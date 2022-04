Von der Leyen: het ondenkbare is in Boetsja gebeurd

In de Oekraïense stad Boetjsa is „het wrede gezicht” van het Russische leger zichtbaar geworden, zei een duidelijk aangeslagen Ursula von der Leyen vrijdag, op bezoek in Oekraïne.

Terwijl zij met andere hoge EU-vertegenwoordigers de grotendeels verwoeste stad bezocht, waren forensische onderzoekers in Boetsja bezig stoffelijke resten op te halen uit een massagraf van mensen die door Russische soldaten zijn doodgeschoten. Bij een aantal slachtoffers waren de handen op de rug vastgebonden. Vlak voor Von der Leyens aankomst kwam het bericht dat bij een Russische raketaanval op een volgepakt station in Kramatorsk ongeveer vijftig mensen zijn gedood.

Von der Leyen was per trein naar Kiev gereisd. Tegen verslaggevers die meereisden, zei ze dat haar belangrijkste boodschap voor Oekraïne was dat „er een EU-pad zal zijn” voor het land. De Europese Unie zal, samen met andere donorlanden, Oekraïne helpen „als een democratisch land uit de oorlog tevoorschijn te komen”, zei Von der Leyen. Met haar in de trein zaten ook Josep Borrell, de buitenlandchef van de EU, en de Slowaakse premier Eduard Heger. Vrijdagavond is de Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer op reis gegaan voor een bezoek op zaterdag aan Kiev.

Wij willen laten zien dat Oekraïne niet een land is dat door een buitenlandse invasiemacht wordt gedomineerd, zei Borrell. „Er is nog altijd een regering die mensen van buiten ontvangt. Je kunt naar Kiev reizen.” Hij schermde met de belofte van nieuwe financiële EU-hulp in de komende dagen, ter waarde van ongeveer vijfhonderd miljoen euro.

Bij een bezoek aan Boetsja kreeg de EU-delegatie van haar Oekraïense begeleiders te horen dat er in die stad honderden burgers zijn gedood door Russische militairen. „Het ondenkbare is hier gebeurd”, zei Von der Leyen. „We hebben het wrede gezicht gezien van het leger van Poetin. We hebben de stompzinnigheid en kilheid gezien waarmee ze de stad hebben bezet.”

Na haar bezoek herhaalde zij dat de EU al het mogelijke zal doen om Oekraïne te helpen „de noodzakelijke stappen te zetten” om lid te kunnen worden van de Europese Unie – een van de belangrijkste verzoeken van de Oekraïense president Zelensky. „De hele wereld rouwt met de mensen van Boetjsa”, zei Von der Leyen. Zij „verdedigen de grens van Europa, verdedigen de mensheid, verdedigen democratie, en daarom staan wij in dit belangrijke gevecht aan hun zijde”.

Von der Leyen had aan het einde van de dag in Kiev een ontmoeting met Zelensky. „Rusland is op weg naar economische, financiële en technologische ontbinding, terwijl Oekraïne op weg is gegaan naar een Europese toekomst”, zei de commissievoorzitter op een gezamenlijke persconferentie vrijdagavond. Zij waarschuwde dat de EU-landen alert moeten zijn op de verschillende pogingen van Rusland om de ingestelde sancties te omzeilen. Zo nodig moeten de bestaande sancties verder worden aangescherpt, zei ze.

Borrell had eerder op de dag gezegd dat bij de discussie over sancties olie „de grote olifant in de kamer” is. Afzien van Russische olie zou leiden tot prijsstijgingen die schadelijk zijn voor de Europese economie. (Reuters, AFP)