Will Smith komende tien jaar niet welkom bij Oscar-uitreikingen

Will Smith is de komende tien jaar niet welkom bij de Oscar-uitreikingen. De Amerikaanse acteur mag ook niet meer komen op andere bijeenkomsten van The Academy, de organisatie die het filmprijzenfestival organiseert. Dat melden verschillende internationale persbureaus vrijdagavond op basis van een verklaring van het bestuur.

Tijdens de Oscar-uitreikingen vorige maand gaf hij presentator en komiek Chris Rock een klap nadat deze een grap had gemaakt over de kaalheid van de partner van Smith. De Academy-bestuursleden namen dit besluit omdat de veelbesproken actie van Smith „de geweldige prestaties” van andere acteurs, actrices en filmmakers „overschaduwde”.

Bij de 94ste uitreiking van de filmprijzen dreef Rock de spot met Smiths echtgenote en actrice Jada Pinkett-Smith. Zij heeft een aandoening waardoor ze haar haar verliest. Smith kon zich tijdens het verhaal niet beheersen en liep naar het podium, waarna hij Rock met de vlakke hand in het gezicht sloeg. Terug op zijn plaats schreeuwde hij de presentator tot twee keer toe dat hij de naam van zijn vrouw niet meer mocht noemen.

Excuses

Even later werd Smith geëerd met de Oscar voor beste acteur voor zijn rol in de film King Richard. Het was de eerste Oscar in zijn carrière. Een halfuur na de klap verontschuldigde hij zich met tranen in zijn ogen.

The Academy liet twee dagen na de uitreiking weten een tuchtrechtelijke procedure tegen Smith te starten. Ook heeft de acteur de Academy verlaten nadat het bestuur hem daartoe had verzocht. In een verklaring stelde hij het vertrouwen van de organisatie te hebben geschaad. Ook betuigde hij nogmaals spijt voor de actie.