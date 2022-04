Waarheid – koe – tegeltje.

De afgelopen week viel iedereen over Clarence Seedorf heen. Aanleiding was een column in deze krant waarin hij verlekkerd uitkeek naar „het voetbalfeest in Qatar”. Hij pleitte voor opbouwende kritiek, daar had Qatar tenminste wat aan. Het waren niet de minsten die de vloer met hem aanveegden. Dé Tim Hofman had het zelfs over „een treinramp van een column”, ook zijn gemiste strafschoppen werden er weer eens bij gehaald.

Ik had op iets meer bijval van de collega’s gerekend, vooral van de mensen die bij zijn aanstelling jubelend langs de lijn stonden. Nog nooit een zin van hem gelezen, maar wel keihard klappen omdat een ex-Champions League-winnaar van kleur voor je krant gaat schrijven. Doen alsof voetballen hetzelfde is als schrijven.

Ik heb flink gezocht, maar van de trots van nog geen jaar geleden was even weinig over.

Een gemiste kans, ik vond zijn laatste juist zijn beste werk.

Lekker tegendraads.

Het gaf een inkijkje in de denkwereld van onze (ex-)topvoetballers, die anders dan vaak wordt beweerd veel dichter bij de gewone mensen staan dan de gemiddelde columnist van NRC. Ze hebben vaak net zo’n domme mening als de mensen waar ik dagelijks mee te maken heb.

Gisteren zat er nog een hovenier uit het dorp in onze verdorde voortuin aan wat plantjes te trekken. Toen ik hem een kop koffie bracht en vroeg hoe het met hem ging, kwam er meteen een in mijn ogen tegendraadse mening uit, die misschien wel mainstream is.

Hij beweerde dat het stikstofprobleem was verzonnen om de boeren land afhandig te maken. „Zo roven ze ons boerenland”, zei hij terwijl hij een tak van een boompje trok. „Waarom dan?”, vroeg ik. „Om woningen voor asielzoekers te bouwen.”

„Hebben ze daarom die oorlog met Oekraïne verzonnen?”, vroeg ik, koffie over mijn handen morsend.

Het was een grapje, maar dat dacht hij dus echt. Het was niet voor het eerst dat ze mijn humor serieus namen, ik kon maar beter stoppen met grappig doen, of met het ventileren van meningen.

Ik weet niet waar Clarence staat in het stikstofdebat, maar ik zou het graag lezen. Ik hoop dat hij die verbreding gaat zoeken. En als we dan toch bezig zijn, waarom contracteert NRC niet het hele Ajax-elftal dat in 1995 de Champions League won? Van der Sar en Ronald de Boer over Qatar, Edgar Davids over vaderlandse geschiedenis, Overmars over grensoverschrijdend gedrag… Misschien heeft Winston Bogarde wel een leuke rokjesdag in huis, hij is tenslotte ook al een paar keer landskampioen geworden.

Ondertussen houd ik me vast aan deze zin die Clarence Seedorf ons vorige week zaterdag gaf: „Zoals ik al eerder aangaf is het makkelijker om van afstand kritiek op anderen te hebben dan jezelf in de spiegel aan te kijken.’

Waarheid – koe – tegeltje.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.