Bij een raketaanval op een treinstation in de Oost-Oekraïense stad Kramatorsk zijn vrijdag tientallen doden gevallen. Dat meldt persbureau AFP, dat een verslaggever ter plekke heeft die zeker twintig volle lijkzakken heeft gezien. De Oekraïense spoorwegmaatschappij Ukrzalyznytsia spreekt volgens persbureau Reuters zelfs van een dodental van dertig, dat kan oplopen omdat er ook nog ruim honderd mensen gewond zijn geraakt.

Volgens Ukrzalyznytsia, dat in handen is van de Oekraïense staat, zijn er twee Russische raketten op het treinstation afgevuurd. Toen de raketten insloegen zouden er duizenden mensen aanwezig zijn op het station, dat wordt gebruikt om burgers die vluchten voor Russisch geweld te evacueren. Het is voor NRC niet mogelijk om deze claims onafhankelijk te verifiëren.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: ‘Tientallen doden door raketaanval op Oekraïens treinstation’