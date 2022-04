WHO: meer dan honderd Russische aanvallen op zorgfaciliteiten Oekraïne

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne 103 Russische aanvallen op zorginstellingen, ambulances en medisch personeel geverifieerd. De aanvallen hebben zeker aan 73 mensen het leven gekost en 51 anderen verwond, meldt de organisatie. De WHO spreekt van een „grimmige mijlpaal”.

Het gaat om 89 aanvallen, zowel beschietingen als bombardementen, op zorgfaciliteiten. De overige waren op transportmiddelen. WHO-Directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus is woedend dat de aanvallen op de instellingen doorgaan, zei hij tijdens een persconferentie. „Aanvallen op de gezondheidszorg zijn een schending van het internationaal humanitair recht.”

De impact van de aanvallen op de zorg is volgens de WHO niet alleen onmiddellijk zichtbaar in het aantal doden en gewonden, maar heeft ook voor de lange termijn consequenties voor de gezondheidszorg in Oekraïne.

