Shanghai in lockdown leeft van koekjes en chips

De laatste keer dat hij van zijn buurtcomité een tas met levensmiddelen heeft gekregen, is vijf dagen geleden. „Dat eten is nu op, maar ik heb nog wel mijn eigen voorraad koekjes en chips”, zegt een man over de telefoon vanuit Shanghai. „Groenten heb niet meer.” Zijn naam durft hij niet te geven; hij is bang dat hij dan wordt opgepakt voor het verspreiden van valse geruchten.

De oostelijke helft van Shanghai ging op 28 maart in lockdown. Dat zou tot 1 april duren, daarna zou de westelijke helft van de stad van 25 miljoen inwoners volgen. Maar het liep anders: de hele stad bleef in lockdown, en niemand weet hoe lang die gaat duren.

„Ik hoorde dat ze vanaf 1 mei de stad weer beetje bij beetje vrij gaan geven, en dat half mei alles weer open moet zijn”, zegt de man. In principe zou een metropool als Shanghai de verspreiding van de ziekte in tien tot veertien dagen onder controle moeten kunnen brengen, schreef Wu Zunyou, een vooraanstaand epidemioloog op sociale media. Maar het lijkt hem in Shanghai nog maar de vraag of dat echt gaat lukken.

Verrot eten

Er is op zich geen schaarste aan voedsel in en om Shanghai, er is vooral een logistiek probleem. Hoe krijg je bederfelijke waar als groenten op tijd bij al die 25 miljoen mensen die opgesloten zitten? Er gaan verhalen rond op internet van eten dat wordt weggegooid omdat het verrot is voordat het bij de voordeuren staat.

Zelf eten bestellen op internet, in China veel gebruikelijker dan in Nederland, is extra lastig nu veel bezorgers zelf in lockdown zitten. Wat er wel en niet komt, is erg onvoorspelbaar. Iemand schreef op Twitter dat hij geen groenten meer kon bemachtigen, maar dat een luxe verjaarstaart wel razendsnel werd bezorgd.

De lockdown in Shanghai is ook anders dan veel eerdere lockdowns elders in China: daarbij mocht er nog vaak elke dag of om de zoveel dagen iemand naar buiten om eten te halen. Nu mag dat niet: daarvoor vindt men Omikron te besmettelijk. Het stadsbestuur van Shanghai heeft beloofd de bezorging van voedsel en andere essentiële goederen te verbeteren.

Aarzel en twijfel niet, en versterk het gevoel van urgentie en verantwoordelijkheid Sun Chunlan vicepremier van China

Er is nog een ander logistiek probleem naast het voedsel. Mensen die positief getest worden – en dat waren er vrijdag ruim twintigduizend – moeten volgens de strenge Chinese regels allemaal geïsoleerd worden. Maar het lukt niet om elke dag zo veel extra bedden paraat te hebben, ook al bouwt de stad nog zo veel tentoonstellingsruimtes om in ziekenboegen. Er zijn ook niet genoeg ambulances om al die mensen naar de opvang te vervoeren. Omliggende steden als Hangzhou vangen mensen uit Shanghai op in isolatie.

Zero covid

Er is steeds meer twijfel of het ook allemaal echt gaat helpen. Vanuit Beijing blijft de boodschap dat het aantal besmettingen hoe dan ook terug moet naar nul, het ‘zerocovidbeleid’. „Hou vast aan het beleid van de ‘dynamische nul’, aarzel en twijfel niet, en versterk het gevoel van urgentie en verantwoordelijkheid”, zei vicepremier Sun Chunlan begin deze maand bij haar bezoek aan de stad.

Maar het Chinese medium Caixin stelde onlangs dat de aanpak met strenge lockdowns niet meer past bij de nieuwe Omikronvariant. Die is zowel besmettelijker als minder dodelijk. De traditionele Chinese aanpak wordt daarmee „het bestrijden van een nieuwe vijand met verouderde wapens”, zo stelde het medium.

Caixin citeert Zhang Wenhong, een gerenommeerd specialist op het gebied van infectiezieken in Shanghai. Zhang gelooft niet in een al te rigoureuze inzet van lockdowns. Ook gelooft hij dat massaal testen veel minder zinvol is dan vroeger, juist omdat de ziekte zich zo snel en makkelijk verspreidt.

Tussen de tijd dat mensen getest worden en dat ze de uitslag van die test horen, kunnen ze alsnog besmet zijn en anderen hebben besmet. Daarmee wordt testen een gevecht tegen de bierkaai.

Campagne tegen mussen

Hongkong, dat lang van plan was om al zijn ruim 7 miljoen burgers te testen in een semi-lockdown, zag daar uiteindelijk van af, waarschijnlijk omdat het bestuur de hopeloosheid van zo’n onderneming inzag. Maar die conclusie trekken is in China politiek onmogelijk: de Partij in Beijing staat het niet toe.

Toch ziet de man in Shanghai dat de wapens wel enigszins worden verfijnd. „We testen nog maar eens in de drie dagen op straat, de andere dagen doe ik een zelftest”, zegt hij. „De resultaten daarvan moet ik doorgeven in een app.”

Als hij wel op straat getest wordt, gaat dat ook anders. „Vroeger stonden we in grote groepen bij elkaar. Nu bellen ze aan en dan moet je meteen naar beneden. Je bent ook direct aan de beurt en je ziet niemand anders.” En de mensen die de tests afnemen trekken na elke test schone handschoenen aan.

Zijn eerste zorg is nu vooral het eten. „Er gaat een gerucht dat het leger de distributie zal overnemen, en dat er binnenkort geen private bezorging meer is”, zegt hij. Dat zou voor hem niet per se ideaal zijn, want hij heeft een andere weg naar voedsel gevonden.

„We hebben een appgroep met mensen die in hetzelfde gebouw wonen, en het lukt ons om samen grote voorraden in te slaan als we direct bij de producenten zelf bestellen”. Dan gaat het om rijst, instant noedels en diepgevroren Chinese ravioli. „Luxe dingen krijgen is onmogelijk, en water drinken we nu gewoon uit de kraan”, zegt hij.

Op sociale media werd de campagne om corona uit te roeien al vergeleken met de massacampagne die Mao in 1958 voerde om alle mussen in het land te verdelgen, die volgens hem de graanoogst zouden bedreigen. Toen moest de hele bevolking continu op pannen slaan om de mussen net zo vaak te laten opvliegen tot ze van vermoeidheid dood op de grond vielen. Ook met de mussen heeft China uiteindelijk moeten leren leven.