Voorzichtige blijheid over weer mogelijk maken van adopties

Adoptiebemiddelingsbureaus en adoptieouders zijn opgetogen dat interlandelijke adopties weer mogelijk wordt. Ze zijn wel benieuwd naar de precieze invulling van het nieuwe systeem.

Dat zeggen ze in een reactie op het vrijdagochtend via het AD uitgelekte plan dat alle interlandelijke adopties in de toekomst via een overheidsinstantie zouden moeten verlopen. De rol van de bemiddelingsbureaus zou dan kleiner worden. Vrijdagmiddag besluit het kabinet over het voorstel van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66), maandag volgt de officiële bekendmaking. Dan wordt het plan ook met de betrokken organisaties besproken en moeten meer details duidelijk worden.

Adopties uit het buitenland werden in februari 2021 abrupt stilgelegd na een advies van de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie onder leiding van Tjibbe Joustra – lopende adopties mochten wel worden afgerond. De commissie presenteerde een onderzoek naar misstanden bij adopties uit Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka in de jaren 1967 tot 1998. Er was bewijs gevonden voor grove misstanden, zoals kinderhandel, vervalsing van documenten en het onder valse voorwendselen overbrengen van kinderen naar Nederland. De commissie ‘screende’ ook achttien andere landen en ving daarbij signalen van dezelfde misstanden op, ook signalen van na 1998.

Verhalen over misstanden

In de jaren voorafgaand aan het onderzoek waren steeds meer verhalen naar buiten gekomen over misstanden: over vervalste handtekeningen, over biologische moeders die worden gedwongen hun kind af te staan of over adoptieouders die worden voorgelogen dat hun adoptiekind wees is.

Adoptiebemiddelingsbureau’s waren destijds verbolgen over het rapport, omdat de misstanden volgens hen van jaren geleden waren. Volgens de adoptiebureau’s is er al jaren streng toezicht en worden adopties zorgvuldig begeleid. „Het is toch bizar als een kind zonder ouders moet opgroeien in een weeshuis omdat de Nederlandse overheid zegt: ‘je bent niet welkom want we zijn bang voor eventuele misstanden’”, zegt Sanne Buursink namens de vier bemiddelingsbureaus die buitenlandse adopties begeleiden.

Buursink zegt blij te zijn dat Nederland verantwoordelijkheid wil nemen voor kinderen in het buitenland waarvoor de ouders niet kunnen, willen of mogen zorgen. Sander Vlek, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Adoptieouders (LAVA), is net als Buursink vooral benieuwd naar de precieze invulling van het nieuwe systeem. Vlek: „Elke interlandelijke adoptie werd gecontroleerd door ambtenaren van het ministerie van justitie. Daarnaast werden toekomstige adoptieouders gescreend door de Raad voor de Kinderbescherming. De staat wás dus al nauw betrokken.”

Niet wachten

Vlek hoopt dat de stop op interlandelijke adopties er meteen af gaat en dat er niet gewacht hoeft te worden tot een nieuw overheidsorganisatie is opgetuigd. „De procedure is lang. Als we nog eens twee jaar moeten wachten, zijn alle experts wat anders gaan doen en de netwerken opgedroogd. Landen waaruit Nederlanders kinderen adopteerden, hebben nu al contacten met andere landen.”

Er moet hem nog iets van het hart: „Natuurlijk moeten we misstanden voorkomen. Maar we moeten ook voorkomen dat kinderen opgroeien in tehuizen terwijl er ouders voor hen beschikbaar zijn. Want dat is ook heel schadelijk.”

Het ministerie van justitie wil niet inhoudelijk reageren tot het plan van minister Weerwind openbaar is.