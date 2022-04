Samengeraapt ecosysteem: een oerwoud vol exoten op het verre eiland Ascension

Als één plek op aarde de kwalificatie in the middle of nowhere verdient, is het wel Ascension. Het eilandje ter grootte van Terschelling ligt midden in de Atlantische Oceaan. Als je het opzoekt op Google Maps, kun je acht keer uitzoomen voordat aan de rand van al dat water de kust van Liberia verschijnt, een kleine tweeduizend kilometer verderop. Het vulkanische eiland is zo afgelegen, dat het in de miljoen jaar sinds het uit zee oprees, slechts zo’n 120 inheemse dier- en plantensoorten heeft weten te vergaren. Daarvan is ongeveer een derde ‘endemen’: soorten die ter plekke geëvolueerd zijn en die alleen op Ascension voorkomen.

De inheemse flora, zo’n 25 soorten, bestaat bovendien voornamelijk uit varens. Geen wonder dus dat toen in 1843 de Britse botanicus Joseph Hooker het akelig kale eiland aandeed, de commandant van het er gelegerde garnizoen hem vroeg hoe de boel biologisch gezien een beetje kon worden opgevrolijkt. Dat hebben ze geweten. Op Hookers aanraden liet de commandant zaden en zaailingen van honderden plantensoorten importeren uit botanische tuinen in Engeland, Argentinië en Zuid-Afrika. Zangvogels, hoenders, egels en uilen werden verscheept uit Afrika en Europa. Ratten, gekko’s en katten kwamen met schepen mee en verschillende insectensoorten als verstekelingen op de geïmporteerde planten. En hoewel de flora- en fauna-aanvullingen zich in eerste instantie beperkten tot het bewoonde deel, verspreidden ze zich al snel op eigen kracht over het gehele eiland.

Ecologische grabbelton

Wie vandaag de dag het binnenland bezoekt treft daar een compleet nevelwoud aan. De ooit zo kale hellingen zijn nu begroeid met een weelderige vegetatie van guave, banaan, gembers, de Afrikaanse ‘pindakaasboom’, maagdenpalm uit Madagaskar, kamerden en Australische eucalyptus, en op de hoogste top groeit een bamboebos. Honderden insecten uit alle windstreken scharrelen er hun kostje bij elkaar. Auteur Fred Pearce noemde het in New Scientist een accidental rainforest.

Na Hookers adviezen heeft de natuur het verder helemaal zelf uitgezocht: soorten kwamen en gingen tot er een flora en fauna overbleven die het kennelijk gezamenlijk goed kunnen rooien en onderling tot een ecologisch vergelijk kwamen dat op het oog niet te onderscheiden is van een echt oerwoud.

En Ascension is geen geïsoleerd geval: overal op aarde ontstaan ecosystemen die voor een groot deel zijn opgebouwd uit soorten die recentelijk door de mens zijn ingevoerd.

Voor de mondiale biodiversiteit is het slecht nieuws, al die door exoten overwoekerde milieus, want vaak kom je overal ter wereld op zulke plekken dezelfde soorten tegen. Hoewel het aantal soorten op één plek niet altijd achteruit hoeft te gaan (inheemse soorten worden vervangen door uitheemse) vind je op grotere schaal wel steeds meer van hetzelfde: een verarming van de biodiversiteit.

Alle leven komt van elders

Het laaglandbos van Hawaï bestaat inmiddels voor 90 procent uit niet-Hawaïaanse bomen, en de baai van San Francisco is door de drukke zeevaart (en het van andere havens afkomstige ballastwater dat daar wordt geloosd) veranderd in een marien mengvat. De modderbodem van de baai, de slakken, krabben, zeesterren, zee-egels en wormen die op meerpalen en beschoeiingen leven, het plankton in het brakke water… in al die milieus is de biodiversiteit voor 50 tot 100 procent afkomstig uit andere oceanen. In veel stedelijke milieus is het al niet veel anders: wandel je door Singapore of Sydney, dan geldt voor het merendeel van de dieren en planten die je in het voorbijgaan ziet dat ze oorspronkelijk van elders komen.

Toch beginnen ecologen zich serieus te interesseren voor zulke novel ecosystems. Al was het maar omdat de hoeveelheid door de mens getransporteerde flora en fauna hand over hand toeneemt en op veel plekken op aarde de nieuwe ecosystemen de norm lijken te worden. Dan kun je maar beter begrijpen hoe ze functioneren.

Want, en dat is een andere reden waarom ecologen opkijken, nieuwe ecosystemen lijken het vaak verrassend goed te doen. Hawaïaanse bossen vol exoten bijvoorbeeld blijken in biodiversiteit, het vastleggen van koolstof en nutriëntenhuishouding niet onder te doen voor natuurlijk bos, zo rapporteerde een team Amerikaanse ecologen in 2012 in Ecological Monographs.

Het traditionele idee is dat een natuurlijke biotoop zoals een koraalrif of een regenbos door onderlinge aanpassing van de soorten perfect in balans is gebracht: de niches van alle dieren, planten, schimmels en micro-organismen zijn door miljoenen jaren van evolutie zo precies op elkaar afgestemd dat een goed geölied systeem is ontstaan. Maar die nieuwerwetse ecosystemen zijn dat juist niet: ze zijn opgebouwd uit uitheemse soorten die nooit de kans hebben gehad zich aan elkaar aan te passen. En toch stort zo’n systeem niet knarsend ineen. Hoe kan dat?

