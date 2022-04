Veel doden bij aanval treinstation

Bij een raketaanval op het treinstation van Kramatorsk zijn vrijdagochtend vermoedelijk tientallen doden gevallen. Volgens de Oekraïense autoriteiten zijn er zeker 35 dodelijke slachtoffers. Er zouden meer dan honderd gewonden zijn.

Volgens de Oekraïense spoorwegmaatschappij sloegen op het station vrijdagochtend twee Russische raketten in. Op dat moment stonden grote aantallen burgers te wachten op treinen waarmee ze zouden worden geëvacueerd uit de stad in de oostelijke Donbas-regio. Gouverneur Pavlo Kyrylenko van de provincie Donetsk, waarvan Kramatorsk deel uitmaakt, sprak over duizenden mensen.

„De Russische fascisten wisten heel goed waarop ze richtten en wat ze wilden: paniek en angst zaaien en zoveel mogelijk burgers raken”, zei hij vrijdagochtend op Twitter. Hij deelde daarbij foto’s waarop te zien is dat slachtoffers van de aanval temidden van hun bagage op het plein bij het station liggen, en van hulpverleners die de uitgebroken brand proberen te blussen. De informatie van Kyrylenko was voor NRC vrijdagochtend niet onafhankelijk te verifiëren.

Via het station van Kramatorsk zoeken veel bewoners van de oostelijke Donbas-regio een veilig heenkomen. De autoriteiten in het gebied riepen burgers deze week op te vertrekken nu dat nog mogelijk is. Ze verwachten een groot Russisch offensief in het oosten van Oekraïne, nu Russische troepen zich hebben teruggetrokken uit het noorden van het land, waaronder de omgeving van de hoofdstad Kiev.

Het Britse ministerie van Defensie meldde vrijdagochtend op basis van inlichtingenbronnen dat de Russen zich volledig hebben teruggetrokken uit het noorden van Oekraïne, volgens de Britten om zich te hergroeperen.

In gebieden die eerder in Russische handen waren, werden de voorbije dagen veel aanwijzingen aangetroffen dat Russische militairen ook burgerdoelen hebben bestookt. In de plaats Boetsja, een voorstad van Kiev, werden honderden burgers gedood. De Oekraïense president Zelensky zei donderdagavond in een toespraak te vrezen dat de burgerdoden in Boetsja slechts het topje van de ijsberg vormen. In de plaats Borodjanka, ook bij Kiev, zouden volgens hem mogelijk nog meer doden zijn gevallen.

Rusland ontkent burgerdoelen aan te vallen, en beschuldigt Oekraïne ervan de taferelen in Boetsja te hebben geënsceneerd. Die bewering is inmiddels ontkracht door eerder deze week gepubliceerde satellietbeelden die laten zien dat er dode lichamen op straat lagen in de periode dat Russische eenheden Boetsja nog in handen hadden. Het Duitse blad Der Spiegel citeerde donderdag radiocommunicatie van Russische militairen die het doden van burgers bespraken.

De berichten over gruweldaden door Russische militairen versterken de roep om extra wapenleveranties aan Oekraïne en strengere sancties tegen Rusland. De buitenlandministers van de NAVO-landen kwamen donderdagavond overeen hun wapenleveranties aan Oekraïne te versnellen en uit te breiden. De Europese Unie stelde vrijdag nieuwe sancties in, waarin onder meer de import van Russische kolen wordt verboden.

