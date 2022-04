Russisch gas uit het ‘einde van de wereld’

Als een Nederlander kookt op Russisch gas, is er een goede kans dat het afkomstig is uit Novy Oerengoj – een Siberische stad die in 1970 nog niet bestond. Nu wonen er op deze plek boven de poolcirkel 100.000 mensen. Die kunnen de stad alleen bereiken per vliegtuig of trein, een autoweg naar de rest van Rusland is er niet. Niet-Russen mogen de stad alleen met speciale toestemming in.

Novy Oerengoj is één van de belangrijkste plekken waar het Russische staatsbedrijf Gazprom naar gas boort. Het gas dat in Nederland de afgelopen jaren zwembaden, huishoudens en bedrijven verwarmde, kwam voor een deel hier vandaan. Met de oorlog in Oekraïne lijkt die toevoer de komende jaren ten einde te gaan komen.

Fotograaf Justin Jin legde de afgelopen jaren vast hoe de gaswinning, evenals de steenkoolwinning, in deze afgelegen, noordelijke regio van Rusland de streek veranderde. Van oudsher is het gebied het terrein van de Nenets, een nomadisch, inheems volk dat zich verplaatst op rendier-sledes – en deze dieren fokt voor het vlees. Maar de gasboringen en de mijnbouw hebben het karakter van de streek ingrijpend veranderd.

Het begon in 1975 met de ontdekking van het Oerengoj-gasveld. Het bleek het op één na grootste gasveld van de wereld te zijn, drie keer zo groot als het Groningenveld. Nog tijdens de Koude Oorlog, in 1984, vond het gas uit dit reservoir voor het eerst zijn weg naar Europa, via een pijplijn naar Zuidwest-Oekraïne. Steenkolenmijnbouw vond toen al langer plaats in het gebied. Veel Russen die in de goelagkampen hadden gezeten, bleven na het opheffen van het kampensysteem hangen in de regio om onder de grond te werken – vaak zijn ze herkenbaar aan de zwarte kringen rond hun ogen, die er na een tiental jaar niet meer af te wassen zijn.

Oerengoj is typerend voor de plekken waar Gazprom het gas vandaan haalt: het zijn vaak afgelegen, desolate gebieden, in de gesloten Jamal-Nenets Autonome Regio, het hart van de Russische gaswinning. Het is een streek waar de grond permanent bevroren is, en waar nauwelijks vegetatie te vinden is. Een paar honderd kilometer van Oerengoj ligt het Jamal-gasveld. Het bevindt zich onder het uitgestrekte schiereiland met dezelfde naam (‘einde van de wereld’ in de taal van de Nenets) waar nog een paar decennia geleden nauwelijks iemand kwam.