Rap uitsorteringsproces

Ecologen vermoeden dat dit komt doordat de mix van soorten die je in zo’n systeem aantreft, geen willekeurige combinatie is, maar de uitkomst van een snelle opeenvolging van ecologische processen. Vanaf het moment dat op Ascension honderden uitheemse organismen arriveerden en zich in het wild vestigden, begon een onstuimige dynamiek waarbij sommige soorten al snel verdwenen, bijvoorbeeld doordat ze de concurrentie verloren met een inheemse soort of een andere exoot. Andere soorten werden wellicht snel dominant, maar werden daarna ontdekt door predatoren en verloren weer terrein. Ook weten we dat evolutie soms snel genoeg kan gaan om ervoor te zorgen dat binnen een tijdsbestek van enkele decennia een plantenetend insect aangepast raakt aan nieuwe voedselplanten.

Het idee is dan ook dat de novel ecosystems die we nu zien op Ascension, Hawaï of in de Baai van San Francisco, de uitkomst zijn van een rap uitsorteringsproces. Met andere woorden: zolang de mens maar voldoende soorten aanvoert die elders op aarde hun niche hebben geëvolueerd, zijn er altijd wel voldoende ecologische specialisaties beschikbaar om een werkend ecosysteem uit op te bouwen. De Amerikaanse regenbosecoloog Dan Janzen noemde dit ecological fitting.

Een geïntroduceerde cactus doet het goed op het vulkanische Ascension.

En zulk ecologisch paswerk wordt nu in detail bestudeerd op het Hawaïaanse eiland O’ahu door ecoloog Jinelle Sperry van de University of Illinois. Sperry en haar team gebruiken cameravallen en analyseerden duizenden vogelpoepjes (met daarin honderdduizenden zaden). Ze ontdekten dat het ecosysteem sterk wordt beheerst door uitheemse soorten: exotische vogels eten zaden van exotische bomen maar ook van de resterende inheemse boomsoorten. Er bestaan helemaal geen inheemse vogels meer die zaden van inheemse planten eten – echt een novel ecosystem dus. Toch vonden ze dat de structuur van het systeem (zoals de mate van voedselspecialisatie van de vogels en de manier waarop het voedselweb is onderverdeeld in onafhankelijke sub-webjes) lijkt op dat van inheemse ecosystemen die wel een lange gezamenlijke evolutie hebben doorgemaakt (Science, 2019).

Ook ontdekte Sperry’s team dat evolutie hier wel degelijk een rol bij heeft gespeeld: de snavelvorm van de vogels verschilt meetbaar van die van hun voorouders in het thuisland. Dat is het gevolg van snelle evolutionaire aanpassing aan een nieuw soort voedsel sinds het moment van introductie (hooguit enkele eeuwen geleden).

Limonade

Dankzij ecological fitting gevolgd door snelle evolutionaire aanpassing kunnen uitheemse soorten dus, zegt Sperry, snel geïntegreerd worden in een ecosysteem. „Dat maakt herstel van oorspronkelijke ecosystemen een grotere uitdaging dan soms gedacht wordt”, voegt ze eraan toe. En dan zegt ze het nog voorzichtig. Anderen, zoals Richard Hobbs van de University of Western Australia en bedenker van de term novel ecosystem, houden het erop dat zulke nieuwe systemen net zo waardevol zijn als die waarvoor ze in de plaats zijn gekomen. Het zijn functionerende systemen die een nieuw evenwicht bereikt hebben, en willens en wetens de oorspronkelijke flora en fauna proberen te herstellen is een hopeloze onderneming die meer kwaad aanricht dan goed zal doen, vindt hij.

Dat is tegen het zere been van een groep ecologen en natuurbeschermers die de groeiende interesse in en waardering voor novel ecosystems met lede ogen aanziet. Een van de meest luidruchtigen onder hen is ecoloog Daniel Simberloff. Simberloff is ironisch genoeg beroemd geworden door zijn experimenten in de jaren 1960 waarbij hij mangrove-eilandjes met pesticiden geheel van insecten ontdeed en vaststelde dat daarna een andere, maar even diverse groep nieuwkomers een nieuw ecosysteem samenstelde. Je zou dus verwachten dat juist hij het belang zou inzien van ongerichte kolonisatie door exoten.

Zicht op het binnenland van Ascension, dat circa 88 vierkante kilometer groot is.

Maar Simberloff en zijn medestanders zijn bang dat de publicaties van Hobbs en de zijnen een vrijbrief worden voor overheden en bedrijven om natuur te laten verrommelen en een excuus voor natuurbeschermers om de handdoek in de ring te gooien. In een serie opinie-artikelen schrijven zij dat er nog geen bewijs is dat novel ecosystems daadwerkelijk een nieuwe evenwichtstoestand bereikt hebben en dat het niet vaststaat dat de verandering onomkeerbaar is en het oude systeem niet meer hersteld kan worden.

Hobbs en de zijnen zijn vooralsnog niet van de kritiek onder de indruk. When nature gives you lemons, make lemonade, schrijven zij in repliek. Met andere woorden: in een antropocene wereld waar klimaatverandering en menselijk transport steeds meer ecosystemen door elkaar husselt, zullen we moeten roeien met de ecologische riemen die we hebben.