Twee doden bij aanslag in bar Tel Aviv, schutter gedood

Een Palestijnse man heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee mensen doodgeschoten in een bar in het centrum van de Israëlische stad Tel Aviv. Ten minste twaalf anderen raakten gewond, van wie er zeker vier in kritieke toestand verkeren. Dat melden internationale persbureaus. Israëlische agenten hebben de schutter gedood. Het is de vierde aanslag in Israël in drie weken. De autoriteiten spreken van een terroristische daad.

De schutter, een 28-jarige man afkomstig uit de Palestijnse stad Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever, ontvluchtte de bar in de drukke hoofdstraat van Tel Aviv nadat hij had geschoten. Na een urenlange klopjacht door de Israëlische veiligheidsdienst werd de man gevonden in de zuidelijke wijk Jaffa en gedood.

Het is de vierde aanslag in Israël binnen drie weken, waarbij nu in totaal dertien mensen zijn omgekomen. Vorige week schoot een Arabische man vijf mensen dood in een stad vlakbij Tel Aviv. De week ervoor overleden vier mensen in de zuidelijke stad Beersheba en twee agenten in Hadera ten noorden van Tel Aviv.

Ramadan

De schietpartij van donderdag in Tel Aviv valt samen met verhoogde spanningen rond het begin van de islamitische heilige maand ramadan. Duizenden Palestijnen zullen vrijdag vanuit de Westelijke Jordaanoever naar de Israëlische hoofdstad Jeruzalem komen voor het eerste vrijdaggebed van de ramadan in de Al-Aqsa moskee. Vorig jaar leidden protesten tijdens het begin van de ramadan tot een gewelddadig conflict in de Gazastrook. Daarnaast zijn in de afgelopen weken zeven Palestijnen gedood door Israëlische strijdkrachten bij verschillende incidenten rondom de stad Jenin.

De Israëlische premier Naftali Bennett noemde de aanslagen op Twitter een „golf van Arabische terreur”. De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz heeft vrijdag tegen persbureau Reuters gezegd dat Israël zijn operaties zal uitbreiden „door middel van aanval, verdediging en inlichtingen” en dat aanvallers en degenen die hen sturen een „zware prijs” zullen betalen.