit Italië krijgt Bronswijk felicitaties. Zijn team is dan wel niet groot, het telt wel mee in Europa, vooral op het gebied van digitale informatieverzameling.

Toch blijft iets hem dwarszitten: het is nog steeds bijna onmogelijk om handelaren en veilinghuizen aan te pakken. Als bij hen illegale oudheden worden aangetroffen, zeggen ze dat ze die te goeder trouw hebben gekocht, leveren de waar in, nemen hun verlies en gaan weer verder. Ook officier van justitie De Jonge ziet dat probleem. Maar wie in illegale oudheden handelt, krijgt het wel moeilijker. Volgens een verdrag van de Raad van Europa moeten reizende cultuurgoederen binnenkort voorzien zijn van een uitvoerverklaring. Ook de FIOD kan dan opsporingswerk doen en verdachten vervolgen. Bronswijk hoopt gezien het internationale karakter van de illegale handel op een bundeling van krachten en oprichting van een Joint Investigation Team bij Europol.

En Monticelli? Zijn familie laat via zijn Nederlandse advocaat weten dat hij door de detentie in Nederland en zijn beroerte een wrak is geworden. Hij heeft rust nodig en probeert te herstellen tot een fractie van de persoon die hij was.

De Restaurator in dit verhaal wilde anoniem blijven. Zijn naam is bij de redactie bekend.

Illustraties Luca van der Vossen