Sami Bar-On (1954-2022) schold antisemitische belagers de huid vol in het Arabisch

De vlag, dat was zijn statement. Een Israëlische vlag, aan een lange vlaggenstok boven de ingang van zijn restaurant, wapperend in de Hollandse wind. Hoe vaak de vlag was vernield of gestolen? Sami Bar-On wist het niet meer. Hij was opgehouden met tellen, zei hij als ernaar gevraagd werd. Maar één ding stond voor hem vast: na iedere aanval kwam er een nieuw exemplaar. Het liefst nóg groter dan de vorige.

Bar-On, die begin maart plotseling op 67-jarige leeftijd overleed, was „de enige ongewenste BN’er van Nederland”, zegt zijn zoon Daniël. De afgelopen vijf jaar was Bar-Ons koosjere restaurant HaCarmel in Amsterdam-Zuid minimaal twee keer per jaar in het nieuws vanwege bedreigingen, bekladdingen en vernielingen. Het restaurant groeide, tot zijn verdriet, uit tot hét symbool voor een toenemend gevoel van onveiligheid onder Joodse Nederlanders.

Praten over de agressie deed Bar-On bij voorkeur niet. Hij was een zwijgzame man die vond dat je hard moest werken en niet moest zeuren. „Als er weer eens een aanval was geweest op het restaurant, vernam ik dat altijd via de media, nooit van hemzelf”, zegt Gadi Bitton, Bar-Ons beste vriend, vanuit Tel Aviv. „Dan belde ik hem op en zei: Sami, wat is er nou weer gebeurd? Ach, zei hij dan, gewoon weer een gestoorde gast.”

Sami Bar-On als dertienjarige op zijn bar-mitswa, met een Joods gebedenboek. Foto privécollectie

Bar-On (1954) groeide op in Israël. Zijn ouders, Marokkaanse Joden, hadden in de jaren vijftig hun land verlaten wegens antisemitisch geweld. Sami, hun vierde kind, werd geboren op de boot, ergens op de Middellandse Zee.

Na zijn militaire dienst belandde Bar-On begin jaren tachtig via allerlei omzwervingen in Nederland, waar een oudere broer zich al had gevestigd. In Alkmaar werd hij verliefd op een Noord-Hollandse, met wie hij trouwde en drie zoons kreeg. Hij werkte op de markt en in shoarmatenten, destijds een nieuw fenomeen in Nederland.

In Alkmaar runde hij een Winkel van Sinkel, later was hij mede-eigenaar van het – niet-koosjere – restaurant Jerusalem of Gold in de binnenstad van Amsterdam. Toen hij eind jaren negentig onenigheid kreeg met zijn compagnon, vertrok hij daar en opende HaCarmel aan de Amstelveenseweg.

Het restaurant betekende alles voor Bar-On, vertelt zijn zoon Daniël. „Het was zijn thuis, meer nog dan zijn eigen huis.” Twintig jaar lang was Sami vijf dagen per week te vinden in HaCarmel – op vrijdag en zaterdag was het gesloten vanwege sjabbat. Zijn routine was altijd dezelfde: tien uur opstaan, boodschappen doen bij groenteboer, slager en vishandel – en dan tot elf à twaalf uur ’s avonds werken in het restaurant.

Op het menu stonden eenvoudige gerechten uit de Marokkaans-Joodse en Israëlische keuken: lam uit de oven, shashlik van kuikentjes, kalfslever met ui, gehaktballetjes in Marokkaanse tomatensaus. „Het menu is die twintig jaar nooit gewijzigd”, zegt Daniël Bar-On. „Mijn vader hield niet van verandering.”

Agressie was er vanaf het begin: spuug op de voorgevel, krassen in het raam, langsfietsende jongens die riepen dat alle joden vergast moesten worden. Bar-On ging er altijd achteraan, vertelt zijn zoon Daniël. „Hij vond dat je nooit bang moest zijn, voor niemand. Die jongens schold hij de huid vol in het Arabisch. Stonden ze met hun mond vol tanden. Een Israëlische restauranteigenaar die vloeiend Arabisch sprak?”

In december 2017 werd HaCarmel landelijk nieuws, toen de doorgedraaide Palestijns-Syrische vluchteling Saleh A. de ruiten van het restaurant insloeg. Een buurtbewoner maakte een filmpje, dat viral ging. Een storm van verontwaardiging stak op: Tweede Kamerleden kwamen langs om hun solidariteit te tonen, Bar-On werd overspoeld met kaartjes en andere steunbetuigingen.

A. werd gearresteerd en later veroordeeld. Maar zijn actie zou het startsein blijken van een reeks nieuwe aanvallen. Januari 2018: ruiten besmeurd met eieren en mayonaise. Maart 2018: ruiten opnieuw ingegooid. Januari 2020: nepbom voor de deur. Mei 2020: nieuwe aanval van Saleh A., dit keer met een ijzeren buis. En dan was er de 18-jarige man die onlangs nog voor de rechter stond omdat hij het restaurant had gebeld met bedreigingen – 31 keer.

Vrienden en familie maanden Bar-On tot voorzichtigheid, vroegen of-ie die vlag niet eens weg moest halen. „Maar hij was koppig”, zegt zijn vriend Gadi Bitton. „Hij zei: ik doe niemand kwaad, ze hebben het recht niet om zich zo te gedragen.”

De afgelopen twee jaar waren extra zwaar voor Bar-On. Door de opeenvolgende lockdowns kwam hij plotseling thuis te zitten – niets voor een man die leefde voor het rumoer in zijn restaurant. Op 4 maart overleed hij plotseling, op bezoek in Israël, als gevolg van corona en een herseninfarct. Hij is begraven in Beër Sjeva, de stad waar hij opgroeide.

Zijn zoon Daniël wil HaCarmel voortzetten, als eerbetoon aan zijn vader. Een foto van Sami hangt nu boven de bar, tussen twee davidsterren en – wrang maar toepasselijk – een beveiligingscamera.

En buiten wappert, uiteraard, de Israëlische vlag.