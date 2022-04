Samen in glazen baden het vrouwelijke heroveren

Al een tijdje geniet ik via de Deense televisie vooruit van het nieuwe seizoen van Borgen (begin juni op Netflix te zien). Geen zorgen, wat volgt bevat geen spoilers, het gaat me om iets anders. In de eerste drie seizoenen schopte de succesvolle politicus Birgitte Nyborg het tot de eerste vrouwelijke premier van Denemarken. In het vierde seizoen worstelt ze niet langer met de balans tussen privé en werk – u herinnert zich misschien nog de seksafspraak met haar echtgenoot: ‘iedere dinsdag en vrijdag, schat?’ – want ze is gescheiden en een privéleven heeft ze niet. Nyborg, begin vijftig, is als minister van Duurzaamheid dag en nacht aan het werk. Een andere vrouw, van de concurrerende politieke partij, is nu premier. Haar motto luidt: ‘The Future is Female’. Female? Het enige wat nog verraadt dat zij en Nyborg vrouw zijn, zijn de momenten dat Birgitte een doorweekt blousje verwisselt of het gutsende zweet van haar voorhoofd veegt.

Enigszins hilarisch is het ‘tamponmoment’. Birgitte moet de Russische ambassadeur laten wachten omdat ze onverwacht ongesteld is geworden. Als het euvel is verholpen, via appjes vanuit het toilet, verschijnt ze alsof er niets aan de hand is, klaar om de nieuwe olie-onderhandelingen voort te zetten. Het is duidelijk: alles wat met vrouw-zijn te maken heeft, is hinder.

Ola Mafaalani, regisseur van de theaterversie van Borgen in Nederland, benoemde onlangs precies dit in een heerlijk interview met de Volkskrant: als succesvolle topregisseur was ze haar ‘feminiene energie’ – ‘spel, verrassing, creativiteit, inspiratie’ – kwijtgeraakt. Ze werd in vergaderingen, omringd door mannen, vooral aangesproken op het mannelijke deel van haar karakter – ‘planmatig, doelgericht, competitief, zakelijk’. Ze vertelt dat ze tijdens een sabbatical allerlei cursussen en retreats ging doen om het vrouwelijke deel terug te veroveren. Haar zoektocht resulteerde in een groots project: Vrouwen in bad, een ‘transformerend theaterritueel’.

Ik zag voldoende aanknopingspunten om mij aan te melden. In mijn werkzame leven als filosoof draait veel om cognitie, competitie en individueel excelleren, kortom: het hoofdelijke. En dus stapte ik, vijf avonden lang, in een dampend bad, omringd door negenendertig andere vrouwen. Vrouwen in bad bleek een bijzondere cross-over tussen theater, zelfzorg, zintuiglijkheid, muziek, inclusief – soms hilarische – huiswerkopdrachten (‘doe iets uitbundigs deze week, verschijn bijvoorbeeld in een tangojurk op je werk’); de setting oogverblindend operatesk: veertig doorzichtige baden op het toneel waarvan het badwater meekleurde met het thema, bijvoorbeeld ‘plezier’, ‘overgave’ of ‘erotica’.

Als in de westerse emancipatie de aandacht vooral is uitgegaan naar de verovering van de geest, het van oudsher mannelijke domein, dan was dit de oproep om het zintuiglijke, het lichaam, het vrouwelijke domein te omarmen. Naast een ‘room of one’s own’, zoals Virgina Woolf dat voor iedere vrouw wenste – een eigen kamer om te schrijven en te reflecteren – een bad voor jezelf. Maar dan niet in je eentje. Elke avond ontmoette ik een vreemde vrouw, in het bad naast mij. Zij aan zij, in bad, deden ambitie, leeftijd of functie er niet zoveel toe, we spraken aan de hand van de biografie van onze lijven, over plezier, pijn, wensen.

De week nadat de oorlog in Oekraïne was uitgebroken, leek het even te wringen: kun je lekker in je bad gaan liggen, terwijl elders vrouwen voor hun leven vechten? Het kon. Het thema was ‘woede’, er speelde een Russische celliste, de namen van onze moeders werden in koor gezongen. Dat verbond ons met geschiedenis, met het lot van alle vrouwen op de wereld, én het was een ontroerend eerbetoon aan de verbindende kracht van kunst en cultuur.

Mafaalani voorziet met Vrouwen in bad in een behoefte; wie als vrouw in het Westen opgroeit, kent niet de rituele gewoonte om een badhuis te bezoeken en andere vrouwen te ontmoeten. Haar missie sluit inhoudelijk naadloos aan bij de in gang gezette beweging van de onlangs overleden seksuologe Ellen Laan: je eigen lijf (ver)kennen, (seksueel) plezier en welzijn van vrouwen voorop, en positieve taal, zoals vulvalippen in plaats van schaamlippen.

Ik weet dat Birgitte Nyborg een fictief personage is, maar feit is dat feit en fictie van meet af aan door elkaar liepen in Borgen. De Denen hielden zoveel van de fictieve Birgitte Nyborg dat ze háár als premier van Denemarken wilden. De Birgitte uit seizoen vier is tegen wil en dank in een gevoelsarme machtspoliticus veranderd, niks nieuw vrouwelijk leiderschap. Ik gun deze zakelijke, opgebrande vrouw een helend bad bij Ola Mafaalani. Ik gun het alle vrouwen.

Stine Jensen is filosoof en schrijver. Ze schrijft om de week een column op deze plek.